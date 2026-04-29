Dacă din sală au lipsit Sorin Grindeanu, unul dintre inițiatori, și Ilie Bolojan, cel vizat de acest demers, pe rețelele sociale cele două tabere s-au confruntat aprig.

Fiecare încearcă să atragă parlamentarii nehotărâți și, cel puțin deocamdată, tabăra Bolojan pare mai convingătoare. Un parlamentar afiliat PSD a anunțat că nu va vota moțiunea, după ce zilele trecute alți doi și-au anunțat demisia din partid.

Textul moțiunii de cenzură a fost citit în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului de

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR: „România nu are nevoie de un Executiv care își lichidează resursele, ci de unul care știe să le administreze!”

A fost prezent și președintele AUR, George Simion. A lipsit însă Sorin Grindeanu, care este în Franța, unde s-a întâlnit cu președinta Adunării Naționale, cu care a discutat inclusiv despre situația politică din țară. Pe Facebook, președintele social-democraților a transmis că își dorește ca partidul său să continue drumul pro-european.

La citirea moțiunii n-au fost nici premierul Ilie Bolojan, nici miniștrii rămași, care se pregăteau pentru ședința de Guvern de miercuri seară.

Ilie Bolojan a declarat că social-democrații sunt cei care au încălcat înțelegerile din coaliție, au frânat reformele și au fugit de răspunderea guvernării.

Pe Facebook, cei de la PSD i-au încurajat pe liberali să se delimiteze de actualul premier pentru a-l determina să își dea demisia. În replică, liberalii le cer liderilor social-democrați să îi lase pe români să le scrie pe rețelele sociale și apoi să îi și asculte. Cert este că ambele tabere caută susținere pentru votul de marți.

Fracturi în tabără PSD

Alexandrin Moiseev, deputat ales pe listele SOS România, dar afiliat acum grupului parlamentar PSD, a anunțat că nu va vota moțiunea de cenzură împotriva lui Ilie Bolojan, pe care îl numește cel mai competent premier de la Revoluție încoace.

Alexandrin Moiseev, deputat: „A fost singurul care a făcut o radiografie corectă a situației din țară și a luat măsurile care să redreseze economia țării. Eu am o părere foarte bună despre dl Bolojan. Am fost un bolojanist convins de când dl premier a preluat mandatul”.

La rândul său, președintele USR le cere aleșilor AUR și PSD să nu voteze moțiunea și crede că:

Dominic Fritz, președintele USR: „Dacă votează această moțiune, PSD cu greu mai poate fi considerat un partid pro-european”.

Liberalii reamintesc decizia partidului, luată în unanimitate: să rămână lângă Ilie Bolojan. Deși în trecut nu au fost mereu consecvenți.

Raluca Turcan (PNL): „Au fost măsuri care ne-au costat scump. Sunt oameni care și-au pierdut încrederea în PNL pentru că ne-am schimbat deciziile. Eu nu iau în calcul că PNL renunță la Ilie Bolojan. Este un moment în care vom stabili câte generații de liberali vor mai exista de acum încolo”.

În cazul în care moțiunea trece, iar Ilie Bolojan pleacă de la Palatul Victoria, cei din UDMR cred că nu va fi ușor să fie refăcută o coaliție cu aceleași formațiuni. Kelemen Hunor speră că nu se va ajunge la un guvern PSD - AUR.

Kelemen Hunor, președintele USR: „Eu sper că nu se va întâmpla, totuși. Că nu avem nevoie de acest lucru”.

Pentru ca Executivul să fie demis, inițiatorii au nevoie de 233 de voturi.