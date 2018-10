O veche tradiție a sașilor, reînviată într-un sat din Brașov. Turiștii au mâncat bunătățile gazdelor

O altfel de "Ziua Recoltei" a fost organizată în satul Criț, din judeţul Braşov.

Câţiva tineri recent mutaţi la ţară au vrut să reînvie o veche tradiţie a saşilor care, după ce umpleau hambarele şi cămările, aşterneau masă mare şi petreceau o zi întreagă.

Sărbătoarea recoltei de la Criț a strâns nenumăraţi turişti de la oraş. Fericiţi, ei au copt plăcinte şi dovleci, au învârtit în ceaunul cu tocană de miel, şi au băut must direct de la teasc.

Gazdele au încins focul la ceaun, au aşternut mesele în curte şi în șură apoi au deschis larg porţile. Oricine s-a nimerit pe stradă a fost poftit înăuntru. Pe vremuri, saşii făceau la fel: se strângeau laolaltă să se bucure de roadele toamnei.

La fel ca odinioară, tanti Lenuța a încins cuptorul din șopron şi s-a pus pe frământat. E vestită în tot satul pentru plăcinte şi cozonaci.

"Şi înainte tot aşa se făcea... şi must de struguri, sau de mere care se servea cu coptură. Lichiu cu smântână, cu gris, cu prune, cozonaci cu nucă şi cu stafide."

Uwe Leonhardt, organizator: "Vrem să socializăm, să arătăm lumii aceste tradiţii .Invitaţii noştri au mâncat şi au băut dar au şi ajutat să facem vinetele, de exemplu, la grătar, au ajutat să punem şi masa."

La plecare, musafirii au ţinut să ia cu ei din bunătățile pregătite de gazde. Au văzut cu ochii lor ca ingredientele provin toate de la fermele sau din gospodăriile localnicilor.

"Suntem sătui de oraş şi de restaurantele de la oraş vrem altceva. Am venit şi cu copiii, ei se bucură, aleargă, vedem un pic viaţa la ţară şi mâncăm sănătos."

"Mi se pare senzațional, am venit pe nepusă masă, am mâncat, am băut, am lut cozonac, plăcintă, mi se pare senzaţională treaba asta!"

Satul Criț se afla doar câţiva kilometri de celebrul Viscri. Artihectura, biserica fortificată şi tradiţiile săseşti atrag şi aici tot mai mulţi turişti.

Casele de oaspeţi cer între 30 şi 80 de euro pe noapte pentru cameră dublă cu mic dejun inclus.

