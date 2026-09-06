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Polignano a Mare, orașul din Italia suspendat deasupra mării. Ghid complet pentru perla stâncoasă a regiunii Puglia

Stiri Turism
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Polignano a Mare
Shutterstock

Polignano a Mare, unul dintre cele mai spectaculoase orașe de coastă din Italia, pare desprins dintr-o carte poștală. 

autor
Anca Lupescu

Situat în regiunea Puglia, la aproximativ 30 de kilometri de Bari, orașul este cunoscut pentru celebra plajă Lama Monachile, peisajele spectaculoase și atmosfera tipic mediteraneană.

Ce face din Polignano a Mare o destinație unică

Polignano a Mare este un oraș mic și atractiv din Puglia, Italia, care oferă o combinație interesantă între frumusețea naturală a mării și patrimoniul cultural. Cu stâncile sale spectaculoase, apele de un albastru intens, bogatul patrimoniu istoric și numeroasele locuri panoramice, perfecte pentru fotografii, acest oraș de coastă oferă o experiență interesantă pentru călători.

Unul dintre cele mai interesante locuri este plaja Monastic Blade, foarte mică, dar atractivă. Unul dintre punctele de atracție ale acestui oraș este reprezentat de stâncile și peșterile sale impresionante, modelate de-a lungul secolelor de vânt și valuri. Orașul este construit pe mai multe mici peninsule, fiecare având câte un punct panoramic de unde pot fi admirate priveliști frumoase.

Poți combina plimbarea prin Polignano a Mare cu o vizită la:

Recomandări Video

•  Parcul Arheologic Egnazia: se află la 21 km sud-est de Polignano a Mare și aici pot fi văzute vestigiile masive ale unui oraș roman antic;

•  Dolmen di Montalbano – un dolmen foarte interesant și bine conservat, amplasat în mijlocul unui câmp, nu departe de orașul Ostuni, la aproximativ 36 km sud-est de Polignano a Mare;

•  orașul Ostuni și zona sa veche, cu clădiri văruite în alb, o biserică veche în vârful unui deal și priveliști frumoase asupra mării. Ostuni se află la 46 de kilometri sud-est de Polignano a Mare.

Lama Monachile, povestea faimoasei plaje dintre stânci

Mica plajă publică de la Lama Monachile mai este cunoscută și sub numele de Cala Porto.

Numele său vine de la podul din perioada romană care se află deasupra plajei. Aceasta este așezată între golfulețe și stânci care coboară abrupt în mare și este locul unde are loc anual Red Bull Cliff Diving World Series, competiție în cadrul căreia scafandri de elită, dar și tineri aflați la început de drum, impresionează publicul cu sărituri de la înălțimi de până la 27 de metri.

Forma caracteristică a stâncilor și a golfului face din acest loc una dintre cele mai apreciate plaje din Puglia. Nu este cunoscută doar pentru peisajul său, ci și pentru golful cu pietricele albe și rotunjite, apa limpede, turcoaz și nepoluată. În fiecare an, plaja primește și prestigiosul Blue Flag, un simbol al calității apei și al condițiilor de mediu.

Este plaja care apare în aproape toate ghidurile de călătorie despre Puglia și pe bună dreptate: combinația dintre stâncile spectaculoase, apa turcoaz și priveliștea asupra orașului vechi, aflat pe marginea falezei, creează un peisaj aparte.

Coborârea spre golf

Și drumul până la Lama Monachile face parte din experiență. Din centrul vechi, o scară abruptă săpată în stâncă șerpuiește în jos, trecând pe sub arcade naturale și pe lângă pietre vechi de secole. Coborârea amplifică treptat așteptarea, iar cu fiecare cotitură se deschide o perspectivă tot mai largă asupra golfului. Pe măsură ce te apropii de nivelul mării, culoarea apei se schimbă de la albastru închis la un turcoaz luminos.

La baza scărilor, plaja este mică, fiind formată dintr-o fâșie îngustă de nisip și pietricele netede. Dacă vrei să găsești un loc în timpul verii, este recomandat să ajungi devreme. Chiar și în zilele aglomerate, peisajul face ca spațiul limitat al plajei să merite.

Cele mai frumoase atracții și puncte de belvedere

Explorează centrul vechi

Polignano a Mare este cunoscut, la fel ca restul regiunii Puglia, pentru casele și clădirile sale din calcar. Rezervă-ți timp pentru a te plimba prin centrul vechi și pentru a descoperi numeroasele puncte panoramice din oraș. Nu rata poarta veche, Porta Vecchia, prin care poți intra în oraș. De aici, continuă pe străduțele pietruite și explorează orașul în voie.

Polignano a Mare nu are foarte multe obiective turistice importante, astfel că explorarea fiecărui colț al micului oraș este una dintre principalele activități. La fel ca în alte orașe din Puglia, și piața principală merită vizitată. Se numește Piazza Vittorio Emanuele II și aici se află mica catedrală. Este, de asemenea, un loc potrivit pentru a savura o băutură, de exemplu la Beija Flor.

Descoperă plajele și punctele panoramice

După ce ai explorat centrul vechi, poți continua plimbarea prin Polignano a Mare. Faimoasa plajă Lama Monachile este locul pentru care orașul este cunoscut. Situată între stânci, plaja atrage zilnic numeroși turiști și este una dintre imaginile pe care le vei întâlni cel mai des atunci când cauți informații despre călătoriile în Puglia.

Plaja este mică și devine foarte aglomerată după ora 10:00. Cel mai bun moment pentru o vizită este dimineața devreme sau după-amiaza târziu, inclusiv pentru fotografii realizate de pe Podul Bourbon, unul dintre cele mai cunoscute puncte de unde poate fi fotografiată plaja.

Pe lângă plaje, merită să vizitezi principalul punct panoramic, Pietra Piatta, de unde poți vedea casele din calcar construite pe stâncă. Alte puncte panoramice pe care le poți include pe listă sunt Belvedere su Lama Monachile și Viewpoint of Grotta Palazzese.

De asemenea, poți explora Lungomare, o promenadă de aproximativ 1 kilometru de-a lungul coastei și al stâncilor.

Ce mâncăm în Polignano a Mare. Delicii locale

Scena gastronomică din Polignano este unul dintre cele mai bune motive pentru a vizita orașul. Iată câteva restaurante din Polignano a Mare la care m-aș întoarce cu siguranță. Unele dintre ele au devenit din ce în ce mai populare.

Pizza E Fichi – Cea mai bună pizza din Polignano a Mare

Această pizzerie din Polignano a Mare este excelentă. Pizzeria se află pe Via Roma și, în opinia mea, este locul unde poți mânca cea mai bună pizza din Polignano a Mare. Are și o zonă exterioară. Asigură-te că ajungi imediat după deschidere sau fă o rezervare în avans.

Bella ‘Mbriana

Bella ‘Mbriana servește una dintre cele mai bune paste din Polignano a Mare. Este o alegere bună pentru prânz sau cină și se află într-o zonă centrală. Este considerat unul dintre cele mai bune restaurante din Polignano a Mare.

La Cueva – Un bar de vinuri bun în Polignano a Mare

Dacă ești în căutarea unuia dintre cele mai bune baruri de vinuri din Polignano, La Cueva poate fi o opțiune. Terasa este un loc bun pentru a observa atmosfera orașului și viața localnicilor. Dacă vrei doar să bei ceva într-o locație centrală, poate fi o alegere potrivită. Dacă îți plac barurile de vinuri, nu uita să adaugi pe listă și Al Buco, care servește și gustări.

Etichete: italia, bari, obiective turistice,

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