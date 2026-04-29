Nancy Pexton, în vârstă de 70 de ani, a tăiat-o și a înjunghiat-o de 10 ori pe Jennifer Abbott în apartamentul acesteia din Camden, nordul Londrei, pe 10 iunie 2025.

Femeia de 69 de ani avea gura acoperită cu bandă adezivă când un vecin îngrijorat a spart ușa, trei zile mai târziu, arată Sky News.

Sora ei a fost arestată la spital pe 18 iunie, ceasul Rolex fiind găsit în geanta ei.

Instanța a aflat că Pexton îi spusese surorii sale cu câteva luni înainte că „plănuia să o omoare”, ceea ce a determinat-o pe aceasta să ia în considerare obținerea unui ordin de restricție.

Ea a avertizat-o pe Jennifer să „aibă grijă” și a acuzat-o că a trădat-o „în toate felurile, pentru că [era] geloasă pe mine”. În telefonul lui Pexton s-au găsit la percheziție o serie de note cu referire la gândurile de a-și ucide sora, plângându-se totodată de alți membri ai familiei. Jennifer Abbott, cetățean american, a fost văzută ultima oară în viață în imaginile de pe camera de la sonerie la ora 7:36 dimineața, în ziua decesului, după ce se întorsese de la plimbarea cu câinele ei..

Sora ei a vorbit cu ea la telefon la ora 11:36 și a luat autobuzul spre apartamentul ei din Mornington Place la ora 12:45, plecând o oră mai târziu.

Polițiștii i-au găsit salopeta albastră și cizmele negre de cowboy pe care le purta acoperite de sânge „de sus până jos”.

Pexton a sunat mai târziu medicul de familie și i-a spus că a luat o supradoză, fiind dusă la spital, unde a rămas până la arestarea ei, o săptămână mai târziu.

Câinele victimei a dat-o de gol

Cadavrul a fost găsit pe 13 iunie, când vecinul ei, îngrijorat de lătratul câinelui, a folosit o schelă pentru a intra în apartament.

Victima a fost găsită cu o tăietură pe gât și cu bandă adezivă lipită pe gură.

Autopsia a relevat că a suferit multiple răni prin tăiere și înjunghiere și că avea o singură rană la mână, pentru că încercase să se apere.

Ceasul ei Rolex din aur, un cadou de la fiul ei, pe care nu-l scotea niciodată de la mână, dispăruse.

„Au existat tensiuni, iar uneori și accese de furie și ostilitate între mama mea și Nancy; se părea că resentimentele erau foarte puternice” a declarat fiul victimei în fața instanței, prin videoconferință.

„Ai grijă de tine”

Femeia îi mărturisise fiului că sora ei „era capabilă de orice” și l-a întrebat dacă ar trebui să solicite un ordin de restricție. În noiembrie 2024, ea a distribuit un mesaj în care sora ei îi spunea: „Știi că intenționam să te omor, dar a fost doar o idee, nu ți-aș face niciodată rău.”

De asemenea, a avertizat-o să „ai grijă de cei pe care i-ai înșelat și de la care ai furat bani. Nu se știe niciodată, s-ar putea să te prindă când îți plimbi câinele. Ai grijă, dragă, îmi fac griji pentru tine. Ai atât de mulți dușmani”.

Alte dovezi ale intențiilor sale malefice au fost găsite într-o notiță de pe telefon, în care făcea referire la posibilitatea de a-și ucide sora și se plângea de alți membri ai familiei.

Ea a declarat poliției că doar își „descărca” sentimentele și că, de fapt, își iubea sora. De asemenea, a susținut că nu-și amintește nimic din cele 90 de minute petrecute în apartament.

Acuzata a susținut că hainele ei erau pătate de sânge pentru că își îmbrățișase sora în timp ce aceasta sângera din nas. Juraților au aflat că ea îi ceruse uneia dintre fiicele sale să spele hainele sau să le arunce.

Ucigașa a negat acuzațiile și a refuzat să depună mărturie în fața instanței. Ea își va primi sentința pe 1 mai.