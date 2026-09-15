"O dronă care a încălcat spaţiul aerian al Lituaniei în această noapte a fost doborâtă rapid de avioane de vânătoare ale NATO", a scris Gitanas Nauseda pe reţeaua socială X, fără a preciza cărei ţări îi aparţinea această dronă, potrivit Agerpres.

"În timp ce Rusia îşi intensifică agresiunea împotriva Ucrainei, o astfel de pregătire este vitală pentru regiunea noastră. Alături de aliaţii noştri din NATO, Lituania îşi va apăra spaţiul aerian", a adăugat el.

"Mulţumirile noastre cele mai sincere aliaţilor noştri, a căror prezenţă contribuie la protejarea spaţiului nostru aerian şi la consolidarea securităţii noastre", a scris la rândul său, tot pe X, ministrul lituanian de externe, Kestutis Budrys, potrivit căruia "NATO rămâne vigilentă, angajată şi pregătită".

Potrivit postului naţional de radio lituanian LRT, care citează Centrul naţional de gestionare a crizelor (NKVC), drona a căzut într-o zonă rurală din apropierea lacului Kaunas, în centrul ţării.

Rusia deviază deliberat de la traiectorie dronele ucrainene

Lituania, Letonia şi Estonia, foste republici sovietice care împart graniţa cu Rusia, înregistrează regulat intruziuni de drone pe teritoriile lor.

Pe 19 mai, un avion de vânătoare al NATO a doborât deasupra Estoniei o dronă ucraineană, aceasta fiind prima interceptare a unei drone străine pe cerul unui stat baltic de către poliţia aeriană a NATO de la invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia în 2022.

Potrivit europenilor, Rusia deviază deliberat de la traiectorie dronele ucrainene destinate să lovească instalaţii industriale şi terminale petroliere din regiunea Sankt Petersburg, situată în Golful Finlandei.