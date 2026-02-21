Parcul Natural Văcărești – delta urbană din București și biodiversitatea sa surprinzătoare. Cum s-a format

Stiri Turism
Parcul Natural Văcărești
Shutterstock

Parcul Natural Văcărești este administrat de Asociația Parcul Natural Văcărești în parteneriat cu Primăria Municipiului București și alte instituții care se ocupă cu cercetarea, protecția și conservarea naturii. 

autor
Anca Lupescu

Parcul s-a format pe amplasamentul fostei amenajări hidrotehnice „Acumulare Lac Văcărești” și are o suprafață de 183 de hectare.

Unde se află

Parcul Natural Văcărești se află în sudul Bucureștiului, între cartierele Timpuri Noi și Vitan la nord și Berceni la sud. În apropierea acestuia se află Splaiul Unirii la nord, Șoseaua Vitan-Bîrzești la est, Șoseaua Olteniței la sud și Calea Văcărești la vest.

Sunt trei puncte de acces în parc: pe digul din fața Completului Asmita Gardens, pe digul dinspre intersecția Splaiul Unirii - Șoseaua Vitan Bîrzești, din strada Săvinești.

Despre Parcul Natural Văcărești

Parcul Natural Văcărești este o arie protejată aflată în sudul Bucureștiului și formată pe amplasamentul unui fost proiect hidrotehnic început în 1986. Lacul Văcărești trebuia să facă parte din sistemul de apărare a capitalei împotriva inundațiilor, însă lucrările au fost abandonate după 1989, când cuva lacului și digurile erau deja finalizate.

Citește și
Ce să faci în București cu ocazia sărbătorii de Dragobete 2026. Evenimente în capitală în weekendul 21 și 22 februarie
Ce să faci în București cu ocazia sărbătorii de Dragobete 2026. Evenimente în capitală în weekendul 21 și 22 februarie

Zona a evoluat natural în ultimele decenii și a devenit astăzi una dintre cele mai importante suprafețe umede urbane din România, cunoscută și sub denumirea de „Delta Văcărești” sau „Delta Bucureștiului”.

Habitatele existente nu sunt naturale în sens strict, ci comunități vegetale instalate relativ recent, însă reprezintă ultima zonă dintr-o suprafață mai extinsă cu vegetație specifică mediilor umede.

Flora include aproximativ 101 taxoni de plante, iar în parc au fost identificate patru comunități vegetale. Printre speciile de interes se află Menyanthes trifoliata, Lindernia procumbens și Wolffia arrhiza, o specie foarte rară și considerată amenințată la nivel național.

Speciile de arbori dominante sunt salcia (Salix alba, Salix fragilis) și plopul (Populus alba, Populus nigra).

Fauna parcului s-a refăcut în mod natural în aproximativ 20 de ani după încetarea lucrărilor hidrotehnice. În prezent, în Parcul Natural Văcărești găsești specii din mai multe grupe biologice.

Dintre insecte au fost identificate inclusiv specii semnalate pentru prima dată în fauna României sau în sudul țării, precum Tetramesa variae, Tetramesa cereipes, Bruchophagus astragali și Systole tuonela.

În apele parcului trăiesc diverse specii de pești precum carasul, bibanul, roșioara și știuca. Amfibienii includ tritonul cu creastă, tritonul comun, broasca mare de lac și brotăcelul răsăritean.

Printre reptile se află țestoasa de apă europeană, gușterul, șopârla de câmp și șerpii de apă.

În plus, au fost identificate aproximativ 136 de specii de păsări, majoritatea protejate, printre care lebăda de vară, stârcii, egretele, cormoranii și pescărușii.

Dintre mamiferele prezente aici fac parte și vulpea, vidra, nevăstuica, bizamul, șoarecele de câmp și mai multe specii de lilieci.

În parc sunt permise activități care țin de turism, educație și cercetare științifică, cu respectarea regulilor de vizitare.

Principala intrare amenajată se află pe Splaiul Unirii nr. 168, în zona complexului Asmita Gardens, unde există acces pe dig și scări de coborâre către interiorul ariei naturale.

Incendii multiple în Parcul Natural Văcărești

Ultimul incendiu din Parcul Natural Văcărești a avut loc în vara anului 2025, când un bărbat care s-a apropiat de zona afectată de flăcări a ajuns la spital, după ce a fost expus la fum. Incendiu a izbucnit pe un teren viran aproape de șoseaua Vitan-Bîrzești, iar flăcările au ajuns până la limita cu digul care separă terenul de Rezervația Delta Văcărești.

Un alt incendiu grav a avut loc în februarie 2024 în Parcul Natural Văcărești. A fost emis și o alertă de incendiu de vegetație uscată cu degajări de fum.

Un an mai devreme, în luna mai 2024, un incendiu a distrus o suprafață de aproximativ 30.000 de metri pătrați din parc.

Cine se ocupă de Parcul Natural Văcărești

Administrarea și promovarea Parcului Natural Văcărești sunt susținute de Asociația Parcul Natural București (APNB). În 2016, în urma unui demers civic, organizația a contribuit la declararea Gropii Văcărești drept primul parc natural urban din România, transformând zona într-o arie protejată de 183 de hectare.

De-a lungul timpului, asociația a implementat programe de educație ecologică, a format prima echipă de rangeri urbani și a implicat voluntari în activități de conservare a biodiversității.

În primii zece ani de activitate au fost realizate 27 de proiecte de natură urbană, au fost mobilizați peste 5.000 de voluntari, au fost organizați aproximativ 150 de evenimente educaționale și au fost plantați aproximativ 11.000 de arbori.

Asociația derulează programul „Rewilding Bucharest”, care vrea protejarea și refacerea mai multor zone naturale din oraș, printre care Pajiștea Petricani, Pădurea Băneasa, Valea Saulei, Lunca Dâmboviței și Stufărișurile din Dobroești.

Unele dintre aceste zone se află în proceduri de declarare ca arii naturale protejate de interes local.

Asociația dezvoltă și proiecte de reconstrucție ecologică a terenurilor urbane degradate, prin amenajarea de pajiști urbane și spații verzi funcționale.

Ce poți face în Parcul Național Văcărești

Pentru cei care vor să exploreze această zonă, în parc sunt amenajate poteci tematice dedicate biodiversității și istoricului locurile. Poți veni cu bicicleta pentru plimbări sau pe jos, pentru a explora natura.

Pe lângă observarea păsărilor, poți vizita diversele poteci, ai traseu de biciclete, un foișor, un observator, dar și două izvoare.

Vizitatorii trebuie să știe că nu au voie să distrugă plantele sau să pună în pericol întregul sistemul. Nu este permis pescuitul, orice formă de capturare sau ucidere a animalelor terestre sau aprinderea focului.

Totodată, vizitatorii trebuie să știe că șerpii din parc nu sunt veninoși, ci complet inofensivi. În plus, accesul în afara drumurilor și potecilor este interzis. Poți găsi AICI mai multe reguli despre vizitarea parcului.

Etichete: parcuri bucurești, delta vacaresti, Lacul Vacaresti,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
BREAKING NEWS E gata! FRF a făcut anunțul despre Mircea Lucescu
BREAKING NEWS E gata! FRF a făcut anunțul despre Mircea Lucescu
Citește și...
Ce să faci în București cu ocazia sărbătorii de Dragobete 2026. Evenimente în capitală în weekendul 21 și 22 februarie
Stiri Turism
Ce să faci în București cu ocazia sărbătorii de Dragobete 2026. Evenimente în capitală în weekendul 21 și 22 februarie

Cu un weekend înainte de sărbătoarea de Dragobete din 24 februarie 2026, București găzduiește o serie de evenimente dedicate iubirii și atmosferei romantice. 

Aglomerație pe Valea Prahovei după ninsorile abundente. Cozi uriașe la gondolă în Poiana Brașov
Stiri Turism
Aglomerație pe Valea Prahovei după ninsorile abundente. Cozi uriașe la gondolă în Poiana Brașov

Zăpada căzută din abundență relansează sezonul de schi în stațiunile montane. La Poiana Brașov, veselia, dar și aglomerația sunt la cote maxime.

Insula din Marea Mediterană de care nu mulți au auzit. Plaje liniștite, stânci spectaculoase și temperaturi plăcute. FOTO
Stiri Turism
Insula din Marea Mediterană de care nu mulți au auzit. Plaje liniștite, stânci spectaculoase și temperaturi plăcute. FOTO

Gozo, o insulă mică din Marea Mediterană situată lângă Malta, cucerește prin dealurile sale verzi, stâncile spectaculoase și plajele liniștite, fiind locul perfect pentru relaxare și evadări departe de aglomerație.

Recomandări
Când se termină Codul galben de ninsori și viscol în sud-estul țării. Stratul de zăpadă ar putea ajunge și la 15 centimetri
Știri Actuale
Când se termină Codul galben de ninsori și viscol în sud-estul țării. Stratul de zăpadă ar putea ajunge și la 15 centimetri

Jumătatea de sud-est a țării este sub Cod galben de ninsori și viscol pentru încă 20 de ore, iar șoferii sunt avertizați să nu plece la drum dacă nu este strict necesar.

Trenurile de călători au întârzieri de sute de minute din cauza viscolului. Decalaj uriaș pe o rută importantă
Știri Actuale
Trenurile de călători au întârzieri de sute de minute din cauza viscolului. Decalaj uriaș pe o rută importantă

Ninsoarea și vântul puternic dau peste cap și circulația trenurilor. Mai multe garnituri au întârzieri semnificative, iar panourile de plecări și sosiri afișează încă de dimineață decalaje de sute de minute. 

De ce a blocat Ungaria uriașul împrumut al UE către Ucraina. Planul pus la cale de Viktor Orban pentru a nu pierde puterea
Stiri externe
De ce a blocat Ungaria uriașul împrumut al UE către Ucraina. Planul pus la cale de Viktor Orban pentru a nu pierde puterea

Ungaria a blocat alocarea unui împrumut UE de 90 de miliarde de euro către Ucraina, cerând în schimb restabilirea aprovizionării cu petrol rusesc prin conductele Druzhba.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 21 Februarie 2026

02:02:52

Alt Text!
I like IT
Ediția 3 - 2026

21:59

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 20 Februarie 2026

01:45:20

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 2

22:20

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

Chelsea – Burnley, de la 17:00, LIVE VIDEO pe VOYO. Duel dezechilibrat în Premier League: echipele de start!

Sport

Zi de foc în Franța! Liderul Lens dă piept cu Monaco, în timp ce PSG vânează prima poziție