Bloggerul rus specializat în aviaţie şi pasagerul său au fost găsiţi morţi, sâmbătă, în epava avionului, în apropiere de Kolomna, la aproximativ 60 de kilometri sud-est de Moscova.

Un martor a evocat o explozie violentă, urmată de un ”nor de fum albastru”.

Avionul s-a prăbuşit la trei kilometri de o instalaţie sensibilă, o fabrică de rachete de tip Iskander, larg folosite de către armata rusă împotriva Ucrainei.

Locul ar putea explica reacţia rapidă a sistemelor de apărare într-o zonă extrem de supravegheată.

Potrivit primelor elemente, avionul, de tip Alto NG, de fabricaţie cehă, a fost doborât cu un sistem sol-aer de tip Tor, conceput să intercepteze ţinte rapide şi de talie mică.

Nicio explicaţie oficială nu a fost prezentată de către autorităţile ruse, care s-au limitat să confirme prăbuşirea unui aparat care s-a soldat cu doi morţi.

O posibilă responsabilitate a apărării antiaeriene ruseşti nu a fost evocată de către armata rusă.

Comunitatea aeronautică a reacţionat.

Un blogger specializat, Igor Volkov, denunţă o greşeală umană. ”Doborât. Pavel a zburat întotdeauna corect, cu toate formalităţile cerute”, deplânge el.

În opinia sa, operatorii apărării aeriene, supuşi unei presiuni constante din cauza atacurilor cu dronă, ”pur şi simplu au apăsat pe buton” fără nicio verificare aprofundată.