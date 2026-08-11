Cercetători din Congo, Uganda, Belgia și alte țări au analizat structura genetică a unor probe de virus prelevate de la 22 de pacienți din Congo și Uganda și au descoperit că tulpina responsabilă de actualul focar este diferită genetic de virusurile Ebola Bundibugyo identificate în focarele din 2007 și 2012, potrivit Reuters.

Concluziile, publicate luni în revista Nature Medicine, sugerează că focarul a început printr-un nou caz de transmitere de la animale la oameni și s-a răspândit ulterior de la o persoană la alta.

Nu se cunoaște sursa animală

Studiul nu a identificat sursa animală a focarului, însă se știe că virusurile Ebola trec periodic de la animale infectate la oameni.

Analiza genetică a contribuit la confirmarea faptului că cazurile depistate în Uganda au legătură cu focarul din Congo.

Autorii studiului au declarat că accesul mai larg la testare și secvențierea virusurilor ar putea contribui la depistarea mai rapidă a viitoarelor focare de Ebola și la îmbunătățirea măsurilor de limitare a răspândirii bolii.

Nu există în prezent niciun vaccin sau tratament aprobat pentru virusul Bundibugyo, însă vaccinuri și tratamente candidate sunt în curs de dezvoltare.

Focarul a fost declarat pe 15 mai și a provocat deja peste 2.000 de decese. Potrivit celor mai recente date furnizate de autorități, până în prezent au fost confirmate 4.381 de cazuri.