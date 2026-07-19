Satul pentru turiști care se închide în fiecare duminică. Poate fi vizitat doar 6 zile pe săptămână

Așadar, turiștii pot vizita acest sat doar șase zile pe săptămână, pentru că duminica este închis.

Satul care se închide duminica pentru vizitatori

În fiecare sâmbătă, până la 1.000 de turiști ajung în Mawlynnong, un sat cu aproximativ 600 de locuitori din nord-estul Indiei.

Vizitatorii vin să se plimbe pe aleile împodobite cu flori, să facă fotografii pe străzile impecabil de curate și să vadă cu ochii lor dacă localitatea își merită renumele de „cel mai curat sat din Asia”.

Însă, din ianuarie 2026, porțile metalice negre amplasate pe singurul drum de acces în sat sunt închise și păzite o zi pe săptămână. Localnicii au luat decizia neobișnuită de a interzice accesul turiștilor de o zi în fiecare duminică, chiar dacă acest lucru înseamnă renunțarea la veniturile generate de vizitatori.

Potrivit locuitorilor, măsura are scopul de a recupera ceea ce ei numesc „adevărata viață de sat”.

Din ianuarie 2026, Mawlynnong nu mai permite accesul excursioniștilor în zilele de duminică, devenind una dintre puținele destinații turistice din India care rezervă o zi întreagă pe săptămână exclusiv comunității locale. Decizia a fost luată de consiliul satului, Dorbar Shnong, în urma consultărilor cu locuitorii. Turiștii care sunt cazați peste noapte în pensiunile locale nu sunt afectați de această regulă, însă cei care plănuiesc doar o excursie de o zi sunt sfătuiți să viziteze satul între luni și sâmbătă, conform BBC.

De ce a fost luată această decizie

Pentru locuitorii din Mawlynnong, duminica a fost întotdeauna dedicată credinței, familiei și vieții comunității. Pe măsură ce satul a devenit tot mai popular, numărul mare de turiști a început să interfereze cu slujbele religioase și cu rutina săptămânală a localnicilor.

Potrivit consiliului satului, decizia a fost luată pentru:

• a le permite locuitorilor să participe la slujbele religioase fără întreruperi;

• a oferi familiilor o zi fără activități turistice;

• a evita sosirea turiștilor într-o zi în care majoritatea magazinelor și restaurantelor sunt închise;

• a proteja atmosfera liniștită și stilul de viață al comunității.

Inițiativa nu urmărește descurajarea turismului, ci transformarea acestuia într-o activitate mai responsabilă și mai sustenabilă, scrie ndtv.