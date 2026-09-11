Asta, după ce în urmă cu 10 zile, la Sinaia, a spus în fața liderilor social-democrați că vom avea un nou cabinet până pe 15 septembrie. Deocamdată, nu avem nici măcar o desemnare din partea președintelui, care se pregătește de două deplasări externe.

Sorin Grindeanu, președintele PSD: ”Eu sper că în următoarele săptămâni să avem un guvern condus de PSD sau în jurul PSD”.

Deși social-democrații își creionaseră în culise o majoritate de peste 233 de voturi, care includea UDMR, minoritățile naționale și aproximativ 20 de liberali, cât și aleși din POT, SOS România sau neafiliați, Kelemen Hunor le-a stricat socoteala, după o discuție unu la unu cu Sorin Grindeanu.

Kelemen Hunor: ”Cu noi nu se poate forma o majoritate pentru învestirea unui guvern cu SOS, cu eventuali fugari din AUR, cu celelalte fracțiuni care s-au format din traseiști.”

Varianta unui premier independent nu ar fi una mai potrivită decât cea a unui premier numit politic, spune acum președintele PSD. În aceste condiții, actualul premier, Ilie Bolojan, spune că ar susține varianta alegerilor anticipate.

Ilie Bolojan, prim-ministrul interimar al României (sursa: B1TV): ”Un guvern cu niște proxy tehnocrați, dar care nu au cunoștințe în domeniul respectiv, nu sunt oameni calificați, înseamnă doar o formulă în care unii conduc din spate, iar alții sunt în față și își pot asuma răspunderea”.

În orice caz, interimatul s-ar putea prelungi în condițiile în care președintele Nicușor Dan pleacă luni în Finlanda, iar peste două săptămâni participă la Adunarea Generală a ONU de la New York.