Șeful statului anunță că, dacă Executivul cade, ar putea convoca rapid noi consultări la Cotroceni. Până atunci, tensiunile de la București sunt urmărite cu mare atenție în toate forurile europene.

Șeful statului transmite că, dacă Guvernul Bolojan pică, va chema iar partidele la consultări. Nu spune însă ce variantă ar prefera și lasă impresia că așteaptă ca soluția să vină tot de la politicieni.

Asta în condițiile în care PNL și USR au anunțat deja că nu mai vor să negocieze cu PSD. Chiar și așa, președintele sugerează că, la nevoie, aceste poziții s-ar putea schimba.

Nicușor Dan, președintele României: „La aceste discuții, cum am spus, fiecare dintre părți își vor spune părerea și sunt scenarii – majoritar, minoritar... cu susținere. Dar ce vreau să reiterez este că rezultatul va fi o continuare a direcției pro-occidentale.”

Același Nicușor Dan trasează o linie destul de fermă, fără AUR la guvernare, și respinge ideea că ar putea fi sancționat pentru asta.

Nicușor Dan, președintele României: „Suspendarea este un mecanism foarte serios în care parlamentul și cetățenii penalizează președintele care încalcă Constituția... nu suntem deloc acolo.”

Întrebat dacă ar numi un alt premier de la PNL, în cazul în care Ilie Bolojan pleacă, Nicușor Dan a evitat un răspuns.

Nicușor Dan, președintele României: „Nu vreau să intru foarte mult în scenarii. Dacă vom fi acolo, evident că va trebui să acționăm repede, să stabilizăm...”

Tensiunile de la București au ajuns și la Strasbourg. Liderul popularilor europeni, Manfred Weber, critică deschis faptul că PSD s-a aliat cu AUR.

Manfred Weber, președintele PPE: „Ieri, socialiștii și partidul AUR împreună au prezentat o moțiune de cenzură împotriva unui guvern stabil, pro-european. Mă întreb de ce – care este fundalul acestui lucru? Care este raționamentul pentru a pune sub semnul întrebării acest guvern, împreună cu AUR?”

I-au dat replica socialiștii europeni.

Iratxe García Pérez, președinte S&D: „Domnule Weber, dacă predați lecții, fiți sigur că sunt cele corecte. Vreau să spun că Partidul Popular din Spania încheie înțelegeri cu partidul de extremă dreapta, plecând de la un singur principiu – cel al priorității naționale.”

Miza este însă una concretă. Fără o direcție clară asupra unei soluții pentru criza politică de la noi, România riscă să piardă peste 10 miliarde de euro – bani europeni.