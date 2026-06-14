Pentru a se bucura de paradisul de la Punta Molentis, una dintre cele mai renumite comori ale Sardiniei, turiștii vor trebui să achite o taxă de intrare de 10 euro de persoană. Măsura strictă, în vigoare de la 6 iunie până la 31 octombrie 2026, decurge din necesitatea de a proteja ecosistemul fragil al litoralului, care a fost grav afectat de un incendiu devastator pe 27 iulie 2025, care a pus în pericol turiștii și a distrus vegetația și autovehiculele, scrie Euronews.com.

Esența măsurii este o limită extrem de strictă a numărului de vizitatori, menită să limiteze impactul atât pe uscat, cât și pe mare. „Accesul în zonă pe uscat este limitat la maximum 70 de vehicule pe zi și, în orice caz, la cel mult 150 de persoane simultan [...], fiind interzisă amplasarea umbrelelor sau a oricăror alte dispozitive de umbrire; este permisă o singură umbrelă pentru grupurile familiale cu copii cu vârsta de până la 10 ani și pentru persoanele în vârstă de 65 de ani și peste”, se menționează în ordinul primarului din 5 iunie.

Pentru accesul pe mare, limitat la 100 de persoane simultan și numai prin intermediul operatorilor autorizați, există, de asemenea, o „interdicție de a debarca cu rucsacuri și genți frigorifice” și o ședere maximă de o oră.

Dessì a justificat aceste măsuri drastice explicând că „este necesar să se adopte măsuri extraordinare menite să protejeze mediul din zonă, să apere habitatele protejate și să asigure siguranța utilizatorilor”.

Ordinul specifică, de asemenea, că, pentru a păstra echilibrul geomorfologic al plajei, este interzisă înfingerea în sol a stâlpilor, corturilor sau pavilioanelor pe cont propriu, subliniind că „este esențial să se mențină presiunea umană în limite compatibile cu condițiile actuale ale plajei”. Verificările pentru a asigura respectarea programului de funcționare (accesul este permis între orele 8:00 și 20:30) vor fi efectuate de poliția locală, cu trei inspecții pe zi.

„Trebuie să angajez un copil ca să merg la plajă?”

Reacția localnicilor și a turiștilor pe rețelele de socializare, care a ajuns chiar și în presa britanică, a oscilat între furie și ironie usturătoare. Pagina de Facebook a Primăriei din Villasimius este inundată de comentarii sarcastice: „Deci, ca să pun o umbrelă, trebuie să angajez un copil?”, întreabă un utilizator, în timp ce altul glumește: „Ca să vin la plajă cu o umbrelă, fie îl iau pe bunicul cu mine, fie trebuie să fac un copil între azi și mâine.”

În timp ce unii cer boicotarea imediată a plajei, alți locuitori solicită ca încasările din vânzarea biletelor să fie cel puțin reinvestite în servicii, sugerând că ar fi „corect să se repare drumurile de pământ care duc la plaje și să se instaleze iluminat pentru noapte, nu doar să se încaseze banii din parcări”.