Un ofițer superior al marinei spaniole, detașat la Comandamentul Maritim Aliat (Marcom) din Northwood, Hertfordshire, a intrat în atenția autorităților după ce a început o relație cu o femeie acuzată că ar putea avea legături cu serviciile ruse de informații, scrie GB News.

Ofițerul a fost ulterior suspendat, i-a fost retras permisul de acces în baza militară și a fost obligat să revină în Spania, în timp ce anchetele de securitate erau în desfășurare.

Relația care a ridicat primele semne de întrebare

Ofițerul spaniol a început să se întâlnească cu Janina White în octombrie 2024, la scurt timp după despărțirea de soția sa. Janina, în vârstă de 49 de ani, este cetățean britanic și polonez și s-a născut în Rusia sovietică.

Cei doi s-au apropiat rapid. La doar două săptămâni după ce s-au cunoscut, Janina s-a mutat în apartamentul ofițerului din Ruislip, în vestul Londrei. Cei doi au început să își facă planuri de vacanță și chiar să discute despre posibilitatea de a avea copii.

Primele suspiciuni au apărut însă după ce Janina a participat la o petrecere de Crăciun organizată la popota ofițerilor superiori și subofițerilor din Northwood, în decembrie 2024. Ea intrase în bază în baza unui permis de vizitator valabil o singură zi.

Documentele depuse în instanță arată că, în prima jumătate a anului 2025, au fost deschise investigații separate de securitate, una de NATO și alta de autoritățile spaniole.

Situația ofițerului s-a complicat rapid. Autoritățile spaniole i-au suspendat autorizația de securitate națională, iar în iunie 2025 comandantul bazei Northwood i-a retras permisul de acces, în așteptarea concluziilor anchetelor.

În vara aceluiași an, detașarea sa la Northwood a fost încheiată oficial, iar ofițerul a fost nevoit să se întoarcă în Spania.

Janina a fost, la rândul ei, pusă sub semnul întrebării, însă susține că nu a existat nicio dovadă că ar fi fost agent al unei puteri străine.

„Știu cu siguranță că nu sunt spion rus. Ultima dată când am verificat, nu eram”, a afirmat ea.

„Am petrecut două zile la una dintre cele mai securizate baze NATO”

În ciuda retragerii permisului de acces al ofițerului, Janina susține că l-a însoțit a doua zi într-o călătorie la sediul maritim al NATO din Oeiras, Portugalia.

Ea afirmă că nu a intrat în zonele securizate și că, în timp ce ofițerul participa la întâlniri, și-a petrecut timpul la piscină.

„Am petrecut două zile probabil la cea mai securizată bază NATO din Europa”, a povestit Janina, adăugând că pur și simplu s-a „plictisit”.

Episodul care a adus din nou poliția la Northwood

În august 2025, după încheierea oficială a detașării sale, ofițerul spaniol a încercat să reintre în baza Northwood împreună cu Janina și o a treia persoană.

Potrivit documentelor, acesta ar fi susținut în mod fals că și-a pierdut permisul de acces. Personalul de securitate le-a refuzat intrarea.

În timp ce ceilalți au plecat, Janina a refuzat inițial să părăsească zona. Ea susține că acționa în calitate de avocat și încerca să îl ajute pe fostul partener să își recupereze bunurile personale.

Poliția din Hertfordshire a fost chemată la fața locului, însă nu au fost făcute arestări.

White susține că a fost interogată de un agent al FSB

Femeia neagă orice legătură cu spionajul rus și afirmă că originea sa a contribuit la suspiciunile formulate împotriva ei.

Janina susține că, în timpul unei călătorii recente la Sankt Petersburg, unde mersese să își viziteze tatăl bolnav, a fost interogată timp de aproximativ două ore de un bărbat care s-a prezentat drept Andrei și care a spus că lucrează pentru FSB, serviciul rus de securitate.

Potrivit relatării sale, acesta ar fi întrebat-o despre ancheta de securitate și despre activitatea fostului său partener.

„M-au întrebat dacă știam ceva despre activitatea [fostului meu partener]. Am spus nu. Aveam o regulă acasă: el nu vorbea despre munca lui”, a precizat ea.

Janina a spus că știa doar că ofițerul se ocupa de flota fantomă rusă și de submarine, fără să cunoască detalii operaționale.

„Era o interdicție totală de a discuta acasă despre orice detalii legate de acest lucru”, a adăugat Janina.

Ofițerul acuză o campanie care i-a distrus cariera

Ofițerul spaniol susține că acuzațiile i-au provocat prejudicii majore, atât în plan profesional, cât și familial, după decenii de serviciu.

Într-un e-mail trimis unui comandant superior al marinei britanice, el a descris situația drept o formă de izolare socială și profesională. Mai mult, a afirmat că zvonurile au ajuns să îi afecteze și copiii, care ar fi fost evitați de colegii lor din comunitatea militară.

Janina a susținut ulterior că fostul său partener a încercat să își ia viața în septembrie 2025 și că acesta s-ar fi simțit „trădat” de marina spaniolă.

Femeia a dat în judecată Ministerul Apărării

Janina a deschis între timp o acțiune în justiție împotriva Ministerului britanic al Apărării. Ea acuză discriminare pe baza locului său de naștere și solicită o revizuire judiciară a deciziei prin care a fost catalogată drept un „risc negativ pentru securitate”.

„Întregul aparat de stat m-a tratat ca pe un dușman”, a afirmat ea, spunând că pe parcursul întregului episod s-a simțit ca „o femeie invizibilă”.

Un element important al cazului este că, potrivit informațiilor disponibile, nicio anchetă nu a stabilit că Janina ar fi fost agent al unei puteri străine.

NATO și Ministerul Apărării evită să comenteze cazul

Poliția din Hertfordshire a confirmat că agenții săi au intervenit în urma unui incident la Northwood, însă nu au fost făcute arestări.

Comandantul Tim Pietrack, purtător de cuvânt al Marcom, a declarat că organizația nu comentează problemele legate de personal.

„Marcom nu comentează chestiuni referitoare la personal. NATO rămâne pe deplin angajată în protejarea personalului aliat, în securizarea informațiilor clasificate și în menținerea încrederii și securității pe care se bazează alianța”, a declarat purtătorul de cuvânt al Marcom.

La rândul său, un purtător de cuvânt al Ministerului britanic al Apărării a transmis: „Ar fi nepotrivit să comentăm chestiuni care fac obiectul unor proceduri judiciare în curs”.