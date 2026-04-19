În Alba, la Sălciua, întinderi verzi, peşteri unice şi cascade repezi îi așteaptă pe cei care vor să scape de aglomerația din orașe.

În comuna Sălciua, din inima Apusenilor, timpul pare că s-a oprit în loc. Văzută de pe deal, e un tabloul cu poienițe și drumuri înguste care te poartă în pădure, la cascada cu ape repezi.

Alin Boțan: „Cascada are o înălțime de 120 de metri este cea mai vizitată, se revarsă în Peștera Hufa lui Papară. E cel mai spectaculos loc pe care îl avem."

Comuna cu nici 1.500 de locuitori nu duce lipsă de oaspeți. Unii vin de peste hotare.

Turist: „Super, e magnific, e grozav! Aveți grijă de România."

Silvia, turistă Elveția: „Sunt din Elveția și îmi plac munții, munții Apuseni sunt foarte, foarte frumoși. Îmi place România. Puteți dezvolta turismul, aveți un potențial deosebit în România."

Denise, turistă din Elveția: „Îmi place primăvara foarte mult, pomii înfloriți sunt fantastici și sunt multe cascade, ceea ce este foarte frumos. Oamenii sunt foarte prietenoși. Am început în Timișoara, acum mergem în Apuseni, spre Turda și apo,i probabil, Sibiu."

Turiști români: „Superbă, avem o țară minunată, am venit aici mâncăm aproape pe degeaba. Prețurile sunt mult mai mici dacă comparăm cu Valea Prahovei, și cu restul zonelor țării, nu vorbesc de litoral, 30-40%."

Cum la tot pasul sunt peisaje care îți taie respirația, zona atrage numeroși pasionați de fotografie. Dintre cele șase sate ale comunei, Dumeștiul are faima de „Rai al fotografilor”.

Vasile Lombrea, primarul localității Sălciua: „Dumeștiul este aproape cea mai fotografiată zonă din România, în special avem turism de weekend."

Cazările în zonă încep de la 200 de lei.