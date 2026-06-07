Pentru a-și recupera premiul, a fost nevoit să ajungă în instanță. După luni de incertitudine, judecătorii i-au recunoscut dreptul la protecție specială, iar câștigul i-a schimbat complet viața.

Protagonistul poveștii este Imagbe Ehizomwengie, un nigerian în vârstă de 36 de ani, care susține că a ajuns în Italia în 2016 pentru a scăpa de o obligație impusă de tradiția familiei sale.

Potrivit declarațiilor sale, tatăl său era unul dintre liderii spirituali ai unei societăți secrete, iar el trebuia să îi urmeze pașii. Pentru a evita acest destin, a ales să fugă în Europa.

Lozul care i-a schimbat viața

Norocul i-a surâs în noiembrie 2025. Pe atunci, bărbatul își câștiga existența vânzând produse ambulant și cerșind în apropierea unui supermarket din Pesaro.

A cumpărat un loz răzuibil fără să bănuiască ce urmează. Câteva momente mai târziu, descoperea că este mai bogat cu 500.000 de euro.

Bucuria avea însă să dureze foarte puțin.

Pentru că nu deținea documente de ședere valabile, bărbatul nu a putut deschide un cont bancar și nici nu a avut posibilitatea să încaseze direct premiul.

În lipsa unei alternative, a apelat la un compatriot, pe atunci prieten apropiat, care a acceptat să ridice banii și să îi păstreze până la rezolvarea situației sale juridice.

Potrivit documentelor depuse în instanță de avocații Andrea Palazzeschi și Sara Innocenti, relația dintre cei doi s-a deteriorat după transferul banilor.

Persoana care încasase premiul ar fi început să se comporte ca și cum suma i-ar fi aparținut, iar conflictul a escaladat până la intervenția unor membri ai comunității nigeriene.

Cum a fost salvată o parte din avere

În cele din urmă, părțile au ajuns la un compromis. Aproximativ 250.000 de euro au fost transferați în contul vărului câștigătorului, pentru ca banii să rămână în familie și să fie protejați.

Această sumă a fost folosită pentru achiziționarea unei afaceri în Falconara Marittima.

Cu banii obținuți din premiu, bărbatul a cumpărat un magazin, unde urma să lucreze după obținerea documentelor legale de ședere.

Astfel, povestea unui migrant care trăia la limita supraviețuirii s-a transformat într-un exemplu rar în care un bilet norocos, o luptă în instanță și o a doua șansă au schimbat complet destinul unui om.