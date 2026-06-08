Incidentul s-a petrecut în noaptea de 7 iunie și a fost surprins integral de camerele de supraveghere.

Hoții au forțat sistemele de securitate, au spart vitrinele și au acționat rapid, în ciuda alarmei declanșate. Jaful s-a desfășurat între 4:20 și 4:24 dimineața, iar în doar câteva minute au dispărut cu bijuterii și ceasuri de mare valoare.

Carabinierii au ajuns la locul faptei la 4:29, la doar nouă minute de la declanșarea jafului, însă hoții părăsiseră deja zona cu câteva minute înainte.

Potrivit unui comunicat al casei de licitații, piesele furate urmau să fie scoase la vânzare pe 9 și 10 iunie, cu un preț de pornire cumulat de un milion de euro, sumă care ar fi putut crește semnificativ.

Instituția a confirmat existența unei polițe de asigurare importante, deja activată pentru protejarea proprietarilor. „A fost șocant să văd imaginile”, a declarat proprietara Vanessa Carioggia.

Printre piesele furate se numără un inel cu smarald columbian de aproape patru carate, cercei „Cantamessa” din aur alb cu diamante pavé, un colier „Bonanza” din aur galben cu platină, precum și o tabacheră franceză din secolul al XVIII-lea.

O brățară tennis din aur alb cu diamante de nouă carate a fost găsită ulterior pe podea, cel mai probabil pierdută de hoți în timpul fugii.