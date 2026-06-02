Femeia, pe nume Wang, a atras atenţia pe reţelele sociale din China continentală după ce şi-a făcut publice disputele juridice cu clinica de cosmetică la sfârşitul lunii mai, relatează South China Morning Post .

Intervenţie de 1.800 de dolari transformată în coşmar

În iunie 2020, Wang a mers la o clinică din Suzhou pentru o operaţie de dublă pleoapă, care a costat-o 12.000 de yuani (aproximativ 1.800 de dolari americani), potrivit publicaţiei Shanghai Morning Post.

O femeie care a susţinut că este directoarea de marketing a clinicii, a efectuat intervenţia asupra lui Wang.

În seara operaţiei, Wang a suferit dureri oculare intense, pleoapele i s-au întors spre interior, iar în ochi s-a acumulat lichid în mod dramatic.

Ea a fost transportată de urgenţă la un spital mare pentru tratament.

„Am sunat-o pe Meng, care mi-a spus că voi fi bine în câteva zile. După aceea, mi-a respins mereu apelurile. Medicii din spitale mai mari au constatat că mi-a fost secţionată glanda lacrimală şi că s-a efectuat o operaţie greşită la pleoape. Mi-au recomandat să mai fac o intervenţie pentru a corecta eroarea”, a declarat femeia.

Cu toate acestea, chiar şi după intervenţia corectivă, pleoapele ei au rămas incapabile să se închidă.

Acuzaţii grave la adresa clinicii

În 2022, autoritatea locală de expertiză medico-legală a stabilit că afecţiunea oculară a lui Wang constituie gradul 9 de dizabilitate. În China, cel mai grav grad este 10.

Autoritatea sanitară municipală a constatat că femeia nu deţinea certificat de calificare medicală, iar clinica nu avea licenţă de funcţionare.

Clinica a fost închisă la câteva luni după operaţia lui Wang.

„Această intervenţie mi-a provocat probleme grave. Mi-era ruşine să muncesc sau să întâlnesc pe cineva. Am suferit de depresie şi insomnie după aceea”, a spus Wang.

Femeia care a făcut operația a fost dată în judecată.