Satul pentru turiști care se închide în fiecare duminică. Poate fi vizitat doar 6 zile pe săptămână

Turismul a schimbat complet destinul acestui sat turistic. După zeci de ani în care și-a primit vizitatorii cu brațele deschise, comunitatea a decis ca o zi pe săptămână să le aparțină exclusiv localnicilor.
Așadar, turiștii pot vizita acest sat doar șase zile pe săptămână, pentru că duminica este închis.
Satul care se închide duminica pentru vizitatori
În fiecare sâmbătă, până la 1.000 de turiști ajung în Mawlynnong, un sat cu aproximativ 600 de locuitori din nord-estul Indiei.
Vizitatorii vin să se plimbe pe aleile împodobite cu flori, să facă fotografii pe străzile impecabil de curate și să vadă cu ochii lor dacă localitatea își merită renumele de „cel mai curat sat din Asia”.
Însă, din ianuarie 2026, porțile metalice negre amplasate pe singurul drum de acces în sat sunt închise și păzite o zi pe săptămână. Localnicii au luat decizia neobișnuită de a interzice accesul turiștilor de o zi în fiecare duminică, chiar dacă acest lucru înseamnă renunțarea la veniturile generate de vizitatori.
Potrivit locuitorilor, măsura are scopul de a recupera ceea ce ei numesc „adevărata viață de sat”.
Din ianuarie 2026, Mawlynnong nu mai permite accesul excursioniștilor în zilele de duminică, devenind una dintre puținele destinații turistice din India care rezervă o zi întreagă pe săptămână exclusiv comunității locale. Decizia a fost luată de consiliul satului, Dorbar Shnong, în urma consultărilor cu locuitorii. Turiștii care sunt cazați peste noapte în pensiunile locale nu sunt afectați de această regulă, însă cei care plănuiesc doar o excursie de o zi sunt sfătuiți să viziteze satul între luni și sâmbătă, conform BBC.
De ce a fost luată această decizie
Pentru locuitorii din Mawlynnong, duminica a fost întotdeauna dedicată credinței, familiei și vieții comunității. Pe măsură ce satul a devenit tot mai popular, numărul mare de turiști a început să interfereze cu slujbele religioase și cu rutina săptămânală a localnicilor.
Potrivit consiliului satului, decizia a fost luată pentru:
• a le permite locuitorilor să participe la slujbele religioase fără întreruperi;
• a oferi familiilor o zi fără activități turistice;
• a evita sosirea turiștilor într-o zi în care majoritatea magazinelor și restaurantelor sunt închise;
• a proteja atmosfera liniștită și stilul de viață al comunității.
Inițiativa nu urmărește descurajarea turismului, ci transformarea acestuia într-o activitate mai responsabilă și mai sustenabilă, scrie ndtv.
Mai mult decât un sat curat
Mawlynnong este renumit nu doar pentru curățenia sa. Locuitorii întrețin împreună întreaga localitate, colectează separat deșeurile, folosesc coșuri de gunoi din bambus și organizează periodic acțiuni comunitare de curățenie.
Turiștii pot vizita și alte atracții din zonă, precum:
• Sky View, un punct panoramic cu vedere spre câmpiile din Bangladesh;
• Podul viu din rădăcini de copaci de la Riwai;
• Casele și grădinile tradiționale ale comunității Khasi;
• Cafenelele și pensiunile locale care servesc preparate tradiționale Khasi.
Aceste atracții au contribuit la transformarea satului într-una dintre cele mai vizitate destinații rurale din statul Meghalaya.
Un exemplu de turism responsabil
Închiderea satului în fiecare duminică evidențiază o schimbare importantă în modul în care unele destinații aleg să gestioneze turismul. În loc să urmărească un număr cât mai mare de vizitatori în fiecare zi a săptămânii, Mawlynnong a decis să protejeze tradițiile și bunăstarea comunității.
Această abordare oferă mai multe beneficii:
• un echilibru mai bun între viața profesională și cea personală pentru localnici;
• reducerea presiunii turistice o zi pe săptămână;
• conservarea culturii și tradițiilor locale;
• o experiență mai autentică pentru vizitatori în zilele în care satul este deschis.
Satul a devenit astfel un exemplu despre modul în care interesele comunității și dezvoltarea turismului pot coexista.
Când este cel mai bine să vizitezi Mawlynnong
Perioada recomandată pentru o vizită este între lunile octombrie și aprilie, când vremea este plăcută pentru plimbări și explorarea zonei. În sezonul musonic, peisajele devin spectaculoase datorită vegetației abundente, însă ploile abundente pot îngreuna deplasarea pe drumurile din regiune.
Cei care își planifică o excursie trebuie să țină cont că satul este închis duminica pentru turiștii care vin doar pentru o zi. Deși decizia poate părea neobișnuită, aceasta reflectă valorile care au făcut Mawlynnong celebru. Rezervând o zi pe săptămână exclusiv locuitorilor, comunitatea încearcă să se asigure că turismul sprijină stilul lor de viață, fără să îl transforme sau să îl afecteze.
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