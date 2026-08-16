La unul dintre capetele plajei, stânca se întinde în mare, iar o formațiune stâncoasă asemănătoare unei porți permite înotul sau plimbarea cu caiacul prin deschizătura sa, către o altă zonă a coastei.

Unde se află plaja Lalaria și de ce este considerată o minune a Greciei

Lalaria este un golf cu pietricele netede din marmură albă, situat pe coasta de nord a insulei Skiathos. Plaja poate fi accesată doar cu barca din Portul Vechi din Skiathos – nu există drum, potecă sau acces terestru. Călătoria durează aproximativ 30-40 de minute cu o excursie organizată, de obicei cu opriri la peșterile marine și Kastro, sau 20-25 de minute cu un taxi acvatic.

Pe plajă nu există nicio facilitate, așa că trebuie să ai la tine apă, mâncare, protecție solară și încălțăminte pentru apă. Merită să ajungi aici cel puțin o dată, ideal înainte de ora 11:00 sau după ora 14:00, pentru a evita perioada în care sosesc cele mai multe bărci.

Plaja își ia numele de la cuvântul grecesc „lalaria”, care se referă la pietricelele netede și rotunjite care acoperă țărmul. Acestea sunt fragmente de marmură albă șlefuite prin eroziune din stâncile din jur.

Arcul natural de piatră de la capătul estic al plajei se numește Tripia Petra („stânca găurită” în greacă). Potrivit unei legende locale, dacă înoți de două ori prin deschizătura sa, întinerești.

Excursiile cu barca pleacă din Portul Vechi din Skiathos și au, de obicei, plecări dimineața și după-amiaza. Prețurile pentru excursiile organizate de grup sunt cuprinse, în general, între aproximativ 15 și 35 de euro de persoană.

Pe plajă nu există toalete, zone umbrite, restaurante sau magazine de unde să poți cumpăra apă. Este important să ai tot ce îți trebuie înainte de plecare.

Povestea pietrelor „Lalaria”. De ce sunt unice și atât de râvnite de turiști

Plaja Lalaria nu este doar o plajă spectaculoasă, ci și un loc legat de numeroase legende și povești locale. Potrivit unei legende, plaja este acoperită cu pietricele formate din oasele pietrificate ale unor uriași, ceea ce îi conferă un aspect aparte. Plimbându-te de-a lungul țărmului, îți poți imagina aceste creaturi mitologice care ar fi trăit cândva în această zonă.

În apropiere se află peștera „Skotini”, al cărei nume înseamnă „peștera întunecată”. Și aceasta este legată de mai multe legende. Se spune că pirații s-ar fi ascuns aici și că peștera ar fi fost locul în care trăiau nimfele mării, cunoscute drept Nereide. Potrivit poveștilor, aceste creaturi cântau cântece vrăjitoare pentru marinarii care treceau prin zonă, atrăgându-i în peșteră și, în cele din urmă, spre pieire.

Celebra plajă Lalaria și pietricelele sale rotunde unice de pe insula Skiathos sunt amenințate de intervenția oamenilor. O campanie lansată de o organizație culturală locală urmărește să protejeze peisajul uneia dintre cele mai cunoscute plaje din Skiathos și din Grecia.

În colaborare cu autoritățile portuare, Asociația Culturală din Skiathos a lansat campania „Fă o fotografie, nu lua o pietricică – Salvează plaja Lalaria”.

Pietricelele unice, numite „lalaria” în dialectul local, se formează doar pe această plajă, iar aspectul său format de-a lungul secolelor este afectat de activitatea oamenilor.

De ce a fost introdusă amenda de 1.000 de euro

Mulți turiști iau pietricele „lalaria” de pe plajă ca suvenir după vizita la Lalaria. Potrivit Asociației Culturale din Skiathos, există dovezi că degradarea peisajului nu este cauzată în totalitate de eroziune. Modificările peisajului au devenit vizibile în ultimii zece ani și sunt, într-o anumită măsură, ireversibile, scrie keeptalkinggreece.

Protejarea plajei este considerată necesară pentru menținerea stării actuale și prevenirea degradării în continuare.

Plaja, situată în nord-estul insulei Skiathos, poate fi accesată doar cu barca. Autoritățile portuare din Skiathos susțin campania și îi avertizează pe turiști să nu ia pietricele sau pietre de pe plaja Lalaria.

Atât turiștii, cât și proprietarii ambarcațiunilor turistice riscă amenzi de 400 de euro, care pot ajunge până la 1.000 de euro, dacă nu respectă măsurile de protejare a peisajului.

Ghid util pentru vizitarea plajei Lalaria. Ce trebuie să ai la tine obligatoriu

Lalaria nu are club de plajă, bar sau facilități de niciun fel. Programul zilei depinde de barca cu care ajungi aici, astfel că aspectele practice țin în principal de excursiile organizate și de taxiurile acvatice care pleacă din Portul Vechi. Tarifele și orele de plecare se modifică în funcție de sezon, cerere și condițiile meteo, așa că informațiile care nu pot fi confirmate sunt menționate ca neconfirmate.

Din Portul Vechi din Skiathos pleacă zilnic excursii și taxiuri acvatice către Lalaria. Multe dintre excursii includ și opriri la Kastro și la peșterile albastre. Tarifele și orele de plecare este recomandat să fie verificate în ziua excursiei, deoarece pot varia în funcție de cerere și de vreme.

La Lalaria nu există șezlonguri, bar sau zone umbrite. Tocmai lipsa acestor facilități contribuie la păstrarea aspectului natural al plajei. Trebuie să vii cu apă, mâncare, protecție împotriva soarelui și tot ce ai nevoie pentru câteva ore petrecute aici. Este mai bine să privești vizita ca pe o oprire pe o plajă sălbatică, nu ca pe o zi petrecută într-o zonă amenajată.

Lalaria se află pe coasta accidentată din nordul insulei Skiathos. Nu există drum sau potecă până la plajă, astfel că singurul mod de a ajunge aici este pe mare.

Taxiurile acvatice și bărcile pentru excursii pleacă din Portul Vechi din Skiathos pe parcursul zilei, de obicei dimineața și la începutul după-amiezii. Traversarea durează aproximativ 40 de minute, iar multe excursii includ și opriri în zona promontoriului Kastro și la peșterile albastre.

Pentru o zi la Lalaria trebuie să vii pregătit, deoarece pe plajă nu ai de unde să cumperi nimic. Ia apă, mâncare, protecție solară, o saltea sau un prosop pentru pietricele și încălțăminte pentru apă.

Apa poate deveni adâncă destul de repede și nu există salvamar. De asemenea, pietricelele de pe plajă nu trebuie luate ca suvenir. Condițiile maritime se pot schimba, iar vântul din nord poate face golful inaccesibil și poate duce la anularea curselor cu barca.