Alertați de mama acestuia, care a sunat la 112 și a relatat că fiul ei amenință că își va da foc, oamenii legii de la Secția Poliție Rurală Măldărești au ajuns rapid la fața locului, arată news.ro.

Bărbatul se afla pe balcon, „avea un comportament neadecvat, manifestându-se zgomotos, adresând amenințări", potrivit IPJ Vâlcea. La vederea echipajului, acesta și-a turnat benzină pe corp și și-a dat foc. Polițiștii au pătruns în locuință, au urcat la balcon și au reușit să stingă flăcările cu ajutorul unor pături, limitând consecințele incidentului.

„Ca urmare a intervenției rapide și eficiente, bărbatul a suferit doar o arsură minoră la nivelul membrului inferior stâng", a transmis Inspectoratul. Având în vedere comportamentul agresiv, a fost transportat la Spitalul Județean Vâlcea – Secția Psihiatrie, în vederea internării nevoluntare, arată susa citată.