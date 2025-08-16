Palatul Romanit, istoria uneia dintre cele mai vechi clădiri din București

palatul romanit
Palatul Romanit, una dintre cele mai vechi și elegante clădiri din București, păstrează o istorie bogată ce reflectă viața aristocrației românești din secolul al XIX-lea. Ridicat în stil neoclasic, edificiul impresionează prin arhitectura sa impunătoare.  

Andreea Popa

Una dintre cele mai vechi clădiri monument istoric din București și totodată una dintre cele mai frumoase este Palatul Romanit, în prezent sediu al Muzeului Colecțiilor de Artă.
 
Dincolo de exponatele deosebite pe care le pot admira în prezent turiștii care vizitează acest muzeu, clădirea în sine este o adevărată operă de artă, iar istoria ei este una deosebită.

Îți prezentăm în continuare cele mai importante informații despre superbul Palat Romanit, situat pe Calea Victoriei la numărul 111, aproape de intersecția cu Calea Griviței. Este printre cele mai frumoase palate din București. 

Sediu al Cancelariei Țării Românești

În prima sa formă, Palatul Romanit a fost construit în anul 1812, din materiale solide, regulă stabilită după incendiul din 1802, care mistuise clădirile din lemn ale Bucureștiului, determinând autoritățile să stabilească noi standarde privind calitatea construcțiilor.

Primul proprietar al palatului a fost boierul Constantin Faca, dar acesta a murit înainte ca noua sa reședință să fie terminată. Urmașii boierului l-au vândut în anul 1823 vistiernicului Grigore Romanit, descendent al unei bogate familii de origine grecească. Și acesta a murit în scurt timp, mai exact în anul 1834, dar palatul avea să-i poarte numele în continuare, conform fundatiacaleavictoriei.ro.

WC din aur masiv
Doi bărbaţi găsiţi vinovaţi pentru furtul toaletei de aur în valoare de 4,8 milioane de lire sterline

Domnitorul Grigore Dimitrie Ghika, prieten cu Romanit, a organizat mai multe baluri în acest palat, valorificând astfel amenajările interioare deosebit de luxoase, apoi clădirea a devenit temporar sediul Cancelariei Domnești a domnitorului Țării Românești, Alexandru Dimitrie Ghika, fratele acestuia.

Doi ani mai târziu, domnitorul a cumpărat palatul de la moștenitorii lui Romanit și a decis începerea unor ample lucrări de reparații, coordonate de arhitectul Michel Sanjouand, care a construit Palatul Știrbey. La finalizarea acestora, în 1838, Palatul Romanit a devenit oficial sediul Curții Administrative a Țării Românești.

Transformarea palatului în Muzeu al Colecțiilor de Artă

În anul 1859, după Unirea Principatelor Române, Palatul Romanit a fost dat în folosința Ministerului de Finanțe, însă această instituție avea nevoie de mai mult spațiu pentru noul sediu. În acest scop, ministerul a cumpărat terenul alăturat, din partea de nord a palatului, unde au fost construite, între anii 1881-1884, două noi aripi ale clădirii, care a căpătat astfel forma actuală, în U. Proiectul de extindere a fost realizat de arhitectul Nicolae P. Cerchez, în stilul la modă în acea perioadă - neoclasic cu elemente neobaroce.

Ulterior, în anii ’70, statul român a decis înființarea unui Muzeu al Colecțiilor de Artă, care să adăpostească numeroasele obiecte de valoare primite de la colecționari. Ca sediu al acestui nou muzeu a fost ales Palatul Romanit, autoritățile stabilind începerea unor lucrări de restaurare și reamenajare, conform romanian-journeys.com.

Muzeul Colecțiilor de Artă s-a deschis publicului în anul 1978, ca secție a Muzeului Național de Artă al României. Palatul Romanit găzduiește în prezent peste 30 de colecții permanente, care includ lucrări de pictură, sculptură, grafică și artă decorativă, realizate atât de artiști români, cât și străini. Toate aceste obiecte de artă au fost donate în decursul timpului de colecționari și artiști.

Noi lucrări de consolidare la Palatul Romanit au fost organizate în perioada 2002-2006, urmate de un proiect complex de restaurare, iar în anul 2013 Muzeul Colecțiilor de Artă a fost redeschis publicului.

Muzeul Colecțiilor de Artă poate fi vizitat între orele 10.00-18.00 în zilele de luni, marți și vineri, iar sâmbătă și duminică în intervalul 11.00-19.00. Miercuri și joi muzeul este închis. Pentru vizitarea muzeului pe cont propriu nu este necesară o programare, dar, în cazul unui grup care dorește ghidaj, trebuie trimisă o solicitare online cu cel puțin 7 zile înainte, pe adresa: [email protected].

Merită să vizitați acest frumos muzeu, iar în timp ce admirați exponatele amintiți-vă și de istoria interesantă a Palatului Romanit, care îl găzduiește.

