Locul ascuns din Croația care seamănă cu Italia, dar e mult mai liniștit. De ce Istria îi surprinde pe turiști

Istria Croatia
Este o peninsulă, este Croația, este Slovenia sau este Italia? E normali să te întrebi asta dacă nu știi unde ai ajuns. Istria este cea mai mare bucată de pământ care se întinde în Marea Adriatică. 

Anca Lupescu

Ca peninsulă, toate trei aceste țări au contact cu apele Istriei, deși Italia are cea mai mică prezență dintre toate trei, chiar dacă istoric nu a fost mereu așa. Din fericire, astăzi Istria este asociată cu dorința de a călători și vinul, nu cu războaiele, și face parte totodată din Croația de Vest, deoarece cea mai mare parte a peninsulei se află sub steagul său. Iată tot ce trebuie să știi despre locul ascuns din Croația care seamănă cu Italia.

Unde se află Istria și de ce este diferită de restul Croației

Istria include încă părți mici din Italia și Slovenia, însă cea mai mare secțiune (și principala prezentată în acest ghid) este Istria croată: un triunghi care se întinde în Marea Adriatică, la vest de restul țării.

Amplasarea sa i-a conferit un loc special în istorie. De-a lungul a peste 2.000 de ani, aici s-au stabilit numeroase triburi și civilizații, fiecare lăsând urme vizibile și resimțite și astăzi.

Peninsula Istria se află în extremitatea nordică a Croației. Majoritatea peninsulei aparține Croației de Nord, cu o mică porțiune care trece peste graniță în Slovenia vecină. La trei ore de mers cu mașina de Viena și doar 90 de minute de Trieste, regiunea pare departe de stațiunile și insulele dalmate din sud.

Istria oferă o gamă variată de experiențe, de la explorarea ruinelor romane pe jos, la plimbări cu bicicleta printre vii și livezi de măslini, degustarea produselor locale și savurarea meselor în orașe de pe dealuri cu priveliști spectaculoase. Iată un ghid pe scurt al principalelor atracții:

Rovinj

Un oraș fermecător de la malul mării, cu case colorate, străzi înguste pavate, locuri romantice și celebra clopotniță a Catedralei Sfânta Eufemia.

Vrsar

Un mic oraș de pescari, cunoscut pentru ospitalitatea istriană, plaje și legătura sa cu Giacomo Casanova.

Poreč

Stațiune populară, cu istorie îndelungată, inclusiv ruine romane și Bazilica Eufrasiană, patrimoniu UNESCO, renumită pentru mozaicurile sale aurite.

Grožnjan

Sat al artiștilor, cu ateliere de vară în artă, teatru și muzică, plin de galerii și energie creativă.

Završje

Oraș medieval pe deal, cu arhitectură veche și priveliști uimitoare asupra văii Mirna.

Motovun

Cunoscut pentru priveliștile sale de pe zidurile medievale și pentru delicatese locale precum trufele, uleiul de măsline și vinul.

Oprtalj

Oraș pitoreasc pe deal, cu o loggie venețiană și vedere la mare.

Hum

Cunoscut ca cel mai mic oraș din lume, renumit pentru băutura tradițională Biska și pentru patrimoniul glagolitic.

Bale

Oraș de piatră pe deal, înconjurat de vii și livezi de măslini, celebru pentru festivalul de jazz.

Fažana

Sat liniștit la malul mării, cu o promenadă, restaurante și acces cu barca la Parcul Național Brijuni.

Labin

Centru cultural și istoric, cu muzee, parc de sculpturi și o mină de cărbune în miniatură.

Ce poți vizita în Istria

Peninsula croată Istria este o adevărată bijuterie a Mării Adriatice. Cu o istorie bogată, peisaje uimitoare și orașe de coastă fermecătoare, atrage vizitatori din întreaga lume în fiecare an. Iată principalele obiective pe care nu trebuie să le ratezi în Istria.

Pula și Amfiteatrul Roman

Pula, capitala istorică a Istriei, oferă o privire impresionantă asupra istoriei romane. Amfiteatrul din Pula, cunoscut și sub numele de „Arena din Pula”, a fost construit în secolul I, sub împăratul Vespasian, și este unul dintre cele șase cele mai mari și bine conservate amfiteatre romane din lume. Cu o capacitate de 23.000 de spectatori, găzduia lupte de gladiatori și astăzi este un important loc pentru concerte și festivaluri, conform fiore-tours.

Centrul vechi al capitalei este plin de relicve bine păstrate, precum Arcul Sergiilor, un arc de triumf din secolul I î.Hr., și Templul lui Augustus, un exemplu impresionant de arhitectură romană. Promenada de la malul mării oferă cafenele și restaurante cu priveliști spectaculoase. O vizită la Pula este ca o călătorie în timp, perfectă pentru pasionații de istorie și cultură.

Rovinj: Bijuteria Adriaticii

Rovinj este unul dintre cele mai fermecătoare orașe din Istria și poate fi explorat cel mai bine la pas:

•  Centrul vechi: străzi înguste pavate, pline de istorie și atmosferă.

•  Biserica Sfânta Eufemia: simbolul orașului cu priveliști panoramice de pe clopotniță.

•  Delicii culinare: pește proaspăt, trufe și ulei de măsline în restaurantele locale.

•  Artă și cultură: galerii și ateliere reflectând spiritul creativ al orașului.

•  Plimbări romantice: apusuri spectaculoase pe promenada de la malul mării.

Poreč și Bazilica Eufrasiană

Poreč, pe coasta Istriei, combină istoria, cultura și natura. Bazilica Eufrasiană, patrimoniu UNESCO, construită în secolul VI, impresionează prin mozaicurile bizantine ce înfățișează scene biblice și viețile sfinților. Centrul vechi păstrează arhitectura romană și venețiană, iar plajele din jur, cu ape clare și atmosferă liniștită, sunt ideale pentru relaxare.

Orașele medievale din interior

Interiorul Istriei este un paradis pentru iubitorii de arhitectură medievală și peisaje liniștite:

•  Motovun: oraș pe deal, cu ziduri bine conservate și festival de film anual.

•  Grožnjan: „Orașul Artiștilor”, cu galerii de artă, festivaluri muzicale și atmosferă creativă.

Capul Kamenjak: natură și aventură

Capul Kamenjak, în extremitatea sudică a Istriei, este o rezervație naturală cu peisaje sălbatice, golfuri ascunse și ape cristaline, perfecte pentru înot, snorkeling și caiac. Traseele prin pădurile de pini oferă priveliști spectaculoase ale Adriaticii, iar traseul Dinosaurus prezintă urme fosilizate. Apusul de pe stânci oferă un final memorabil unei zile pline de aventură.

Istria este o regiune plină de contraste, de la orașe antice și sate medievale la natură neatinsă și plaje impresionante. Fiecare destinație spune propria poveste și oferă experiențe unice.

Plajele din Istria

Polinezia, așezarea Katoro lângă Umag

Această plajă oferă toate facilitățile pe care și le-ar dori o familie tânără și activă. În apropierea plajei se află două piscine exterioare atractive și peluze spațioase unde se pot juca fotbal sau badminton.

Plaja este acoperită parțial cu beton și parțial cu pietre. O parte se află sub pini mari, care oferă umbră plăcută părinților în timp ce copiii se joacă în apă puțin adâncă. Deasupra plajei există un loc de joacă pentru copii și terenuri de tenis.

Lanterna, Rabac

O frumoasă plajă cu pietriș și intrare lină în mare, situată lângă un complex turistic. Se poate ajunge pe jos pe poteci plăcute printr-o pădure pitorească care oferă protecție de soare.

Se pot închiria șezlonguri și umbrele, precum și echipamente pentru sporturi de plajă și nautice.

Salvamarilor le revine siguranța ta, supraveghind înotătorii pe tot parcursul zilei. Plaja Lanterna a primit Steagul Albastru datorită întreținerii excelente și calității apei. După înot, te poți răcori la barul Tropic, ascultând sunetul mării sau dansând la finalul zilei.

Plaja Hawaiiană de pe peninsula Verudela, Pula

Plaja Hawaiiană se află lângă complexul turistic Verudela Beach, într-un golf aflat sub hotelul Park Plaza Arena. Bucură-te de plaja cu pietriș și intrare lină în mare. Plaja este ideală pentru familiile cu copii mici, care se pot juca în siguranță în apă puțin adâncă.

Dacă vrei provocări pline de adrenalină, poți sări în marea azurie de pe stânci înalte.

Când este cel mai bun moment să vizitezi peninsula

Cele mai bune perioade pentru a vizita Istria sunt în afara sezonului de vârf (mai-iunie sau septembrie-octombrie), când stațiunile de pe coastă nu sunt aglomerate, marea este suficient de caldă pentru înot, iar vremea este ideală pentru drumeții.

Toamna este, de asemenea, sezonul ideal pentru gurmanzi, deoarece Istria găzduiește diverse festivaluri culinare, iar recoltarea strugurilor și a măslinelor este în plină desfășurare.

În sezonul de vârf (iulie-august), coasta este destul de aglomerată cu turiști; evită aceste luni dacă se poate, sau cazează-te în interiorul peninsulei. În extrasezon (noiembrie-aprilie), majoritatea facilităților turistice locale sunt închise.

Cum ajungi în Istria și ce trebuie să știi înainte

Istria este o regiune croată faimoasă pentru combinația sa unică de istorie, cultură și frumusețe naturală.

Acest punct istoric de întâlnire a diferitelor culturi reflectă astăzi influențele moștenirii sale bogate.

Datorită poziției sale, să ajungi în Istria este simplu, iar călătorii au mai multe opțiuni.

C avionul, Istria are un aeroport internațional lângă Pula, care este principala legătură între peninsulă și mai multe orașe europene. Cei care nu au zbor direct către Pula pot ajunge în Istria prin aeroporturile din Rijeka sau Zagreb.

Poți vizita Istria cu mașina dacă preferi ruta pitorească și ai suficient timp să te bucuri de călătorie. Avantajul deplasării cu mașina este libertatea oferită: îți poți seta propriul ritm, te poți opri unde vrei și poți explora locuri mai puțin vizitate care nu sunt accesibile prin alte mijloace de transport.

Fiecare oprire este o ocazie de a gusta bucătăria locală, de a încerca vinuri istriene și de a descoperi locuri ascunse.

Istria este bine conectată prin autobuz și tren cu marile orașe din Croația, inclusiv Zagreb, Rijeka și Split. Deși aceasta poate fi o opțiune mai economică, trebuie să ții cont că va fi o călătorie mai lentă.

Ce să mănânci în Istria

Bucătăria continentală și cea mediteraneană se întâlnesc în Istria: pește, crabi, fructe de mare, maneštra od bobići (celebra supă minestrone cu porumb dulce), paste cu trufe locale fabuloase, sos de vânat, gulaș, mușchi de porc și cârnați, omletă cu sparanghel sălbatic, brânzeturi, toate bunătățile pot fi găsite aici.

Începe cu un aperitiv de țuică de vâsc, pelin sau miere, savurează felul principal și lasă loc pentru un desert dulce, terminând cu kroštule, krafi sau fritule, deserturi din aluat prăjit.

GALERIE FOTO | A lăsat-o pe Alisha Lehmann și s-a cuplat cu o tânără de 19 ani: noua iubita sexy a lui Douglas Luiz
