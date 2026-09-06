Polignano a Mare, orașul din Italia suspendat deasupra mării. Ghid complet pentru perla stâncoasă a regiunii Puglia

Situat în regiunea Puglia, la aproximativ 30 de kilometri de Bari, orașul este cunoscut pentru celebra plajă Lama Monachile, peisajele spectaculoase și atmosfera tipic mediteraneană.

Ce face din Polignano a Mare o destinație unică

Polignano a Mare este un oraș mic și atractiv din Puglia, Italia, care oferă o combinație interesantă între frumusețea naturală a mării și patrimoniul cultural. Cu stâncile sale spectaculoase, apele de un albastru intens, bogatul patrimoniu istoric și numeroasele locuri panoramice, perfecte pentru fotografii, acest oraș de coastă oferă o experiență interesantă pentru călători.

Unul dintre cele mai interesante locuri este plaja Monastic Blade, foarte mică, dar atractivă. Unul dintre punctele de atracție ale acestui oraș este reprezentat de stâncile și peșterile sale impresionante, modelate de-a lungul secolelor de vânt și valuri. Orașul este construit pe mai multe mici peninsule, fiecare având câte un punct panoramic de unde pot fi admirate priveliști frumoase.

Poți combina plimbarea prin Polignano a Mare cu o vizită la:

• Parcul Arheologic Egnazia: se află la 21 km sud-est de Polignano a Mare și aici pot fi văzute vestigiile masive ale unui oraș roman antic;

• Dolmen di Montalbano – un dolmen foarte interesant și bine conservat, amplasat în mijlocul unui câmp, nu departe de orașul Ostuni, la aproximativ 36 km sud-est de Polignano a Mare;

• orașul Ostuni și zona sa veche, cu clădiri văruite în alb, o biserică veche în vârful unui deal și priveliști frumoase asupra mării. Ostuni se află la 46 de kilometri sud-est de Polignano a Mare.

Lama Monachile, povestea faimoasei plaje dintre stânci

Mica plajă publică de la Lama Monachile mai este cunoscută și sub numele de Cala Porto.

Numele său vine de la podul din perioada romană care se află deasupra plajei. Aceasta este așezată între golfulețe și stânci care coboară abrupt în mare și este locul unde are loc anual Red Bull Cliff Diving World Series, competiție în cadrul căreia scafandri de elită, dar și tineri aflați la început de drum, impresionează publicul cu sărituri de la înălțimi de până la 27 de metri.

Forma caracteristică a stâncilor și a golfului face din acest loc una dintre cele mai apreciate plaje din Puglia. Nu este cunoscută doar pentru peisajul său, ci și pentru golful cu pietricele albe și rotunjite, apa limpede, turcoaz și nepoluată. În fiecare an, plaja primește și prestigiosul Blue Flag, un simbol al calității apei și al condițiilor de mediu.

Este plaja care apare în aproape toate ghidurile de călătorie despre Puglia și pe bună dreptate: combinația dintre stâncile spectaculoase, apa turcoaz și priveliștea asupra orașului vechi, aflat pe marginea falezei, creează un peisaj aparte.