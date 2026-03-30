Orașul european cu 40.000 de locuitori și 6,5 milioane de turiști pe an. Ce îi atrage pe vizitatori. GALERIE FOTO

Dubrovnik, bijuteria croată de la Marea Adriatică, a devenit orașul european cu cei mai mulți turiști raportat la numărul localnicilor, atrăgând peste 6,5 milioane de vizitatori într-un an, deși are doar 40.000 de locuitori, scrie Express.

Conform cercetărilor DiscoverCars.com, Dubrovnik primește aproximativ 16.250 de turiști la fiecare 100 de locuitori, depășind orice alt oraș din Europa. Popularitatea sa a crescut și după ce a fost folosit ca decor pentru serialul Game of Thrones, atrăgând fani din întreaga lume dornici să descopere King’s Landing real.

„Clasamentul nostru al orașelor care atrag cei mai mulți sau cei mai puțini turiști comparativ cu localnicii reprezintă o sursă fantastică de inspirație pentru orice vacanță viitoare. Deși trebuie spus că, doar pentru că un oraș are mai puțini turiști, nu înseamnă că va fi o călătorie mai liniștită – dimpotrivă, orașele cu cel mai mare număr de localnici față de vizitatori sunt unele dintre cele mai mari din lume! Istanbul și Londra au ambele peste 9 milioane de locuitori”, a declarat Aleksandrs Buraks, șef de dezvoltare la Discover Cars.

Deși capitale mari precum Londra sau Istanbul atrag mai mulți vizitatori în total, orașele mici precum Dubrovnik resimt cel mai acut presiunea turismului. În sezonul de vârf, străduțele înguste și centrul istoric devin supraaglomerate, iar traficul de croaziere și excursioniști de o zi crește tensiunea asupra infrastructurii și localnicilor.

Istorie, cultură și peisaje spectaculoase

În ciuda acestor provocări, Dubrovnik rămâne o destinație de top în Europa. Vizitatorii sunt atrași de zidurile medievale, acoperișurile de teracotă și priveliștile Adriaticii, dar și de insulele și plajele din apropiere, oferind un mix unic de istorie, cultură și frumusețe naturală.

Studiul arată că turiștii pot descoperi o experiență mai relaxantă dacă părăsesc agitația centrului orașului. Închirierea unei mașini le oferă acces la zone liniștite, precum peninsula Pelješac, celebră pentru podgoriile sale, sau la orășele de coastă mai puțin cunoscute.

Experții subliniază că un oraș „aglomerat” nu se măsoară doar prin numărul total de vizitatori, ci prin raportul acestora cu populația locală, o perspectivă esențială pentru planificarea vacanțelor.

Pe fondul creșterii cererii turistice, Dubrovnik devine un exemplu elocvent al modului în care popularitatea internațională poate transforma un oraș mic. Atractivitatea globală aduce atât beneficii economice considerabile, cât și provocări majore pentru infrastructură și comunitatea locală.

Sursa: Express

Etichete: turisti, dubrovnik, Croatia,

Dată publicare:

Odată cu venirea vremii mai calde, este momentul să începi să te gândești la vacanța de vară. Dacă te întrebi unde să mergi anul acesta, există o destinație care merită cu siguranță să fie pe lista ta.

Un nou simbol al romantismului a fost desemnat în Europa, surprinzând chiar și cei mai experimentați călători. Parisul și Veneția, cu renumele lor iconic și apusurile romantice pe apă, au cedat locul unei noi destinații.

Preşedintele american Donald Trump a declarat că vrea să „pună mâna pe petrolul din Iran" şi ar putea ocupa centrul de export de pe Insula Kharg, în contextul în care Statele Unite trimit mii de soldaţi în Orientul Mijlociu.

O persoană izolată de o viitură pe râul Putna, în comuna Garoafa, Vrancea, a fost salvată de pompieri cu o barcă pneumatică.

În primele două luni ale anului s-au vândut cu 20% mai puține locuințe față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

