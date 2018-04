Românii caută vacanțe în mijlocul naturii sălbatice. "Vezi autenticul şi vechiul”

Inspirați de străini, românii caută şi ei vacanţe în mijlocul naturii sălbatice, în locuri izolate, rupte de lume.

Vor să ia la pas dealurile, să fotografieze păsări şi flori, să mănânce şi să înnopteze în case bătrâneşti, fără să aibă aşteptări la cazări de lux. Aşa se face că sate uitate şi aproape părăsite, devin destinaţii favorite pentru turiști cu bani mulţi şi pretenţii puţine.

La poalele munţilor Făgăraş, pe malul drept al Oltului, se întind Colinele Transilvaniei care ascund mai multe sate. Locuitorii sunt tot mai puţini de la un an la altul, iar casele rezistă cu greu trecerii timpului. Atraşi de simplitatea locului, turiştii vizitează zona.

"Vezi autenticul şi vechiul în forma lui brută aşa cum probabil l-ai regăsi într-o casă părăsită. Exact cum se văd aicea cariile şi grinzile, brut lucrate, nefinisate", spune un turist.

Într-o curte, cel mai căutat este umbrarul. Masa se serveşte pe o piatră uriaşă, găsită de proprietari în timpul reparaţiilor casei.

"A fost băgată în fundaţie şi am scos-o de acolo şi am recuperat-o. Prima dată am dat-o deoparte şi am zis că o să îi găsim o întrebuinţare", spune proprietarul.

"E aer curat, păsările se aud foarte bine, mai ales sub cerul înstelat, pentru persoanele venite din străinătate e ceva wow, cum se spune. Ceea ce noi nu apreciem, ei apreciază", spune proprietara.

Lunca satului Cobor e plină de păsări. Aici turiştii au la dispoziţie un adăpost, de unde le pot observa şi fotografia. Momentul cel mai potrivit pentru o vânătoare de imagini deosebite este când se crapă de ziuă.

"Înainte să răsară soarele, până pe la prânz ar dura o asemenea tură şi ar fi 80 de euro de persoană cu transportul până la observator inclus, cu ghidul şi cu plimbarea din timpul zilei, care se face pe jos, ca să nu speriem toate animalele", explică Iulia Florea, agent turism.

"Pentru turiştii obişnuiţi, în ultima vreme, fotografia este metoda de comunicare nouă, datorită reţelelor de socializare. Vrem să arătăm mai mult din ceea ce am văzut noi, din ceea ce ne-a plăcut nouă", susține Dan Dinu, fotograf.

Turul ghidat se încheie cu o gustare servită la umbra copacilor. Meniul include plăcinte, carne şi brânzeturi luate de la ţăranii din sat.

"E peisaj foarte frumos, plăcut, aer curat, încântă mult ochiul, sufletul", spune un turist.

În această zonă, turiştii stau la localnicii care şi-au amenajat casele pentru ei. O noapte de cazare, cu mic dejun inclus, costă, în medie, 30 de euro de persoană.

