Discuţiile pentru încetarea războiului cu Iranul ar putea fi reluate în Pakistan în următoarele două zile, a declarat marţi preşedintele Donald Trump, după ce eşecul negocierilor de la sfârşitul săptămânii a determinat Washingtonul să impună un blocaj asupra porturilor iraniene.

Un armistiţiu fragil de două săptămâni între SUA şi Iran mai are încă o săptămână până la expirare. Vance a participat la discuţiile de la sfârşitul săptămânii trecute din Pakistan.

”Există, desigur, multă neîncredere între Iran şi Statele Unite ale Americii. Nu veţi rezolva această problemă peste noapte”, a spus Vance în cadrul unui eveniment organizat de Turning Point USA.

Negociatorii iranieni doreau să ajungă la un acord, a spus el.

”Mă simt foarte bine în privinţa situaţiei actuale”, a adăugat Vance.

Războiul cu Iranul a început când SUA şi Israelul au atacat Iranul pe 28 februarie. Iranul a răspuns cu propriile atacuri asupra Israelului şi statelor din Golf care găzduiesc baze americane. Atacurile americane şi israeliene asupra Iranului şi atacurile israeliene din Liban au ucis mii de oameni şi au strămutat milioane.