Cheile Turzii, canionul sălbatic pe care trebuie să-l vezi măcar o dată în viață

Cheile Turzii s-ar fi format, conform unei legende, în momentul în care copita calului lui Alexandru Macedon a lovit stânca imensă de calcar, împărţind-o în două. În realitate, fiind o rocă solubilă, calcarul s-a dizvolat sub acțiunea apei. Peisajele rezultatele sunt spectaculoase și unice.

Istorie

Istoria rezervației Cheile Turzii este strâns legată de procesele naturale care au modelat acest peisaj spectaculos de-a lungul timpului. Cheile s-au format prin eroziunea calcarelor din Culmea Petridului de către râul Hășdate, pe un traseu de aproximativ 2 kilometri, dând naștere unuia dintre cele mai impresionante canioane din România.

Modelarea treptată a zonei a dus la apariția unor forme carstice specifice, precum peșteri fosile, doline și lapiezuri, ulterior transformate în platouri stâncoase dispuse paralel. Relieful cheilor este marcat de o formă asemănătoare unei pâlnii duble, mai puțin evidentă în amonte, dar bine conturată în sectorul median, unde pereții abrupți sunt fragmentați de brâne înierbate.

Importanța zonei este confirmată și de descoperirile istorice, care indică prezența romană. În punctul cunoscut sub numele de „Piatra Tăiată”, situat la aproximativ 1,5 km de intrare, funcționa în Antichitate principala carieră de calcar a orașului și castrului roman Potaissa. Cercetările din secolul al XIX-lea au evidențiat tehnicile folosite de romani pentru extragerea și prelucrarea pietrei, conform turism-cheile-turzii.ro.

În apropierea carierei au fost descoperite numeroase vestigii arheologice, precum fragmente ceramice, obiecte casnice și monede romane, inclusiv din perioadele împăraților Domitian și Macrinus, indicând existența unei așezări în zonă.

Legende și mistere

De Cheile Turzii sunt legate mai multe legende și mistere. Conform legendelor maghiare, Cheile Turzii s-ar fi format printr-o minune divină, pentru a-l salva pe eroul Sfântul Ladislau (Ladislau I cel Sfânt, cca. 1040–1095) de dușmanii care-l urmăreau.

Ladislau era un rege maghiar din dinastia arpadiană, canonizat în 1192 și cea mai cunoscută figură a hagiografiei creștine ungurești. El a fost un simbol militar respectat în întreaga Transilvanie, cu cavaleri valahi în suita sa.

Nu este clar dacă legendele locale s-au format pe baza pelerinajelor și cultului Sfântului Ladislau sau dacă povestea Cheilor a fost asociată cu acest personaj încă din Evul Mediu.

Legenda Cheilor Turzii a devenit cunoscută în întreg Bazinul Carpatic prin tradiții orale și interpretări literare. Din a doua jumătate a secolului XIX, povestea a fost inclusă și în manualele școlare.

Potrivit acesteia, într-o zi Sfântul Ladislau s-a desprins de oastea sa și, călărind prin zona Turzii, a fost urmărit de o armată numeroasă de inamici. În acel moment, forța divină a creat cheile, deschizându-se stâncile pentru a-i permite sfântului să scape nevătămat.

Unde se află și cum ajungi

Cheile Turzii se află în apropierea orașului Turda, județul Cluj, și poți ajunge cu mașina, dar și cu transportul local.

Principalul drum de acces pleacă din DN1 (E81), la ieșirea din Turda spre Alba Iulia, continuând pe DN75 Turda–Câmpeni.

Drumul traversează localitatea Mihai Viteazu, iar la aproximativ 2 km după, se trece peste râul Arieș în localitatea Cheia.

Drumul aproape asfaltat continuă pe lângă o carieră de gips și urcă pe un platou deasupra cabanei Cheile Turzii. Ca să ajungi la cabană este necesar să cobori pe serpentine o pantă accentuată.

Din amonte, accesul se poate face tot din DN1, în apropierea orașului Turda, pe drumul ce duce spre localitatea Petreștii de Jos.

Dacă nu ai mașină, din centrul orașului Turda, se poate ajunge la Cheile Turzii urmând marcajul turistic „cruce roșie”, care urmează un drum de culme numit „Drumul Domnilor”. Traseul este relaxant pe vreme bună și durează aproximativ două ore de mers.

Alternativ, există curse regulate cu microbuzul pe traseele Turda – Cheia și Turda – Cornești.