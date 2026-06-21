Neti Sandu prezintă horoscopul lunar pentru perioada în care Soarele tranzitează zodia Rac: 21 iunie - 22 iulie 2026

Bună ziua și bun găsit la o nouă întâlnire cu astrele și, desigur, cu Neti, care ne povestește ce se întâmplă acum, pentru că Soarele intră în zodia Racului. Avem, de pe 21 iunie până pe 22 iulie, zodia Rac și, într-adevăr, sunt niște schimbări. Mi se pare, la asta mă gândeam înainte, că pare o placă turnantă. Fix la jumătatea anului, lucrurile se schimbă și ne obligă și pe noi să ne rostogolim așa și să picăm tot în picioare. Asta e important, e de reținut. Suntem în anul Calului de foc și acum Mercur va deveni retrograd, iar Jupiter o să intre în zodia Leului, tot semn de foc, într-un an cu vibrație 1. Deci sunt foarte multe elemente care potențează acest foc, dar trebuie să ținem cont de lucrurile pe care nu le-am făcut la timpul lor, n-am știut, nu ne-am priceput. O să vedem cum au ieșit, pentru că Mercur o să ne atenționeze și o să știm cum să reparăm. Asta e partea cea mai bună a lui Mercur retrograd: fără el nu am putea repara niște lucruri și nu am putea să încheiem așa cum trebuie o situație, că e legată de școală, de serviciu, de casă, de obiecte, de relații, de toate. Mercur retrogradează de pe 19 iunie, exact odată cu Luna Plină. Citește și Horoscop 21 iunie 2026, cu Neti Sandu. Se conturează o relație de dragoste Deci Mercur este în zodia Rac, acolo va retrograda. Și avem Soarele în Rac și Luna în partea opusă, în Capricorn. O să avem Soare și Mercur retrograd aici, în Rac, și niște lucruri se vor urgenta cumva. Adică e maximum de Lună Plină, maximum de energie. Și pentru că Mercur retrograd pune accentul, pune reflectorul direct pe problema care nu a fost rezolvată, tocmai pentru a căpăta un final fericit, că asta ne dorim. Adică ceva ce am început mai demult exact acum se poate repara. Și or să ne mai atenționeze diverși cu niște lucruri pe care nu le-am făcut, nu le-am făcut deloc, nu le-am făcut bine. Și cu ocazia asta încheiem. Noi vrem cu fundă roșie, dar nu încheiem imediat, pentru că Mercur retrograd ține de pe 29 iunie, așa cum ai spus, până pe 23 iulie, deci foarte mult timp în care noi putem rezolva cu brio acele lucruri care să ne ajute să mergem mai departe cu proiectele pe care ni le-am propus. Apoi, noutatea este că Jupiter intră, de pe 30 iunie, în zodia Leu și o ține până anul viitor, că așa e marele benefic. De benefic ce e, rămâne câte un an de zile, ca un Moș Crăciun care aduce daruri. De data asta, o dată la 12 ani, vine cu tolba plină de vești bune și de cadouri pentru Leu. Mai e Marte, care intră în zodia Gemeni pe 28 iunie, iar pe 4 iulie o să facă o conjuncție cu Uranus în zodia Gemeni. Pentru toată lumea poate însemna ceva foarte important. Le luăm pe rând și vedem despre ce e vorba.

Zodia Rac Deci Racul are de rezolvat niște lucruri pe care nu le-a putut rezolva, că au fost toate pe repede înainte. Acum ies la rând, așa ca la robinet: asta n-a fost bine, asta n-a fost bine sau e una singură și mare. Dar, în principiu, lucrurile pe care le-am început mai demult, acum e bine să ne ocupăm de ele, să le rezolvăm. Adică poate am vrut să cumpărăm o casă, poate am vrut să cumpărăm o mașină, să ne mutăm, să plecăm, să ne ducem la alt serviciu, să definitivăm ceva ce n-am putut, că nu ne-au ajuns banii, că nu s-au aprobat cererile, că au fost niște temporizări. Dar toate au un rost al lor. Nu putem să le traducem pe toate, decât să luăm în calcul că ele se întâmplă exact așa cum trebuie. Nu e nimic greșit. Noi să putem rezolva acum, fiecare dintre noi, dar Racul în special, pentru că acolo, pe parcursul întregii perioade, Mercur retrogradează. Ei pot rezolva niște lucruri din trecut, ca să înceapă proiecte noi. Pentru că Jupiter intră pentru ei în casa contractelor și a banilor, îi așteaptă un an în care vor fructifica toată munca de anul ăsta sau din ultimii 12 ani adunați. Pot obține niște beneficii, niște câștiguri. Poate să fie și împrumutul de la bancă, cu care să cumpere o casă sau o mașină sau să înceapă un business. Sunt lucruri foarte importante pentru Rac și ăsta e momentul în care ei pot rezolva cât mai multe lucruri. Și pentru că Jupiter pleacă de la ei după ce a stat un an de zile, e bine să se încheie. Asta face Mercur acum. Face bilanțul și după aceea se pot ocupa de celelalte proiecte. Marte intră într-o casă a problemelor de sănătate. Racul trebuie, sau e bine, să se ducă și la un control medical, să vadă dacă organismul e sănătos și dacă mai sunt ceva probleme, să intervină cu un tratament. Zodia Leu Va să zică, după 12 ani de pelerinaj prin zodiac, Jupiter, marele benefic, ajunge în zodia Leu. Jupiter vine dintr-un semn de foc, din Săgetător. Deci are această caracteristică într-un semn de foc, într-un an de foc, cum este anul Calului de foc. E o potențare a elementului foc și Leul poate să înceapă lucruri noi. El vrea să strălucească. El vrea să conducă. Și el chiar poate, nu e nimic dubitativ, e sigură treaba. Leul are tot așa un echilibru care vine din partea Berbecului. Ce o să încurce pe parcursul anului este că Neptun de acolo va retrograda și lucrurile n-or să fie așa aur curat, adică or să mai fie niște aliaje. Trebuie să și muncească. Mercur e retrograd într-o casă a problemelor de sănătate pentru Leu. Pentru că Jupiter a stat un an de zile în zodia de dinainte, i-a obligat să răscolească pe acolo, pe la capitolul sănătate, și să facă ecografie, RMN și ce mai trebuie acolo. Să se ducă la doctor, să vadă dacă organismul e în stare de bună funcționare. Pentru că Jupiter, când ajunge în semnul lor, de obicei arată ce nu e bine. Nu vreau să enumăr, dar e bine să reținem doar atât: că Mercur retrograd de acolo face un ultim efort să-i atenționeze că trebuie să aibă grijă de sănătate. Și dacă nu fac asta, imediat le arată Jupiter ce n-au făcut bine. Deci ei au foarte multă energie, egal putere, și ei pot să facă lucrurile pe care și le-au propus, să devină lideri, să înceapă un business care să aducă bani, pentru că Jupiter este bancherul zodiacului, iar Leul, casa aurului. Deci e bine și se pot întâmpla lucruri bune. Au la dispoziție un an de zile. După aceea, Marte intră în zodia Gemeni. Acolo înseamnă, pentru Leu, un posibil parteneriat, o afiliere, vine o formațiune de-asta, o echipă care zice: hai să lucrăm împreună, că avem nevoie, ne ajutăm unii pe alții. Și să fie ceva constructiv, ceva foarte bun. Un indiciu de bani este că Venus, de pe 7 iulie, intră în zodia Fecioarei. Adică Venus e în Leu, deci le poate aduce bani, și după aceea intră în zodia Fecioarei, tot cu bani. Deci ar fi o perioadă de câștiguri.

Zodia Fecioară Uite, să începem cu faptul că această combinație Marte-Uranus din zodia Gemeni reprezintă sfera socială, sfera carierei pentru Fecioară. Fecioara poate să se trezească că e nominalizată să facă ceva, să primească ceva, să organizeze ceva, să supravegheze, să facă parte dintr-o comisie, din ceva, sau ea să primească un titlu, să primească o distincție. Marte combinat cu Uranus înseamnă ceva cu totul neașteptat. Pe de altă parte, dacă ea și-a propus să se mute altundeva, s-ar putea ca exact în clipa aceea, în jur de 4 iulie, să fie de acord să se mute la alt serviciu, să facă o schimbare, dacă are curaj. După aceea va fi Mercur, patronul Fecioarei, în Rac și acolo sunt niște ape tulburi pe care trebuie să le lămurească. Și Jupiter intră în zodia Leu, care e cu o casă înaintea Fecioarei și care înseamnă niște investigații medicale, nu neapărat acum, fix în momentul ăsta, dar timp de un an de zile. Pentru că Jupiter va scana toată starea organismului, să vadă dacă găsește ceva, și o să-i spună Fecioarei. Ajunge Venus în Fecioară din 7 iulie și atunci Fecioara trebuie să aibă o stare de spirit mai bună și să iasă mai mult în societate, pentru că asta propune și Marte, care e acolo în combinație cu Uranus. Zodia Balanță La Balanță avem o casă partenerială cu un Saturn care nu e foarte prietenos și nu e obișnuită Balanța să întâlnească oameni care să nu fie în armonie cu ea. Dar noutatea este că Jupiter acum intră în zodia Leu, care înseamnă casa relațiilor, a prieteniilor, a pilelor. Saturn nu e prietenos, dar intervine cineva care îți deschide o ușă, pune o vorbă bună pentru tine sau pur și simplu îți dă o stare bună, îți ridică moralul. Și atunci o să-i fie mai ușor Balanței să treacă peste o răceală a interlocutorului, că nu e obișnuită. Adică pot fi aceleași persoane cu care până acum s-a înțeles bine și care, dintr-o dată, pun așa o distanță între ei, un perete de-ăsta glacial. Să zic că vor avea noroc de oameni care să îi susțină în proiectele lor. Dacă până acum Jupiter a stat într-o sferă a carierei și de acolo a propus diverse variante de punere în valoare, acum în zona aceea e Mercur retrograd. Mercur încă va căuta pentru Balanță un mod de manifestare la nivelul sferei luminoase, adică să fie cu reflectorul pe Balanță. Deși Balanța luptă pentru echilibru, pentru că Mercur e retrograd, poate până la urmă să le facă pe Balanțe să mai gândească încă o dată și să aleagă ceva pe care îl vor face. Că e sfera carierei? Adică aleg asta sau aleg asta? Și de unde până acum erau hotărâte, acest Mercur retrograd le face să regândească și să aleagă poate altfel, pentru că datele problemei se schimbă cu totul. Pentru că Jupiter intră, am zis, în zodia Leu, care pentru Balanță înseamnă o susținere foarte bună. Se pot întâmpla lucruri neașteptate pentru Balanță. În zodia Gemeni, care e același semn de aer cu Balanța, poate să fie, nu știu, o promisiune de contract în străinătate sau o colaborare cu străinătatea, să rămână aici și să colaboreze cu ceva, cu cineva de acolo sau în țară, undeva. Adică ideea e că e mai mare distanța, nu e în orașul în care locuiește, e sfera drumurilor lungi. Și o să urmeze și Venus, care imediat intră în zodia lor, și atunci lucrurile se animă frumos. Dar trebuie răbdare și să fie înăuntru convingerea să aleagă exact ce trebuie pentru ele.

Zodia Scorpion Aici avem o combinație de-asta, care e fix în sfera investițiilor. Banii din bancă poate îi scoate repede Scorpionul și face ceva cu ei, îi plasează exact unde trebuie, ca să îi sporească. Jupiter se află în zodia Leu, care înseamnă sfera carierei pentru Scorpion, și atunci avem așa o sferă a succesului, în care va fi Jupiter. În casa serviciului pentru Scorpion vor fi Saturn cu Neptun, adică mă gândesc că ar putea să fie posibilitatea de a păstra serviciul, unde o să fie mai greu, dar le oferă stabilitate. Saturn le dă de lucru și e greu. Dar, pe de altă parte, Jupiter, aici, în sfera carierei, le poate da o reușită prin ceea ce fac ei în particular, poate un business al lor, poate de familie, poate fac ceva care abia acum capătă vizibilitate. Pe de altă parte, poate să fie succesul copilului care reușește la școală, se căsătorește, face un copil, adică e ceva ca împlinire sufletească, de familie, și e rezultatul muncii lor, sufletește, ce au investit acolo. Mercur retrograd acolo, în sfera străinătății, și poate nu mai pleacă unde a zis că pleacă. Pleacă în altă parte, amână o plecare pentru că a intervenit ceva, dar poate să fie ceva foarte bun. Deci, pentru că e pe aceeași dimensiune de apă ca a lor, s-ar putea să nu resimtă acest Mercur retrograd. Să fie chiar avantajos pentru Scorpion. Zodia Săgetător Săgetătorul nimerește luna asta pe un triunghi echilateral de foc, pentru că intră Jupiter în semnul Leului și un an de zile va primi de acolo subvenție, sponsorizare așa de foc, pentru elementul foc. Berbecul e deja activat, pentru că Saturn e cam de pământ, Neptun e cam de apă. Și atunci, știi, strălucirea asta de aur e puțin coclită, într-un triunghi echilateral perfect. Săgetătorul primește în partea opusă lui, în zodia Gemeni, Uranus, despre care știm, și Marte, care ajunge acolo. Pe 4 iulie e această combinație Marte-Uranus, care îi poate aduce Săgetătorului un proiect, ceva nou, să fie solicitat să facă el ceva deosebit și nu altul. Apoi poate să fie o persoană care să apară în viața Săgetătorului și să-i stârnească interesul și, dacă e singur, să intre într-o relație, ceva intempestiv. Mercur e retrograd într-o casă a investițiilor și poate nu mai vrea să investească sau poate n-a plătit când trebuia nu știu ce și i se atrage atenția. Vor fi niște dobânzi, pot să fie și recuperări, că poate să fie ceva ce a cerut mai demult și abia acum primește. Poate să fie ceva bun. Mercur rezolvă, rezolvă. Ai impresia că te-a încurcat, că ți-a stricat planurile, dar reașază niște lucruri în matca lor.

Zodia Capricorn Pentru Capricorni avem, în sfera partenerială, Mercur retrograd până pe 23 iulie. Este și Luna Plină cu Soarele în Rac. Deci Soarele și Mercur sunt în casa partenerială și Luna e la ei. Adică e ca un split, că trebuie să rupă pisica în două, să se hotărască să facă ceva pe care și l-au propus mai demult. Poate renunță la ceva, poate acceptă în sfârșit ceva pentru că s-au făcut suficiente presiuni. Adică asta e ideea: fiind Luna Plină și suprapusă cu Mercur retrograd, pare că se face o presiune asupra Capricornului să facă ceva. El a avut Jupiter acolo un an de zile, în casa partenerială, și trebuia să fie foarte bine acasă, în căsnicie sau în relațiile cu anturajul. Acum vine Mercur acolo pentru că el nu a făcut ceva. O să vadă ce poate. E vorba doar de un act, că nu l-a urmărit, nu a obținut niște avize, poate vrea să facă o casă, nu știu, poate vrea să ceară un împrumut la bancă. Așa se aprobă. Și în felul ăsta se rezolvă ceva. După aceea, Jupiter intră în Leu. E ca o subvenție pentru Capricorn, că acolo e casa banilor pentru care nu trebuie să te duci zilnic la serviciu, că se adună altfel acolo. Și deci banii aceia pot fi investiți, fructificați. Și Capricornul în felul ăsta încheie o socoteală, ca după aceea să dea drumul unui alt parcurs. Poate să fie profesional sau pur și simplu personal. Să facă ceva cu casa, cu școala, că e multă treabă. Tocmai de asta, după ce a avut un an de zile acest beneficiu de la Jupiter, Mercur le atrage atenția că trebuie să pună tușa finală acolo și să dea drumul proiectelor noi, că ei numai așa sunt obișnuiți, cei din Capricorn. Zodia Vărsător Avem combinația asta Marte-Uranus în semnul de aer al Gemenilor, în asortare cu Vărsătorul, care e tot semn de aer. Poate să fie un proiect de sertar care abia acum să iasă la suprafață. Ei au idei, știu cum să le îmbrace, să le pună în practică. Și poate de aici or să câștige bani. Asta e partea nemaipomenită. Pe de altă parte, e casa dragostei și atunci poate apare cineva care să le stârnească interesul. Poate au terminat un doliu după o relație și acum, cu atât mai mult, se poate să întâlnească pe cineva, să se îndrăgostească. Pentru că Jupiter intră în casa partenerială, care e casa căsătoriei, a unei relații serioase. Au la dispoziție un an de zile să verifice dacă o relație promite să fie serioasă, promite să fie pentru totdeauna sau e doar un foc de paie, pentru că Marte-Uranus nu e o garanție. Un Mercur retrograd în casa serviciului. Acolo mai sunt niște încurcături, niște nerezolvări. E și sfera sănătății. Și trebuie și ei să se îngrijească, pentru că Mercur atrage atenția asupra lucrurilor care n-au fost bine făcute și care după aceea se lasă și cu suferință, și cu cheltuială. Pentru că nimerește Luna Plină fix în casa sănătății și fix în casa banilor, unde trebuie să scoată bani din buzunar.

Zodia Pești Poate îi bate gândul să se mute undeva. Combinația aceea Marte-Uranus zice: hai, pe repede înainte, mutare, ceva. Așteptăm să vedem. Mercur e retrograd în casa sentimentelor. Ei au așteptat mult, au investit, au sperat, au făcut efortul să se refacă după tranzitul lui Saturn, care i-a secătuit. Acum, Mercur retrograd le reîncarcă bateriile și îi obligă pe Pești să se hotărască, să contorizeze, să vadă dacă relația a dus în direcția care trebuie sau au descoperit niște lipsuri pe acolo, niște nereguli. Poate se lămuresc că relația e bună sau nu e bună. Jupiter va intra într-o casă care trebuie să le aducă niște bani, niște reușite, pentru că Saturn nu i-a lăsat deloc să se bucure de ce au muncit. Nici acum Saturn, din casa banilor, din Berbec, nu le oferă o garanție că banii curg așa, în voie. Nu. Ei vor trebui să fie mai strânși la pungă decât până acum. De obicei nu sunt zgârciți și nici economi. Dar Saturn o să-i învețe lecția asta, pentru că trebuie. Zodia Berbec La Berbec avem Neptun care va retrograda, am zis, din 7 iulie până în decembrie. Enorm de mult și o să dea o altă percepție. Asta e problema. Deci Berbecul nu e obișnuit cu acest musafir. E ca și cum ar veni unul care vorbește germana și tu nu știi nicio boabă. Cam așa e Neptun la ei acasă și ei trebuie să învețe să comunice fără vorbe cu acest Neptun și Saturn, care nu e prietenos. Și atunci Berbecul trebuie să se reseteze ca să poată să facă casă bună cu aceste două personaje. Cine va pune umărul va fi Jupiter din zodia Leu. Și atunci Berbecul o să poată să progreseze cu ce și-a propus. Jupiter e în casa dragostei, deci se poate îndrăgosti. Mai sunt cuburi de gheață de la Saturn, mai e o ceață de la Neptun, se blurează totul, dar Jupiter are ce oferi bun. În sfera comunicării, acolo mai e ceva de spus, de făcut, dar și de avut grijă să nu spună mai mult decât trebuie, că Marte, patronul lor, e cam tăios la limbă. Se poate să fie un proiect care să aducă ceva bun pentru Berbec, să-l pună și pe el în valoare.

Zodia Taur La Taur acțiunea se petrece în casa banilor. Avem această combinație Marte-Uranus în casa banilor, a contractelor, a activității pe care o desfășori, de pe urma căreia iei bani. Înseamnă câștig, dar totodată multă cheltuială. Marte te face să câștigi, dar combinația asta poate să fie ceva care să aducă un contract avantajos și niște câștiguri care să garanteze o constantă financiară. Mercur retrograd e în casa comunicării și el a fost invitat sau obligat să perfecteze comunicarea, să facă ceva în sfera aceea, să mai facă o școală, un masterat, ceva, să învețe, să îi ajute pe copii să progreseze. Și acum e Mercur acolo retrograd și trebuie să rezolve niște acte. Sau poate el se hotărăște în sfârșit să facă ceva, un modul de școală. El trebuie să se hotărască în privința comunicării, el trebuia să o upgradeze. Dacă n-a făcut-o, îi mai dă o șansă acum. Apoi Jupiter e în casa în care locuiește și poate să își pună centrală, poate să își pună termopane, poate să mai facă un etaj, poate să își facă un garaj, o curte. Toți banii pot fi investiți acolo. Zodia Gemeni La Gemeni avem Marte în combinație cu Uranus în zodia Gemeni. Ei, în orice moment, pot străluci prin ceva, pot erupe și să facă ceva ce n-a mai văzut nimeni. Pentru că Uranus e cu totul neașteptat: e exploziv, intempestiv și spectaculos. Și pentru că vine Marte, el prinde fitilul și, dintr-o dată, Gemenii pot să facă ceva. Ei trebuie să aibă grijă de sănătate, că e în casa Gemenilor și asta înseamnă și corpul fizic. Apoi, în casa banilor a stat un an de zile Jupiter, care i-a ajutat să fructifice ce a făcut Jupiter când a stat în semnul lor cu un an înainte. Acum, în locul acelui Jupiter stă Mercur, patronul Gemenilor. Asta înseamnă că Gemenii trebuie să facă o reevaluare a banilor din cont, să scoată lista cheltuielilor și să vadă pe ce au de gând să cheltuiască și unde sunt banii pe care trebuiau să-i aibă. Că poate i-au cheltuit și nu știu. Și să facă o reglare de conturi. Apoi Jupiter se instalează pentru un an de zile în casa comunicării și trebuie să facă ce trebuia să facă și Taurul: să perfecteze comunicarea. Și poate mai fac niște cursuri, poate fac călătorii, poate adună un grup cu care să facă diverse activități la care se pricep ei și celorlalți să le placă. În general, e o interacțiune care le face bine celor din zodia Gemeni și grupului, la fel, și să fie o simbioză acolo, care să aducă un câștig de imagine Gemenilor. Pentru că e foarte suculent acest Jupiter în Leu și pentru că e sfera comunicării fix amprenta lor natală, atunci ar trebui să fie un câștig de necontestat. Poate or să aibă un an mai bun la școală sau poate vor face lucruri mult mai avansate, ceva nou, pentru că Uranus are de gând să stea 7 ani și nu îi lasă să facă 6 luni școală, ci trebuie să fie ceva spectaculos și care să aducă o aură de super-intelectuali Gemenilor. Să aibă grijă de sănătate, atât am mai avut de zis. Mai sunt Saturn și Neptun, rămân acolo, într-o casă a prietenilor, și s-ar putea să mai piardă dintre prieteni, să nu mai aibă timp să cultive aceste relații. Dar Venus o să tranziteze și ea și, încet-încet, se regrupează cu prietenii, cu familia, cu toată lumea, așa că se încheie armonios și la ei. Text editat pe baza materialului atașat.

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