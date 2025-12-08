O mică țară europeană, mai puțin vizitată, renumită pentru târgurile magice de Crăciun. Transportul public este gratuit

08-12-2025 | 07:58
targ craciun luxemburg
Luxemburg oferă o experiență de Crăciun mai relaxată, autentică și, cel mai important, accesibilă, lipsită de aglomerația copleșitoare și costurile ridicate ale destinațiilor populare precum München sau Viena.

Aura Trif

Deși este una dintre cele mai mici națiuni ale Europei, această țară este plină de atracții, mai ales pe măsură ce se apropie perioada sărbătorilor. Este o alternativă fermecătoare pentru cei care caută ceva diferit în sezonul festiv, departe de city break-urile obișnuite, relatează Daily Express.

Când celebrul Wantermaart (Târg de Iarnă) se deschide în capitala inclusă în patrimoniul UNESCO, dispunerea compactă a orașului le permite turiștilor să se plimbe cu ușurință între piețele istorice, precum Place d’Armes și Place de la Constitution. Fiecare piață se transformă într-un centru festiv, împodobit cu lumini strălucitoare, căsuțe din lemn tradiționale și miros de castane coapte și scorțișoară plutind în aerul rece.

Blogul de călătorie Together In Transit remarcă faptul că orașul, acoperit de zăpadă, oferă „o experiență de basm de iarnă”, cu vânzători de glühwein care te protejează de frigul aspru din decembrie. La Place d’Armes, inima festivităților, vizitatorii pot răsfoi standuri pline de cadouri lucrate manual, delicatese locale și decorațiuni de sezon, în timp ce muzica live oferă un fundal vesel.

În apropiere, Place de la Constitution găzduiește o roată panoramică spectaculoasă, care oferă priveliști impresionante asupra orașului iluminat și a văilor sale dramatice. Copiii sunt încântați de caruselul clasic și de patinoar, în timp ce gurmanzii degustă specialități luxemburgheze precum gromperekichelcher (chiftele crocante de cartofi) și bouneschlupp (supă de fasole), alături de alte bunătăți internaționale.

targ de craciun
Nereguli descoperite la târgurile de Crăciun din toată țara. Ce amenzi au dat inspectorii ANPC

Cel mai mare avantaj pentru călătorii atenți la buget este faptul că această destinație fermecătoare, primitoare și accesibilă a devenit prima țară din lume care oferă transport public complet gratuit pe întreg teritoriul. Luxemburg a lansat rețeaua de transport gratuit în 2020 pentru a reduce emisiile de carbon și a încuraja utilizarea transportului public, acoperind toate călătoriile la clasa standard cu autobuze, tramvaie și trenuri în interiorul granițelor sale.

Această valoare excepțională se combină perfect cu patrimoniul său fascinant, ce poate fi descoperit cu ușurință la pas. Orașul oferă panorame superbe de pe Chemin de la Corniche — supranumit de autorul luxemburghez Batty Weber „cel mai frumos balcon din Europa”. Piețele sale festive răspândite în tot orașul oferă toate atracțiile tradiționale, de la carusele și patinoare până la standuri cu mâncare și băuturi.

Capitala se transformă în cadrul festivalului anual Winterlights, principalele târguri fiind deschise între 21 noiembrie și 1 ianuarie 2026. Luxemburg este una dintre puținele destinații europene pentru târguri de Crăciun care rămân deschise și după ziua de Crăciun.

Un pasionat a declarat: „Castelul Vianden este, fără îndoială, unul dintre cele mai frumoase castele din Luxemburg și un loc de neratat pentru iubitorii de istorie, arhitectură și priveliști impresionante.”

Pentru cei care caută târguri de Crăciun și farmecul sezonului, decembrie este perioada ideală pentru a vizita Luxemburg. Totuși, dacă preferați temperaturi blânde, drumețiile și activitățile în aer liber, lunile de la sfârșitul primăverii până în timpul verii sunt cele mai recomandate.

Sursa: Daily Express

