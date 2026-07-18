La Băile Tușnad, se fac băi de sunete. Amatorii sunt așezați în interiorul unui bol uriaș, ca să simtă vibrațiile în tot corpul.

Plecată din Rusia, Viktoria spune că a făcut cursuri de specializare în Germania, Italia și Nepal, iar acum este tehnician de băi de sunete. O ședință durează aproximativ o oră și costă 80 de lei, pentru un grup.

Viktoria Balog, practician de băi de sunete: „Acum oamenii au mult stres în viață. E o problemă care trebuie rezolvată și aici asta primesc, rezolvarea stresului.”

La Băile Balvanyos, unii turiști spun că săculeții cu sare încălzită, folosiți la masaj, fac minuni. Sesiunea de 80 de minute costă aproximativ 450 de lei.

Alexandru Munteanu, terapeut: „Folosim și niște plante aromate și chiar și uleiuri esențiale, depinde de ce stare vrem să creăm, dacă vrem să relaxăm și mai tare, folosim lavandă sau citrice.”

Iar sauna adăpostește un cuptor în care se coace pâine, cât timp turiștii stau înăuntru. Aroma și căldura îi toropesc. La final, pâinea poate fi mâncată. Cei care vor să rămână treji, aleg varianta cu capul afară, în vreme ce corpul e învăluit de aburi de salvie, tătăneasă, sunătoare, cimbrișor și talpa-gâștei.

Sauna cu aromă de pâine costă 30 de lei, varianta cu ierburi 45.

Anna Solyom, manager SPA: „Cred că lumea este din ce în ce mai agitată. Avem foarte multe pe cap și cred că, de-aia, e un loc unde poți să vii și să te detașezi.”

Avem și SPA dedicat exclusiv capului. Aici, scalpul este masat timp de 60 de minute. Costă 250 de lei.

Client: „Te relaxează din vârful capului până în vârful degetelor de la picioare și aș sta aici până seara dacă aș putea!”

Andreea Dicianu, fondator SPA: „Cei mai mulți clienți adorm în timpul unei sesiuni de head-spa.”

Potrivit unei analize realizate de o platformă de rezervări din Marea Britanie, România se află pe locul 7 la nivel global și pe al treilea în Europa, în ceea ce privește creșterea interesului pentru SPA-uri, măsurată în căutări pe Internet. Termenul SPA vine din latinescul „Sanitas Per Aquam” și se referă la spații speciale de relaxare și întreținere unde hidroterapia ocupă un loc central.