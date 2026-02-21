Parcul Natural Văcărești – delta urbană din București și biodiversitatea sa surprinzătoare. Cum s-a format

Parcul s-a format pe amplasamentul fostei amenajări hidrotehnice „Acumulare Lac Văcărești” și are o suprafață de 183 de hectare.

Unde se află

Parcul Natural Văcărești se află în sudul Bucureștiului, între cartierele Timpuri Noi și Vitan la nord și Berceni la sud. În apropierea acestuia se află Splaiul Unirii la nord, Șoseaua Vitan-Bîrzești la est, Șoseaua Olteniței la sud și Calea Văcărești la vest.

Sunt trei puncte de acces în parc: pe digul din fața Completului Asmita Gardens, pe digul dinspre intersecția Splaiul Unirii - Șoseaua Vitan Bîrzești, din strada Săvinești.

Despre Parcul Natural Văcărești

Parcul Natural Văcărești este o arie protejată aflată în sudul Bucureștiului și formată pe amplasamentul unui fost proiect hidrotehnic început în 1986. Lacul Văcărești trebuia să facă parte din sistemul de apărare a capitalei împotriva inundațiilor, însă lucrările au fost abandonate după 1989, când cuva lacului și digurile erau deja finalizate.

Zona a evoluat natural în ultimele decenii și a devenit astăzi una dintre cele mai importante suprafețe umede urbane din România, cunoscută și sub denumirea de „Delta Văcărești” sau „Delta Bucureștiului”.

Habitatele existente nu sunt naturale în sens strict, ci comunități vegetale instalate relativ recent, însă reprezintă ultima zonă dintr-o suprafață mai extinsă cu vegetație specifică mediilor umede.

Flora include aproximativ 101 taxoni de plante, iar în parc au fost identificate patru comunități vegetale. Printre speciile de interes se află Menyanthes trifoliata, Lindernia procumbens și Wolffia arrhiza, o specie foarte rară și considerată amenințată la nivel național.

Speciile de arbori dominante sunt salcia (Salix alba, Salix fragilis) și plopul (Populus alba, Populus nigra).

Fauna parcului s-a refăcut în mod natural în aproximativ 20 de ani după încetarea lucrărilor hidrotehnice. În prezent, în Parcul Natural Văcărești găsești specii din mai multe grupe biologice.

Dintre insecte au fost identificate inclusiv specii semnalate pentru prima dată în fauna României sau în sudul țării, precum Tetramesa variae, Tetramesa cereipes, Bruchophagus astragali și Systole tuonela.

În apele parcului trăiesc diverse specii de pești precum carasul, bibanul, roșioara și știuca. Amfibienii includ tritonul cu creastă, tritonul comun, broasca mare de lac și brotăcelul răsăritean.

Printre reptile se află țestoasa de apă europeană, gușterul, șopârla de câmp și șerpii de apă.

În plus, au fost identificate aproximativ 136 de specii de păsări, majoritatea protejate, printre care lebăda de vară, stârcii, egretele, cormoranii și pescărușii.

Dintre mamiferele prezente aici fac parte și vulpea, vidra, nevăstuica, bizamul, șoarecele de câmp și mai multe specii de lilieci.

În parc sunt permise activități care țin de turism, educație și cercetare științifică, cu respectarea regulilor de vizitare.

Principala intrare amenajată se află pe Splaiul Unirii nr. 168, în zona complexului Asmita Gardens, unde există acces pe dig și scări de coborâre către interiorul ariei naturale.