Sunt doar o parte dintre nemulțumirile pe care le-au enumerat turiștii cazați la mare.

Recenziile lăsate de clienți sunt variate, iar dacă pe unele nu au cum să le rezolve administratorii hotelurilor de altele încearcă să se ocupe.

În Mamaia acum cea mai mare supărare este legată de alge.

S-a format un covor gros de alge, așa că intrarea în apă se face greoi, iar mirosul este greu de suportat. Apa mării este foarte caldă are 25 - 26 de grade Celsius.

Turiștii intră și în apă, dar ca să se bucure de baie, trebuie să treacă de fâșia de alge. La finalul sejurului, mulți dintre ei completează un chestionar la recepțiile hotelurilor și își împărtășesc nemulțumirile. Unii se plâng de parcare, de nisipul de pe plajă, dar notează și lucruri care le plac, de pildă curățenia.

Recenziile lăsate de turiști în carnetul de la recepția hotelului vin uneori cu observații aparte. De pildă, cineva a cerut să se facă ceva cu pescărușii care țipă dimineața.

Corespondent ȘtirileProTV: "Un turist spune că plaja este prea mare și că și-ar fi dorit mai multe șezlonguri. Altul și-au fi dorit mai multe show-uri și nisipul nu este fin. Sunt însă și observații pe care hotelierii trebuie să le ia în calcul: mâncarea să fie mai proaspătă, lipsesc ceștile de cafea, nu sunt de acord cu paharele de plastic."

Iar lista de sugestii continuă și cu lucruri legate de administrarea camerei.

"Prosoapele schimbate în fiecare zi, chiar mă enervează. Adică nici acasă nu le schimbi în fiecare zi".

Hotelierii spun că încearcă să țină cont de observațiile turiștilor, dar nu toate pot fi remediate.

Magda Mocanu, manager hotel: "Problemele legate de parcare, hotelul nostru fiind mare nu avem cum să avem locuri de parcare pentru toată lumea. Legat de cameră, se cam plânge lumea că sunt camerele cam mici, dar depinde de fiecare ce așteptări are și ce planuri are”.

Iulian Tenie, managerul unui hotel: ”Trebuie să lucrăm în mod obligatoriu la creșterea calității serviciilor, însă în egală măsură o mai bună educație turistică ne-ar ajuta mai mult într-o evaluare pertinentă. Unii dintre ei fac evaluări la calitatea sau temperatura apei mării sau la nisip, ori la vreme."

Turiștii pot lăsa aceste recenzii fie direct la recepțiile hotelurilor, fie pe plaformele de rezervări. Pot nota experiența, serviciile, dar și mâncarea.

Marți, pe plaja din Mamaia, au avut un alt motiv de supărare: covorul de alge apărut la mal dar care se întinde şi câțiva metri și în apă.

Curățarea plajelor de alge le revine celor de la Apele Române.