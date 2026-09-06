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Mica Oază din Transilvania de care puțini știu. De ce trebuie să vizitezi Grădina Botanică din Jibou

Stiri Turism
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Grădina Botanică din Jibou
Shutterstock

Dacă ajungi prin Sălaj și vrei să vezi un loc despre care nu se vorbește atât de mult, pune pe lista ta Grădina Botanică din Jibou. 

autor
Anca Lupescu

A fost înființată în 1968 de profesorul Vasile Fati și, în timp, s-a transformat într-un loc în care găsești mult mai mult decât plante. Printre atracții se numără sere, grădină japoneză, rozariu, acvarii, parc zoo și voliere cu păsări, așa că ai ce vedea chiar dacă nu ești pasionat de botanică. În plus, dacă ești cu copiii, aceasta este o oprire perfectă.

Istoria Grădinii Botanice din Jibou. Cum s-a transformat domeniul Castelului Wesselényi

Povestea Grădinii Botanice din Jibou începe înainte ca aceasta să existe oficial. În 1959, profesorul de biologie Vasile Fati a ajuns la liceul din localitate, care funcționa atunci în Castelul Wesselényi. A observat rapid că parcul și terenurile din jurul castelului puteau fi folosite pentru un proiect mai mare: o grădină botanică.

Timp de aproape un deceniu au fost făcute studii despre solul, clima și plantele din zonă, cu ajutorul mai multor botaniști români. În paralel, profesorul Vasile Fati a lucrat împreună cu elevii și cadrele didactice pentru amenajarea viitoarei grădini.

În 1968, proiectul a primit aprobarea Ministerului Învățământului, iar Grădina Botanică din Jibou a fost înființată oficial. Vasile Fati a devenit primul său director.

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Suprafața s-a mărit treptat. Inițial, liceul avea în administrare doar 5 hectare, iar alte terenuri din jurul parcului aparțineau patrimoniului silvic. În 1968, au fost date în folosința Grădinii Botanice încă 7 hectare, iar în 1975 au mai fost adăugate alte 6 hectare. În prezent, grădina se întinde pe aproximativ 25 de hectare.

În 1978 a avut loc un alt pas important, când în zona Valea Viilor a fost amenajat un lac de acumulare și apa acestuia era folosită pentru udarea plantelor din Grădina Botanică.

Astăzi, domeniul din jurul fostului Castel Wesselényi găzduiește una dintre cele mai importante grădini botanice din România. Aici se află peste 5.000 de specii de plante, sere cu plante tropicale, subtropicale și mediteraneene, colecții dendrologice, un acvariu, dar și alte spații dedicate cercetării și educației.

Atracțiile principale

Grădina Botanică „Vasile Fati” din Jibou se întinde pe aproximativ 25 de hectare și cuprinde mai multe sectoare, fiecare cu plante grupate în funcție de anumite caracteristici. Dacă ajungi aici, ai mai multe lucruri de văzut, de la plante exotice și sere până la colecții de plante ornamentale și palmieri.

Unul dintre punctele importante este sectorul dendrologic, unde se găsesc numeroase specii de arbori și arbuști exotici. Plantația de bază a acestui sector datează încă din 1781 și include specii lemnoase provenite din diferite zone ale lumii.

Serele Grădinii Botanice adăpostesc colecții de plante tropicale, subtropicale și mediteraneene. Ele sunt organizate în funcție de originea și caracteristicile plantelor.

Un alt spațiu care merită văzut este pavilionul dedicat colecției de palmieri. Grădina are și un acvariu în care sunt prezentate colecții de plante tropicale.

Grădina Botanică din Jibou are și un sector extins de plante ornamentale, unde pot fi văzute numeroase specii folosite pentru decorarea grădinilor și parcurilor. În grădină sunt produse și plante ornamentale, care sunt folosite ca material demonstrativ și pentru amenajarea unor spații verzi.

Printre obiectivele grădinii se află și sectorul de plante utile, dar și un ierbar și mai multe piese de muzeu.

În fiecare an este publicat un catalog de semințe, cunoscut sub numele de „Index Seminum”. Acesta ajunge la peste 450 de grădini botanice și instituții de cercetare din întreaga lume.

Program de vizitare, preț bilete și perioada ideală din an pentru o plimbare

Programul de vizitare al Grădinii Botanice se modifică începând cu 30.03.2026, respectiv de la 08:00 – 19:00 (exterior); 08:00 – 18:30 (sere și acvarii).

Program de vizitare – 1 Aprilie – 27 Octombrie

·    Sectorul Exterior: 8 – 19:00

·    Sere Botanice și Complex Acvarii: 8 – 18:30

Taxa de Vizitare

·    Adulți – 25 lei

·    Elevi, Studenți, Pensionari – 13 lei

·    Copii (0-3 ani) – Gratuit

·    Persoane cu handicap – Gratuit

Cea mai bună perioadă pentru a vizita Grădina Botanică din Jibou este primăvara, când plantele și vegetația sunt abundente, iar vremea este perfectă pentru o plimbare lungă.

Cum ajungi la Jibou și ce alte locuri poți include în itinerariu

Jibou se află în județul Sălaj, pe malul Someșului, iar poziționarea orașului îți permite să combini vizita la Grădina Botanică cu mai multe activități în natură. Poți face o plimbare pe malul râului, poți încerca o tură cu canoea sau poți urca pe unul dintre dealurile din apropiere.

Dacă vrei să stai mai mult în zonă, ai și alte variante pentru o zi sau chiar pentru un weekend.

Râul Someș este una dintre atracțiile naturale ale zonei. Pe lângă plimbările pe mal, turiștii pot face ture cu canoea, care pot dura câteva ore. Unele pachete turistice includ și activități precum tir cu arcul, lecții de supraviețuire în natură sau expediții către peșterile din zonă.

Pentru cei care vor să petreacă mai mult timp în aer liber, sunt disponibile și pachete de una sau două zile, care pot include cazare, activități în natură și mâncare specifică zonei. Printre preparatele oferite se poate afla și peștele din Someș.

Piscuiul Ronei

O altă variantă pentru iubitorii de drumeții este Piscuiul Ronei, dealul care mărginește orașul Jibou. Vârful are 438 de metri, iar traseul oferă priveliști asupra împrejurimilor.

Poți ajunge în zonă cu o mașină de teren, cu ATV-ul sau pe jos. Pentru cei care aleg drumeția, urcarea până în vârf durează aproximativ o oră și jumătate. Traseul cu mașina off-road este considerat unul dificil.

Grădina Zmeilor

Dacă ai timp să te îndepărtezi puțin de Jibou, poți include în itinerariu și Grădina Zmeilor, rezervație naturală aflată în apropierea satului Gâlgău Almașului, în județul Sălaj.

Din Jibou poți continua spre zona Gâlgău Almașului, urmând indicatoarele către rezervație. Dacă vii dinspre Zalău, traseul trece prin Jibou, iar din Cluj-Napoca distanța până la Grădina Zmeilor este de aproximativ 80 de kilometri.

La rezervație se poate ajunge cu mașina, iar drumul este asfaltat până în apropierea intrării.

Etichete: Transilvania, gradina botanica, Salaj,

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