"Suntem la un final de ciclu de guvernare în care acest partid, anul trecut, prin cei care am acceptat responsabilităţi administrative, prin colegii miniştri, prin colegii parlamentari care ne-au susţinut, ne-am asumat să fim în linia întâi a răspunderii, pentru a corecta lucrurile care s-au acumulat negativ în ţara noastră, în primul rând recunoscând că şi noi suntem parţial responsabili pentru acest lucru şi nu fugim de această responsabilitate. Tocmai de aceea ne-am asumat această răspundere şi am încercat să nu mai repetăm greşelile. Le-am spus oamenilor adevărul, ceea ce se poate şi ceea ce nu se poate, fără să creăm aşteptări pe care ţara noastră, astăzi, nu le poate onora", a declarat Bolojan.

Preşedintele PNL le-a transmis colegilor de partid că guvernul pe care l-a condus a fost demis tocmai pentru că a încercat să reducă risipa banului public.

"Am încercat să facem ordine în buget stabilind reguli, având grijă de banul public (...). Oricine administrează ceva ştie că dacă nu elimini risipa, dacă nu faci dreptate, dacă nu corectezi privilegii, nu ai nici o şansă să te duci mai departe. Şi dacă suntem la final de ciclu, dacă acest guvern a căzut, este pentru că am încercat şi în mare parte am reuşit să limităm risipa, să corectăm nedreptăţile, dar asta a fost cauza principală pentru care acest guvern a fost demis", a susţinut premierul interimar.

Ilie Bolojan a participat, duminică, la evenimentele organizate la Muzeul Naţional Brătianu (Vila Florica) din oraşul Ştefăneşti, judeţul Argeş, cu ocazia aniversării a 151 de ani de la înfiinţarea Partidului Naţional Liberal.