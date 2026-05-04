Cu pietriș fin auriu și o întindere impresionantă, aceasta pare fără sfârșit, fiind aproape imposibil să-i vezi capătul, potrivit Express.

Cu o lungime de aproximativ 21,9 kilometri, plaja este scăldată de apele limpezi, turcoaz, ale Mării Ionice. Peisajul este completat de stânci spectaculoase și zone împădurite care oferă umbră în zilele toride. Clima este ideală pentru vacanță, cu temperaturi de 25°C în mai și până la 32°C în august.

Plaja este perfectă atât pentru relaxare, cât și pentru activități în aer liber. Vizitatorii pot face plajă, înota sau încerca sporturi nautice precum snorkeling, paddleboarding sau plimbări cu banana gonflabilă.

Pentru cei mai aventuroși, caiacul oferă acces către golfuri ascunse, iar briza constantă transformă zona într-un loc ideal pentru kitesurfing și windsurfing. De asemenea, jet ski-urile sunt disponibile pentru o doză de adrenalină.

Unul dintre marile avantaje ale plajei Monolithi este lipsa aglomerației. Datorită dimensiunii sale uriașe, turiștii se pot bucura de spațiu și liniște, chiar și în sezonul de vârf.

Apusurile sunt un alt punct forte, cu nuanțe de portocaliu, roz și violet care transformă cerul într-un spectacol natural, ideal pentru plimbări romantice sau seri relaxante la malul mării.

Gastronomie grecească și atmosferă relaxată

De-a lungul plajei, turiștii găsesc taverne și cafenele care servesc preparate tradiționale grecești: pește proaspăt, caracatiță, carne la grătar și salată grecească.

Barurile de pe plajă oferă o atmosferă relaxată, cu cocktailuri, gustări, muzică live și DJ. Tavernele completează experiența cu preparate precum musaca, souvlaki și spanakopita, iar brutăriile locale adaugă un plus de savoare cu deserturi și cafea.

Experiența vizitatorilor confirmă farmecul locului.

„Apa era curată și caldă, existau dușuri gratuite, iar șezlongurile erau gratuite”, a scris un turist pe TripAdvisor.

Un alt vizitator a spus că plaja l-a „cucerit” prin „apa caldă, barurile cu muzică bună și confortul de pe plajă”.

Un alt comentariu descrie locul drept o alegere ideală: „Este una dintre cele mai lungi plaje din Europa, cu apă curată și locuri variate. Găsești zone retrase, camping, sporturi nautice și taverne excelente. Este combinația perfectă între mare și munți.”

La doar 15 minute de mers cu mașina se află orașul Preveza, punctul ideal de plecare pentru explorarea zonei. Cu străzi pitorești, cafenele, restaurante și obiective istorice precum Castelul Venețian, orașul completează perfect experiența unei vacanțe în această parte a Greciei.