Mica Oază din Transilvania de care puțini știu. De ce trebuie să vizitezi Grădina Botanică din Jibou

A fost înființată în 1968 de profesorul Vasile Fati și, în timp, s-a transformat într-un loc în care găsești mult mai mult decât plante. Printre atracții se numără sere, grădină japoneză, rozariu, acvarii, parc zoo și voliere cu păsări, așa că ai ce vedea chiar dacă nu ești pasionat de botanică. În plus, dacă ești cu copiii, aceasta este o oprire perfectă.

Istoria Grădinii Botanice din Jibou. Cum s-a transformat domeniul Castelului Wesselényi

Povestea Grădinii Botanice din Jibou începe înainte ca aceasta să existe oficial. În 1959, profesorul de biologie Vasile Fati a ajuns la liceul din localitate, care funcționa atunci în Castelul Wesselényi. A observat rapid că parcul și terenurile din jurul castelului puteau fi folosite pentru un proiect mai mare: o grădină botanică.

Timp de aproape un deceniu au fost făcute studii despre solul, clima și plantele din zonă, cu ajutorul mai multor botaniști români. În paralel, profesorul Vasile Fati a lucrat împreună cu elevii și cadrele didactice pentru amenajarea viitoarei grădini.

În 1968, proiectul a primit aprobarea Ministerului Învățământului, iar Grădina Botanică din Jibou a fost înființată oficial. Vasile Fati a devenit primul său director.

Suprafața s-a mărit treptat. Inițial, liceul avea în administrare doar 5 hectare, iar alte terenuri din jurul parcului aparțineau patrimoniului silvic. În 1968, au fost date în folosința Grădinii Botanice încă 7 hectare, iar în 1975 au mai fost adăugate alte 6 hectare. În prezent, grădina se întinde pe aproximativ 25 de hectare.

În 1978 a avut loc un alt pas important, când în zona Valea Viilor a fost amenajat un lac de acumulare și apa acestuia era folosită pentru udarea plantelor din Grădina Botanică.

Astăzi, domeniul din jurul fostului Castel Wesselényi găzduiește una dintre cele mai importante grădini botanice din România. Aici se află peste 5.000 de specii de plante, sere cu plante tropicale, subtropicale și mediteraneene, colecții dendrologice, un acvariu, dar și alte spații dedicate cercetării și educației.

Atracțiile principale

Grădina Botanică „Vasile Fati” din Jibou se întinde pe aproximativ 25 de hectare și cuprinde mai multe sectoare, fiecare cu plante grupate în funcție de anumite caracteristici. Dacă ajungi aici, ai mai multe lucruri de văzut, de la plante exotice și sere până la colecții de plante ornamentale și palmieri.

Unul dintre punctele importante este sectorul dendrologic, unde se găsesc numeroase specii de arbori și arbuști exotici. Plantația de bază a acestui sector datează încă din 1781 și include specii lemnoase provenite din diferite zone ale lumii.

Serele Grădinii Botanice adăpostesc colecții de plante tropicale, subtropicale și mediteraneene. Ele sunt organizate în funcție de originea și caracteristicile plantelor.

Un alt spațiu care merită văzut este pavilionul dedicat colecției de palmieri. Grădina are și un acvariu în care sunt prezentate colecții de plante tropicale.

Grădina Botanică din Jibou are și un sector extins de plante ornamentale, unde pot fi văzute numeroase specii folosite pentru decorarea grădinilor și parcurilor. În grădină sunt produse și plante ornamentale, care sunt folosite ca material demonstrativ și pentru amenajarea unor spații verzi.

Printre obiectivele grădinii se află și sectorul de plante utile, dar și un ierbar și mai multe piese de muzeu.

În fiecare an este publicat un catalog de semințe, cunoscut sub numele de „Index Seminum”. Acesta ajunge la peste 450 de grădini botanice și instituții de cercetare din întreaga lume.