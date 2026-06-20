Autoritățile de sănătate publică din Varna au introdus o interdicție temporară a înotului pe plaja Ofitserski (Plaja Ofițerilor) după ce testele de laborator au detectat niveluri ridicate de indicatori de contaminare fecală, inclusiv Escherichia coli și enterococi intestinali, scrie Novinite.

Potrivit Inspectoratului Regional de Sănătate, monitorizarea de rutină a apelor de îmbăiere pe timpul verii a relevat că condițiile de la fața locului prezintă în prezent un risc potențial pentru sănătatea înotătorilor. Constatările au determinat un răspuns administrativ imediat din partea oficialilor din domeniul sănătății care supraveghează siguranța apelor de coastă.

În urma rezultatelor, inspectoratul a emis o directivă către guvernatorul regional, solicitând implementarea unor măsuri obligatorii de igienă și antiepidemice menite să reducă expunerea publicului la apa de mare contaminată.

Înotul a fost interzis din cauza problemelor de sănătate

Autoritățile au, de asemenea, instruit ca semnalizarea de avertizare clară și permanentă să fie amplasată într-un loc vizibil pe plajă, notificând în mod explicit vizitatorii că înotul este interzis temporar din cauza problemelor de sănătate.

Măsurile fac parte din procedurile standard de monitorizare sezonieră de-a lungul coastei Mării Negre din Bulgaria, unde calitatea apei este evaluată în mod regulat în perioada de vârf a verii pentru a asigura respectarea standardelor de sănătate publică.

Restricția rămâne în vigoare până când testele ulterioare confirmă că nivelurile bacteriene au revenit în limitele de siguranță acceptabile pentru îmbăierea recreativă.