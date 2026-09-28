Agenților li s-a părut suspect și l-au oprit în scurt timp.

Corespondent Pro TV: „Agenții au văzut cum microbuzul se abate de la drum și atunci au pornit în urmărirea lui, cu semnalele acustice și luminoase pornite. După câteva sute de metri l-au ajuns din urmă, pe o stradă lăturalnică, iar șoferul, un bărbat de 36 de ani, a oprit. Polițiștii l-au legitimat iar apoi l-au testat cu aparatul etilotest. Dispozitivul a confirmat suspiciunile. Agenții au descoperit că șoferul care conducea o mașina plină cu copii avea o alcoolemie de 0,25 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat. De asemenea, în microbuz se aflau 20 de elevi, peste capacitatea legală de 15 locuri. Bărbatul a primit o amendă de 3.600 de lei, iar polițiștii i-au reținut permisul și i-au suspendat dreptul de a conduce pentru 90 de zile. Revoltător este faptul că individdul nu este la prima abatere de acest fel. În 2018, a mai fost prins la volan sub influența alcoolului, faptă care a dus, în 2020, la anularea permisului său de conducere, pe care l-a redobândit între timp”.