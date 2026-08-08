Ghidul insulelor din Grecia unde nu există mașini. Colțurile de rai unde timpul pare că s-a oprit

Stiri Turism
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grecia
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Printre cele mai mari atracții ale Greciei se numără numeroasele sale insule. Fiecare are propriul farmec și este înconjurată de apele albastre ale mării.

autor
Anca Lupescu

Mai puțin cunoscut este faptul că există câteva insule unde circulația mașinilor este interzisă, oferind o atmosferă liniștită și autentică. Iată unde să mergi dacă vrei o vacanță fără zgomotul și poluarea cauzată de mașini.

Hydra

Hydra se află în Golful Saronic, la sud de Atena, și este una dintre cele mai vizitate insule din apropierea capitalei, fiind o alegere populară pentru escapadele de weekend.

Relieful este abrupt, iar principalul mijloc de transport îl reprezintă măgarii și catârii, folosiți atât pentru deplasarea localnicilor, cât și pentru transportul mărfurilor. Pe insulă sunt interzise atât mașinile, cât și motocicletele, ceea ce contribuie la atmosfera sa liniștită. Singurele sunete care întrerup liniștea sunt pașii animalelor pe străzile pavate și clopotele bisericilor.

Din punct de vedere arhitectural, Hydra se diferențiază de insulele din Ciclade. În locul caselor albe cu obloane albastre, aici predomină conacele din piatră construite în stil tradițional.

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Telendos

Telendos este o mică insulă situată în apropierea insulei Kalymnos. Nu are drumuri, astfel că indiferent unde alegi să te cazezi, nu vei fi deranjat de zgomotul traficului.

Accesul se face cu feribotul din portul Myrties, aflat pe Kalymnos. Insula este cunoscută pentru portul său pescăresc și pentru plaja aflată lângă sat. Cei care sunt dispuși să meargă pe jos pot ajunge și la plajele Potha și Paradise.

Telendos oferă și obiective istorice interesante, inclusiv ruine subacvatice ale unui oraș antic, necropole creștine și bazilici vechi, accesibile prin trasee de drumeție.

Spetses

Spetses se află tot în Golful Saronic și poate fi vizitată ușor din Atena, fiind o altă destinație apreciată pentru vacanțele scurte, conform elxis.

În centrul vechi și în zona portului principal, accesul mașinilor private este interzis. Localnicii și turiștii se deplasează pe jos, cu bicicleta sau cu trăsuri trase de cai, care așteaptă vizitatorii în apropierea portului.

Insula este renumită pentru conacele sale neoclasice și pentru rolul important pe care l-a avut în Războiul de Independență al Greciei. Hotelul Poseidonion, unul dintre simbolurile insulei, domină încă faleza. Tavernele, cafenelele și golfurile liniștite completează atmosfera relaxată.

Kastellorizo (Megisti)

Kastellorizo, cunoscută și sub numele de Megisti, este situată în extremitatea sud-estică a Greciei, la aproximativ 1,5 kilometri de coasta Turciei și la circa 125 de kilometri est de Rhodos.

Pe insulă există un singur taxi, însă în rest circulația auto este aproape inexistentă.

Istoria insulei datează din Antichitate, iar una dintre principalele atracții este Castelul Cavalerilor Ordinului Sfântului Ioan.

Deși este una dintre cele mai mici insule locuite ale Greciei, oferă numeroase activități precum snorkeling, înot, pescuit, drumeții și excursii la peșterile din apropiere. Tavernele locale sunt apreciate pentru preparatele din pește și fructe de mare.

Una dintre cele mai cunoscute atracții naturale este Peștera Albastră, unde reflexia luminii în apa turcoaz colorează pereții peșterii într-o nuanță intensă de albastru.

Trizonia

Trizonia este singura insulă locuită din Golful Corint și se află foarte aproape de coasta regiunii Fokida.

Pe insulă sunt interzise mașinile și motocicletele, iar deplasarea se face pe jos, pe poteci și drumuri de pământ.

Accesul este simplu, cu bărci care fac traversarea dinspre continent în doar câteva minute.

Trizonia are un mic port de agrement, unde ancorează ambarcațiuni în sezonul de vară, câteva taverne care servesc pește proaspăt și plaje mici ce pot fi explorate la pas.

Este una dintre cele mai puțin cunoscute insule ale Greciei, iar tocmai lipsa aglomerației și atmosfera autentică reprezintă principalele sale atuuri.

Cele mai bune insule grecești de vizitat fără mașină

Deși unele dintre insulele mari ale Greciei sunt mai ușor de explorat cu mașina, există numeroase insule mici unde un autoturism nu este deloc necesar. În plus, închirierea unei mașini înseamnă costuri suplimentare și griji legate de parcare, asigurare sau condusul pe drumuri necunoscute. Renunțând la mașină, te poți bucura de o vacanță mai relaxată și poți descoperi insulele într-un ritm diferit, plimbându-te pe jos sau folosind transportul public, la fel ca localnicii.

Koufonisia

Koufonisia face parte din grupul Micilor Ciclade și este încă o destinație mai puțin cunoscută decât alte insule grecești. Dimensiunile reduse o transformă într-una dintre cele mai bune alegeri pentru o vacanță fără mașină.

Vacanțele aici sunt despre înot în ape limpezi, golfuri liniștite și plimbări pe străduțe pitorești, astfel că un autoturism nu este necesar.

Arhipelagul este format din două insule:

•  Ano Koufonisia, insula principală și singura locuită;

•  Kato (sau Kato/Kako) Koufonisia, nelocuită, care poate fi vizitată cu barca.

Atmosfera este liniștită și diferită de cea din Mykonos sau Santorini, deși aceste insule sunt accesibile cu feribotul.

Chora este satul principal al insulei. Străzile albe, magazinele cu suveniruri și tavernele tradiționale pot fi explorate ușor la pas. Și plajele sunt accesibile pe jos, iar pentru cei care preferă, există și taxiuri pe apă.

Halki

Halki, cunoscută și sub numele de Chalki, este una dintre cele mai autentice insule din arhipelagul Dodecanez și o destinație ideală pentru cei care nu doresc să închirieze o mașină.

Insula se află la o scurtă călătorie cu feribotul de Rhodos, însă, spre deosebire de aceasta, nu este afectată de turismul de masă și oferă o atmosferă mult mai liniștită.

Portul este principalul centru al insulei și singura localitate importantă. Clădirile colorate, bărcile pescărești și promenadele creează un decor tipic grecesc.

Vizitatorii își petrec timpul pe plajele cu nisip sau pietriș și ape turcoaz ori merg pe jos către obiective precum Mănăstirea Agios Ioannis sau Biserica Agios Nikolaos. Tavernele locale completează experiența cu preparate tradiționale.

Agistri

Agistri face parte din Insulele Saronice și se află la mică distanță de Atena, fiind o alegere populară pentru escapadele de weekend.

Dimensiunea redusă a insulei face ca mașina să fie inutilă. Majoritatea turiștilor ajung în Skala, principala stațiune, unde se află hotelurile, magazinele, tavernele și plajele.

Insula este potrivită pentru cei care preferă vacanțele liniștite. Plajele neaglomerate, apa limpede și traseele care traversează pădurile de pini pot fi explorate pe jos. Pentru distanțe mai mari se pot închiria biciclete, iar în sezonul de vară circulă și autobuze între principalele sate.

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