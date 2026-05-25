Pe fondul creșterii prețurilor la zboruri, city break-urile de scurtă durată sunt așteptate să fie una dintre principalele tendințe de călătorie în Europa în această vară, mulți turiști alegând vacanțe mai scurte și mai accesibile în locul celor lungi și costisitoare, scrie Euronews.

În cel mai recent „City Costs Barometer” realizat de Post Office Travel Money din Marea Britanie, au fost analizate orașele europene cu cel mai bun și cel mai slab raport calitate-preț pentru vizitatori.

Ce costuri au fost luate în calcul

Raportul, cel mai amplu de până acum, a comparat costurile a 12 cheltuieli turistice obișnuite pentru două persoane în 50 de orașe. Printre acestea se numără cafeaua, berea, băuturile răcoritoare, un pahar de vin, o cină cu trei feluri pentru doi, transportul local (transfer aeroport și abonament de 48 de ore), precum și bilete la atracții turistice, muzee și galerii de artă. De asemenea, a fost inclus costul a două nopți de cazare la hotel de trei stele pentru două persoane.

Potrivit raportului, poziția în clasament contează mai puțin decât „cum se simt prețurile odată ajuns acolo și cât intenționează turiștii să cheltuiască”. De regulă, cazarea are cel mai mare impact asupra bugetului, iar chiar și mici variații de preț pot schimba costul total al unui city break.

„În orașele mai ieftine ai mai multă libertate de a decide pe parcurs. În cele mai scumpe, planificarea ajută la controlul cheltuielilor.”

Care sunt cele mai ieftine city break-uri din Europa în 2026

Unele orașe europene sunt „vizibil mai ieftine odată ajuns acolo”, arată raportul. „Mâncarea costă mai puțin, transportul public este accesibil, iar anumite atracții sunt mai ieftine decât te-ai aștepta. Asta înseamnă că poți face mai multe lucruri, poți sta mai mult timp afară și te poți bucura de oraș fără să verifici constant prețurile.”

Conform clasamentului, Europa de Est domină topul celor mai bune oferte, ocupând opt dintre primele 10 locuri pentru city break-uri accesibile.

Premieră pentru primul loc

Pentru prima dată, Sarajevo este desemnat cel mai ieftin city break din Europa în 2026, cu un cost total de 248 287 euro pentru cele 12 articole analizate. Capitala Bosniei și Herțegovinei este urmată în top cinci de București, Tirana, Belgrad și Trenčín.

Sarajevo se remarcă prin cazare accesibilă, transport public ieftin și atracții cu preț redus, fiind considerat ideal pentru turiștii care caută cultură, istorie și gastronomie la costuri mici.

Bucureștiul este descris ca o destinație potrivită pentru varietate de activități și prețuri bune la mâncare și transport, rămânând printre cele mai ieftine orașe europene.

Tirana oferă o experiență relaxată de city break, Belgrad este apreciat pentru viața de noapte și atmosfera de pe malul râului, iar Trenčín este văzut ca o alternativă mai liniștită, cu ritm mai lent și prețuri foarte accesibile.

Top 10 cele mai ieftine city break-uri din Europa

Sarajevo (Bosnia și Herțegovina) – 248 £ / 287 €

București (România) – 258 £ / 299 €

Tirana (Albania) – 263 £ / 304,50 €

Belgrad (Serbia) – 265 £ / 307 €

Trenčín (Slovacia) – 272 £ / 315 €

Riga (Letonia) – 278 £ / 322 €

Lille (Franța) – 289 £ / 334 €

Vilnius (Lituania) – 289 £ / 334 €

Strasbourg (Franța) – 319 £ / 369 €

Podgorica (Muntenegru) – 332 £ / 384,50 €

La polul opus, Oslo este cel mai scump city break din Europa în 2026, cu un cost total de 734 lire sterline (850 euro), urmat de Copenhaga, Edinburgh, Geneva și Barcelona.

Raportul arată că prețurile ridicate la cazare și mesele în oraș sunt principalii factori care duc la costuri mai mari în aceste destinații.