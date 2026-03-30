Orașul european cu 40.000 de locuitori și 6,5 milioane de turiști pe an. Ce îi atrage pe vizitatori. GALERIE FOTO

Conform cercetărilor DiscoverCars.com, Dubrovnik primește aproximativ 16.250 de turiști la fiecare 100 de locuitori, depășind orice alt oraș din Europa. Popularitatea sa a crescut și după ce a fost folosit ca decor pentru serialul Game of Thrones, atrăgând fani din întreaga lume dornici să descopere King’s Landing real.

„Clasamentul nostru al orașelor care atrag cei mai mulți sau cei mai puțini turiști comparativ cu localnicii reprezintă o sursă fantastică de inspirație pentru orice vacanță viitoare. Deși trebuie spus că, doar pentru că un oraș are mai puțini turiști, nu înseamnă că va fi o călătorie mai liniștită – dimpotrivă, orașele cu cel mai mare număr de localnici față de vizitatori sunt unele dintre cele mai mari din lume! Istanbul și Londra au ambele peste 9 milioane de locuitori”, a declarat Aleksandrs Buraks, șef de dezvoltare la Discover Cars.

Deși capitale mari precum Londra sau Istanbul atrag mai mulți vizitatori în total, orașele mici precum Dubrovnik resimt cel mai acut presiunea turismului. În sezonul de vârf, străduțele înguste și centrul istoric devin supraaglomerate, iar traficul de croaziere și excursioniști de o zi crește tensiunea asupra infrastructurii și localnicilor.

Istorie, cultură și peisaje spectaculoase

În ciuda acestor provocări, Dubrovnik rămâne o destinație de top în Europa. Vizitatorii sunt atrași de zidurile medievale, acoperișurile de teracotă și priveliștile Adriaticii, dar și de insulele și plajele din apropiere, oferind un mix unic de istorie, cultură și frumusețe naturală.