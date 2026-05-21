Guvernul Germaniei dezminte informaţiile despre majorarea vârstei de pensionare la 70 de ani

Guvernul va declasifica peste 5.000 de documente MAE din anii ’90. Dosare despre URSS, mineriade și reunificarea Germaniei
Guvernul german a dezminţit joi informaţiile apărute într-un articol din tabloidul Bild despre o posibilă majorare a vârstei de pensionare la 70 de ani, relatează dpa.

Ioana Andreescu

Thorsten Frei, șeful de cabinet al cancelarului Friedrich Merz, a declarat joi pentru Welt TV că acestea nu sunt decât speculații și a îndemnat la precauție față de astfel de rapoarte preliminare.

O purtătoare de cuvânt a Ministerului Afacerilor Sociale, condus de social-democrați, a declarat că instituția sa nu va comenta presupusele constatări intermediare ale Comisiei de Pensii, care examinează problemele legate de pensionare și pensii.

Guvernul german are încredere în nivelul ridicat de competență și expertiză al președintelui comisiei pentru a pune în aplicare recomandările convenite de întreaga comisie, a afirmat ea.

Comisia de Pensii urmează să prezinte raportul final în iunie

Comisia de Pensii ar urma să se reunească pentru ultimele sale ședințe la începutul lunii iunie și să-și prezinte ulterior raportul privind reformele pe termen lung, a declarat Frei, anticipând dezbateri aprinse până în ultimul moment.

Potrivit Bild, experții din cadrul comisiei respective, care se reunește cu ușile închise, ar intenționa să recomande creșterea treptată a vârstei de pensionare de la 67 la 70 de ani. Se pare că această măsură ar urma să intre în vigoare la începutul anilor 2060 și, prin urmare, ar viza persoanele născute după 1990.

Ziarul mai scrie că se vor face recomandări privind reducerea graduală a nivelului pensiilor de la 48% la 46%. Aceasta se referă la un raport statistic dintre pensii și câștigurile medii.

Ca urmare a tendințelor demografice, un număr tot mai mare de pensionari este susținut de un număr tot mai mic de contribuabili.

Dezbateri privind majorarea vârstei de pensionare

La fel ca alți politicieni conservatori, Frei a declarat pentru Welt TV că este deschis ideii de creștere a vârstei de pensionare. „Cred că este absolut rezonabil să afirmăm că, dacă speranța de viață crește în Germania, aceasta nu poate să nu aibă impact și asupra vieții profesionale”, a argumentat el.

Cotidianul financiar Handelsblatt a relatat că mai mulți membri ai Comisiei pentru Pensii au negat că grupul de lucru ar fi convenit asupra majorării vârstei de pensionare la 70 de ani, notează dpa.

