Strategia ei, pregătită în detaliu înainte de angajare, nu doar că a atras atenția recrutorilor, ci a contribuit și la obținerea unei oferte salariale de aproximativ 140.000 de euro pe an, relatează cnbc.com.

Este bine-cunoscut sfatul de carieră potrivit căruia ar trebui să trimiți un mesaj de mulțumire după un interviu de angajare.

După interviul final pentru un post de senior program manager la o companie în 2021, Jean Kang a făcut exact acest lucru - și chiar mai mult. În emailul său de mulțumire, Kang spune că a atașat și un document PDF intitulat „planul meu de integrare pentru primele 90 de zile”, în care a detaliat ce ar realiza în primele 30, 60 și 90 de zile dacă ar obține postul.

„Nimeni nu se aștepta la asta și nimeni nu mi-a cerut să îl pregătesc”, spune Kang, în vârstă de 33 de ani, din San Francisco.

A fost o modalitate de a demonstra proactiv că, dacă va fi angajată, „asta este ceea ce veți obține”.

Pentru a construi această foaie de parcurs, Kang s-a bazat pe informațiile acumulate în rundele anterioare de interviu.

În același timp, documentul demonstra că putea îndeplini rolul cu „îndrumare minimă”, după cum spune chiar ea: „Nu trebuie să mă țină nimeni de mână”.

Kang afirmă că și-a construit planul pornind de la câteva întrebări-cheie, despre care crede că au contribuit la obținerea ofertei salariale de aproximativ 140.000 de euro pe an.

-De ce angajează pentru acest rol?

-Ce caută la candidatul ideal?

-Cum ar arăta impactul meu în această poziție?

-Cum le pot demonstra că sunt cea mai potrivită persoană?

-Ce aș face în acest rol și cum pot demonstra asta chiar acum?

Pe baza răspunsurilor la aceste întrebări, ea și-a stabilit obiective precum „dezvoltarea relațiilor-cheie” în primele 30 de zile, „înțelegerea priorităților principale ale afacerii” în 60 de zile și „alinierea asupra planurilor de proiect” în 90 de zile.

Totodată, a descris și pașii concreți pe care i-ar urma pentru a atinge aceste obiective.

Printre aceștia s-au numărat:

-întâlniri cu colegi din departamentele de suport pentru produs, vânzări, managementul forței de muncă și conducere;

-înțelegerea obiectivelor și priorităților de business pentru anul fiscal;

-familiarizarea cu modelul de suport pentru clienții corporate.

Pentru un plus de impact, Kang a folosit instrumentele de design de la companie pentru a adăuga elemente personalizate, precum stickere, în document.

Scopul a fost să demonstreze că a depus „toate eforturile suplimentare posibile” și să ofere echipei de recrutare o imagine asupra personalității sale. Strategia a dat rezultate.

Deși nu este complet sigură că planul ei a fost factorul decisiv, Kang spune că are „un sentiment puternic” că acesta a influențat decizia de angajare.

La câteva zile după ce l-a trimis, a primit un apel prin care i s-a comunicat că echipa i-a oferit „recenzii extraordinare” și că dorește să îi facă o ofertă de angajare.

Experții în carieră spun că trimiterea unui mesaj de mulțumire după un interviu este întotdeauna o idee bună.

Între timp, Kang a început să creeze conținut online, să ofere sfaturi în carieră și servicii pentru persoanele care își doresc roluri bine plătite de program management, similare cu cel pe care l-a avut ea.

În anul 2024, a părăsit compania pentru a se dedica acestei activități cu normă întreagă.

Sfatul ei pentru cei aflați în căutarea unui loc de muncă, mai ales într-o piață competitivă, este să se pună în locul managerului de angajare. Cu alte cuvinte, să se gândească la cum pot face decizia mai ușoară pentru acesta și la cum se pot diferenția de ceilalți candidați.

Pregătirea planului a necesitat timp și documentare, spune Kang, însă „acel nivel suplimentar de efort arată că îți dorești cu adevărat postul”.

În plus, poate oferi echipei de recrutare încrederea că, atunci când vine vorba de obținerea și succesul în acel rol, „știi exact ce trebuie să faci”.