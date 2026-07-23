Insula secretă de lângă România care detronează Thassos. Cum arată locul unde nisipul este fin ca mătasea

Deși este singura locuită din regiune, această insulă secretă nu este o destinație foarte cunoscută. În același timp, lipsa hotelurilor mari a ținut-o în afara circuitelor turistice de masă.

Astfel, această insulă a rămas un loc apreciat în special de turiștii din Balcani, care o consideră un colț liniștit de vacanță. Peisajele sunt spectaculoase, iar insula are un singur sat și o rețea de drumuri asfaltate și neasfaltate care traversează interiorul și duc spre plaje. Unde se află insula ascunsă de care majoritatea turiștilor români trec fără să știe Ammouliani este situată în Golful Athos și este singura insulă locuită din Halkidiki. Se află la aproximativ 130 de kilometri de Salonic și este ușor accesibilă cu feribotul din portul Tripiti. Dacă îți dorești o vacanță liniștită la malul mării, această insulă poate fi o alegere potrivită. Cu o suprafață de doar 4,5 kilometri pătrați, Ammouliani îmbină plajele cu apă limpede, precum Alikes, Megali Ammos și Karagatsia, cu o vegetație bogată, formată din livezi de măslini și pomi fructiferi. Deși cele trei peninsule din Halkidiki sunt printre cele mai populare destinații de vacanță din nordul Greciei, Ammouliani a rămas o destinație mai puțin cunoscută. Este singura insulă locuită din regiune și are un litoral presărat cu plaje cu nisip alb și ape cristaline. Recomandări Video Un pompier din Iași și un antrenor de fitness au dat startul unui ultra-maraton ...

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Plajele din Ammouliani. Cum arată locul unde nisipul este fin ca mătasea, iar apa are reflexii de Caraibe Plaja Agios Georgios Plaja Agios Georgios se află în partea de sud-est a insulei Ammouliani. Se ajunge ușor de la portul unde sosesc feriboturile, pe un drum asfaltat, iar ultimii aproximativ 600 de metri sunt pe un drum de pământ. În zonă există locuri de parcare lângă taverne și baruri, iar pentru că plaja este mai puțin aglomerată decât altele de pe insulă, de obicei se poate parca și pe marginea drumului. Plaja este potrivită pentru cei care caută liniște și natură. Are nisip fin, auriu, iar apa este limpede, de culoare turcoaz și puțin adâncă. Fundul mării este bogat în viață marină, astfel că locul este ideal pentru snorkeling și scufundări. Partea stângă a plajei, privind spre mare, este despărțită de drum printr-o zonă cu vegetație, care oferă umbră naturală. În schimb, partea dreaptă este chiar lângă drum. Plaja este parțial amenajată. Șezlongurile și umbrelele sunt puse la dispoziție de beach baruri, de regulă în schimbul unei consumații. Există și suficient spațiu pentru cei care vin cu propriile umbrele și prosoape. În apropiere se găsesc taverne și baruri unde pot fi servite preparate tradiționale grecești și pește proaspăt. Dacă preferi o plajă liniștită, într-un cadru natural, Agios Georgios este una dintre cele mai bune alegeri din Ammouliani.

Plaja Megali Ammos Megali Ammos este cea mai sudică plajă de pe insula Ammouliani. Din port se ajunge după aproximativ 3 kilometri de drum asfaltat, urmați de un drum de pământ de circa 1,4 kilometri, care oferă priveliști frumoase asupra insulei. Drumul este mai dificil, însă panorama de la intrarea pe plajă merită efortul. În apropiere există o zonă de parcare neamenajată, umbrită de pini. În sezon, locurile se ocupă rapid, așa că este recomandat să ajungi dimineața. Megali Ammos este una dintre cele mai apreciate plaje din Ammouliani. Are nisip fin și auriu, apă foarte limpede și puțin adâncă, în nuanțe de turcoaz care devin albastru intens spre larg. La capetele plajei se află formațiuni stâncoase spectaculoase, iar în depărtare pot fi văzute insulele Drenia și turnul din Ouranoupoli. Datorită apei calme și puțin adânci, plaja este potrivită și pentru familiile cu copii. Plaja este amenajată, dar nu este foarte aglomerată. Există două beach baruri care oferă șezlonguri și umbrele, iar cei care vin cu propriul echipament au suficient spațiu. Pe dealul din apropiere se află o tavernă cu vedere spre mare, unde pot fi servite preparate grecești și fructe de mare. Megali Ammos este apreciată pentru peisajele sale, atmosfera liniștită și apa cristalină.

Plaja Karagatsia Karagatsia se află pe coasta de nord-vest a insulei Ammouliani, la aproximativ 3,2 kilometri de port. Plaja este situată într-un golf înconjurat de dealuri verzi și salcii, de la care își ia și numele. Fiind adăpostită de vânt, aici marea este aproape întotdeauna calmă, ceea ce o face potrivită pentru familiile cu copii. În spatele plajei există o mică parcare la umbră, însă locurile sunt limitate, astfel că este recomandat să ajungi devreme. Karagatsia este cunoscută pentru peisajul natural, nisipul auriu și apa limpede, care se adâncește treptat. Fiind mai puțin aglomerată decât alte plaje de pe insulă, este alegerea potrivită pentru cei care caută liniște și relaxare. În partea stângă a plajei se află un parc acvatic plutitor, unde copiii se pot distra. Zona centrală este amenajată cu șezlonguri și umbrele oferite de beach bar. În sezonul 2024, un set de două șezlonguri și umbrelă costa 15 euro. Există și suficient spațiu pentru cei care folosesc propriile umbrele și prosoape. Beach barul servește băuturi răcoritoare, înghețată și gustări ușoare, fiind un loc potrivit pentru o pauză la umbră. Karagatsia este una dintre cele mai bune plaje din Ammouliani pentru cei care vor să se bucure de liniște, natură și apusuri spectaculoase.

Cât costă feribotul și cum îți organizezi drumul cu mașina din România Dacă mergi în vacanță pe insula Ammouliani cu mașina, primul pas este să ajungi în portul Tripiti, de unde pleacă feriboturile către insulă. Portul se află la intrarea pe brațul Athos, în peninsula Halkidiki. Din București până la Tripiti sunt aproximativ 736 de kilometri. Cel mai folosit traseu este prin Giurgiu – Ruse, apoi prin Bulgaria și Grecia, cu intrare în țară prin vama Kulata – Promachonas. Drumul durează în jur de 10 ore, fără a lua în calcul opririle sau timpul petrecut în vămi. Dacă vii din Salonic, ai de parcurs aproximativ 119 kilometri, iar călătoria durează în jur de o oră și 50 de minute. Cei care nu călătoresc cu mașina pot ajunge la Tripiti și cu autobuzele KTEL, care fac legătura între Salonic și principalele stațiuni din Halkidiki. O călătorie din Salonic până în Tripiti durează aproximativ două ore și costă 11,40 euro de persoană. Odată ajuns în port, urmează traversarea cu feribotul spre Ammouliani. În sezonul de vară, cursele sunt foarte dese, de regulă la fiecare 30 de minute, astfel că timpul de așteptare este redus. În general, primul feribot pleacă dimineața, în jurul orei 7:45, iar ultimul seara, în jurul orei 20:05. Programul poate fi modificat în funcție de perioadă. În ceea ce privește prețurile, un bilet pentru un adult costă aproximativ 3-4 euro, iar transportul unui autoturism este în jur de 10-15 euro, în funcție de tipul vehiculului și de tarifele valabile în sezon. Traversarea durează aproximativ 15 minute.

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