Pentru România, cercetarea agricolă este esențială. Crearea de noi soiuri și îmbunătățirea tehnologiilor de cultivare - iată câteva priorități pentru fermierii noștri.

Însă lipsa de fonduri și de viziune contrastează puternic cu nevoia de inovație, arată o analiză semnată de Cosmin Savu.

„Există cercetare agricolă. Din fericire, sunt niște insule pe ici, pe colo, în țară. Din păcate, în ultimii 36 de ani a lipsit o strategie și o coerență. Nimeni nu a dus un proiect cap-coadă, institute, stațiuni s-au degradat. Doar că noi suntem o țară agricolă importantă în Uniunea Europeană.

Suntem o țară agricolă care are un potențial foarte mare. E adevărat că în PIB-ul României, dacă te uiți, probabil că agricultura nu reprezintă foarte mult, e undeva pe la 5% astăzi, înainte de 89 era spre 15% dar asta pentru că și PIB-ul era mai scăzut și industrializarea nu producea cât produce astăzi. Problema e cu cercetarea, care ne obligă să luăm importuri de semințe din alte țări, pentru că în lipsa unor proiecte și a finanțării unor noi soiuri, a unor cercetători care să vină din urmă, pentru că despre asta vorbim”, a declarat Cosmin Savu.

