Românii profită din plin de ofertele all-inclusive din Bulgaria. ”Ar mânca de toate”

Campionatul neoficial al românilor mâncăcioşi se ţine zilele acestea, în Bulgaria. Concursul ad-hoc nu a fost încă adjudecat, iar după primele două zile sunt zvonuri că s-ar fi consumat zeci de tone de şniţele, cartofi prăjiţi, paşte, fripturi şi salate.

Tot acolo s-a desfăşurat şi Campionatul Mondial de salsa, însă cum acesta nu a făcut parte din pachetul all-inclusive, cei prezenţi chiar au venit pentru dans.

"Nu căutăm nimica, totul este aici. All inclusive este all inclusive, când era ultra all, era ultra all", spune un român.

Reporter: - Ce v-aţi luat?

Turist: - Eu sunt adeptul pastelor.

Reporter: - Şi mâncaţi chiar tot?

Turist: - Cred că mai vin o dată.

Reporter: - Cu câte kilograme în plus plecaţi acasă?

Turist: - 4, 5, 6.

Aşa a început masa de seară pentru miile de români cazaţi la hotelurile din Bulgaria.

"Ştiţi, e o vorbă: suntem cam săraci să ne facem concediile în România. Mie îmi place foarte mult în România, dar după experienţele de anii trecuţi, am ajuns la concluzia că e mult mai ok în Bulgaria", spune un român.

Mâncarea are aici puteri miraculoase: în jurul ei se formează cozi, iar doamna încearcă o explicaţie prin reinterpretarea celebrului cântec patriotic "noi suntem români".

"Noi suntem români şi românii, ştiţi cum sunt, ar mânca de toate”, spune o româncă.

Turnul din felii de pâine, tortul de salată, chifteluţele cu garnitură de şniţele, toate abia încap pe farfurii. Discret, managerul de sala le spune tot mai des clienţilor să nu irosească mâncarea.

"Îşi pun foarte multă mâncare pe masă şi nu o mănâncă pe toată. E bine să iei cât poţi mânca, nu atât de mult", spune angajata unui hotel.

Culmea e că farfuriile ajung la spălat aproape curate, semn că mâncarea a fost bună sau a fost luată la pachet. Ce nu am dovedit încă: problema all inclusive.

Ritmurile balcano-mioritice i-au ridicat pe meseni la dans.

Dar serviciile bulgăreşti nu sunt apreciate doar de români. Lângă hotelul doldora de ai noştri, are loc Festivalul Mondial de Salsa, unde au venit să înveţe să danseze oameni de pe tot globul.

Festivalul Mondial de Salsa a umplut pe litoralul bulgăresc câteva hoteluri. Aici am găsit până şi dansatori amatori din România. Din păcate România a pierdut această oportunitate pentru că foarte multe hoteluri de la noi sunt închise.

