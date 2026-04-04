Chiar înainte ca președintele Donald Trump să declanșeze un conflict cu Iranul – care a aruncat lumea într-o criză energetică istorică – orașul semiautonom chinez se confrunta constant cu cele mai mari prețuri la benzină din lume, potrivit datelor de la GlobalPetrolPrices.com, un site de urmărire a prețurilor la energie, scrie CNN.

Conflictul implicând statele producătoare de petrol din Golf și închiderea efectivă a unei rute critice de transport a petrolului și gazelor prin Strâmtoarea Hormuz au dus la creșterea prețurilor la nivel global în ultima lună. Aceasta este deosebit de dureroasă pentru Hong Kong și alte economii asiatice, care depind mult de energia provenită din Orientul Mijlociu și transportată prin această strâmtoare.

Efectele devastatoare a prețurilor

Deși proprietarii de mașini private reprezintă doar aproximativ 8,4% din cei 7,5 milioane de locuitori ai orașului, potrivit datelor calculate de Departamentul de Transport al Hong Kong-ului, economiștii spun că prețurile exorbitante la benzină ar putea adăuga presiune asupra inflației și ar putea crește costurile logistice, care se vor răsfrânge ulterior asupra altor sectoare.

Liderul orașului, John Lee, și-a exprimat îngrijorarea privind creșterea prețurilor la petrol luna trecută și a promis că va monitoriza atent fluctuațiile prețurilor. Deocamdată, aprovizionarea cu energie a orașului este sigură, deoarece Hong Kong importă aproximativ 80% din produsele petroliere din China continentală, potrivit guvernului local.

„Având avantajul sprijinului puternic din partea patriei-mamă, Hong Kong a reușit să mențină o aprovizionare stabilă cu energie, în contextul penuriei de energie din multe regiuni și orașe din lume”, a declarat un comunicat de presă guvernamental de miercuri.

În ultimele zile, mass-media locală a raportat că tot mai mulți șoferi aleg să alimenteze în China continentală, unde benzina poate fi de până la o treime din costul din Hong Kong. Chiar și cu reduceri pentru membri, alimentarea în Hong Kong costă cu 15% mai mult decât înainte de război pentru Jason Kan, consultant comercial independent în oraș, care conduce un hatchback compact.

„O creștere de 15% are cu siguranță un impact major, pentru că prețurile la combustibil în Hong Kong pornesc deja de la un nivel foarte ridicat, reprezentând o parte semnificativă din venitul mediu al unui locuitor din Hong Kong, mai ales în comparație cu Taiwan și Japonia”, a spus el.

Kan a adăugat că prețurile ridicate reprezintă un stimulent suplimentar pentru hongkonezi să călătorească în orașe din China continentală, precum Shenzhen, care au atras în ultimii ani tot mai mulți vizitatori din Hong Kong prin costuri mai accesibile la alimente și restaurante.

„Acest lucru ar putea afecta semnificativ economia Hong Kong-ului”, a spus el.

Prețurile extrem de mari la benzină – împreună cu taxele astronomice de parcare și costurile ridicate de înmatriculare – fac ca deținerea unei mașini în Hong Kong să fie una dintre cele mai reduse dintre orașele mari și economiile bogate. Orașul beneficiază și de o rețea de transport public extinsă și de înaltă calitate.

Analiștii atribuie prețul ridicat al benzinei din Hong Kong taxelor mari pe combustibil și costurilor ridicate ale terenurilor.