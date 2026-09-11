Numărul deceselor a ajuns la cinci, fiind vorba despre persoane vârstnice, cu comorbidități, potrivit News.ro.

Potrivit celui mai recent raport realizat de Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) din cadrul INSP, în perioada 3 iunie - 9 septembrie au fost înregistrate 83 de cazuri de infecție cu virusul West Nile, dintre care 72 de cazuri confirmate și 11 cazuri probabile.

În același interval, s-au înregistrat 5 decese, la persoane vârstnice, cu comorbidități.

Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în București

Cazurile s-au înregistrat la grupele de vârstă 15-19 ani (unu), 20-29 de ani (4), 30-39 de ani (5), 40-49 de ani (8), 50-59 de ani (18), 60-69 de ani (21), 70-79 de ani (17), ≥ 80 de ani (9).

În funcție de unitatea teritorială de expunere, cazurile au fost înregistrate în județele Argeș (1), Bihor (1), Brăila (4), Botoșani (1), Călărași (6), Cluj (2), Constanța (1), Galați (3), Giurgiu (4), Harghita (1 - expunerea în altă țară, dar atribuit județului de rezidență), Ialomița (4), Iași (1), Ilfov (10), Mureș (1), Prahova (1), Satu Mare (1), Suceava (2), Teleorman (3), Vaslui (1), Vrancea (1) și municipiul București (34).

Recomandările specialiștilor pentru protecția împotriva țânțarilor

Specialiștii recomandă populației să evite expunerea la țânțari, purtând îmbrăcăminte cu mâneci lungi și pantaloni lungi, să utilizeze substanțe chimice repelente împotriva țânțarilor, să utilizeze substanțe insecticide în locuință/în jurul locuinței, să împiedice pătrunderea țânțarilor în casă (plase de protecție la ferestre), să asigure desecarea bălților de apă din jurul gospodăriei, să îndepărteze recipientele de apă stagnantă și gunoiul menajer.