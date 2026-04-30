Costurile de întreținere a bărcilor rămân încă accesibile, comparativ cu alte țări, și tot mai mulți români investesc în iahturi și mici ambarcațiuni de agrement sau își cumpără o vacanță pe apă, cu sunetul mării inclus. Pe litoral, pentru cei pasionați de navigație, sezonul a început chiar și pe ploaie și vânt.

În portul Limanu, mai mulți proprietari de ambarcațiuni au ieșit pe mare pentru prima dată în acest an, deschizând sezonul de navigație. Ploaia și vântul nu i-au ținut la mal.

Pasiunea pentru navigație, transformată în stil de viață

Pentru Ovidiu Drugan, pasiunea pentru navigație a început în copilărie și a devenit, în timp, un stil de viață.

Ovidiu Drugan, proprietarul unei ambarcațiuni: „De la trei ani știu cum e să mergi pe barcă, m-am îndrăgostit apoi... romane de aventuri, filmul «Toate pânzele sus» și am ajuns să avem și propria ambarcațiune.”

Reporter: „Cum ați convins-o pe soție să vă cumpărați o astfel de ambarcațiune?”

Ovidiu Drugan, proprietarul unei ambarcațiuni: „Greu. Am păcălit-o că este mai ieftină decât a fost.”

Între timp, soția a devenit un coechipier de bază.

Paula Drugan, membru al echipajului: „La mine cea mai lungă călătorie a fost atunci când am traversat Oceanul Atlantic și trei săptămâni am navigat din Insulele Canare până în Caraibe.”

Porturile turistice de pe litoral

Pe litoralul românesc sunt patru porturi turistice de agrement: Constanța, Eforie Nord, Mangalia și Limanu, ultimele două fiind cele mai dezvoltate.

Paul Foleanu, primarul orașului Mangalia: „Capacitatea astăzi este în jur de 130 de ambarcațiuni. Există posibilitatea de a se suplimenta capacitatea portului cu circa alte zece pontoane.”

Reporter: „Câte ambarcațiuni noi apar anual aici în port?”

Paul Foleanu, primarul orașului Mangalia: „În general cam 7 - 8.”

Ionela Pesciug, directorul unui complex nautic: „Anul acesta a crescut cu 20 la sută mai mult partea de cheiaj. 160 de locuri avem pregătite pentru acest sezon.”

Mai multe ambarcațiuni și în statistici oficiale

Creșterea numărului de ambarcațiuni se vede și în statisticile Autorității Navale.

Irina Dițu, purtătorul de cuvânt al Autorității Navale Române: „În anii 2024-2025 au fost emise în jur de 8.500-8.600 de noi certificate de conducători de ambarcațiuni de agrement, iar la capitolul înmatriculări ambarcațiuni avem cifre între 900 și 1.100 de unități.”

La începutul lunii aprilie, în România erau înmatriculate peste 26.000 de iahturi și veliere, iar aproape 77.000 de români aveau permis de navigație.