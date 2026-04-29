Consultanții financiari avertizează însă că metoda impune disciplină, altfel riscăm să cheltuim mai mult decât ne permitem și să pierdem șirul ratelor.

Alice și Ciprian apasă des butonul „cumpără acum, plătești mai târziu".

Ciprian: „O dată biletele de avion, dar inclusiv și hainele. Oricând pot să îmi permit mai multe cu bani mai puțini pe moment."

Un sfert dintre români recurg la această soluție, arată analiza unui procesator de plăți online. Iar dintre ei, 24% achită în acest fel produse și servicii care costă chiar mai puțin de 250 de lei.

Tânără: „E mult mai convenabil și rămân și cu bani și achit și produsul."

Tinerii sunt cei mai activi utilizatori ai acestei opțiuni de plată, însă și cei de vârstă medie o folosesc mai ales dacă au de făcut cumpărături importante.

Femeie: „Nu trebuie să plătesc toată suma deodată. Sunt sume mai micuțe și putem să achiziționăm și produse mai scumpe”.

Bărbat: „Când cumpăr să spunem un electrocasnic, un frigider, chiar am cumpărat recent un televizor atunci obișnuiesc să împart prețul în mai multe rate”.

Totuși, consultanții financiari ne îndeamnă să fim precauți și să ținem o evidență clară a sumelor datorate, mai ales dacă facem mai multe cumpărături în acest fel.

Alin Dandu, consultant financiar: „Dezavantajul este acela că dacă nu au o disciplină pot cheltui viitorii bani și asta e cumva un risc pe care și-l asumă oamenii știind că o să aibă acele plăți lunare”.

Metoda „buy now, pay later” face ca frecvența cumpărăturilor să crească cu 46%, iar valoarea coșului să fie cu 40% mai mare, afirmă reprezentanții procesatorului de plăți.