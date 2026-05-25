Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bihor, personalul haltei a decuplat vagoanele şi a tras locomotiva la o distanţă sigură faţă de acestea. Incendiul, care se manifesta cu flacără deschisă şi degajări de fum la compartimentul motor, a fost localizat şi lichidat în zece minute de către pompierii militari. Cauza probabilă a incendiului a fost un conductor electric defect.

ISU Bihor informează că în 25 mai, pompierii militari orădeni au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locomotivă aflată în Halta Tămăşeu.

"În noaptea de duminică spre luni, în jurul orei 03.40, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Crişana" al judeţului Bihor a fost sesizat cu privire la producerea unui incendiu la locomotiva unui tren de pasageri, aflat în Halta Tămăşeu. În momentul sesizării evenimentului, personalul a decuplat vagoanele şi a deplasat locomotiva la o distanţă sigură de acestea", precizează sursa citată.

Potrivit aceleiaşi surse, la locul incendiului au fost mobilizate trei echipaje de pompieri militari din cadrul Detaşamentului 2 de Pompieri Oradea, dintre care două de stingere, cu două autospeciale de lucru cu apă şi spumă, şi unul de paramedici, cu ambulanţa SMURD a subunităţii.

"Incendiul, care se manifesta cu flacără deschisă şi degajări de fum la compartimentul motor, a fost localizat şi lichidat în circa 10 minute de pompieri, care au reuşit astfel să împiedice extinderea flăcărilor şi să limiteze semnificativ pagubele", mai arată sursa citată.

Cauza probabilă a incendiului a fost un conductor electric defect, flăcările distrugând un motor de ventilator şi un panou electric.