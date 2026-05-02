În Mamaia cluburile au fost pline, iar petrecerile cu tematică i-au ținut pe ringul de dans pe tineri. S-au încălzit cu mișcări frenetice, dar și cu deja tradiționala șampanie adusă cu roaba și cu artificii.

Într-unul din cele 6 cluburi deschise în Mamaia de 1 Mai, petrecerea a avut ca tematică circul. N-au lipsit roabele pline cu sticle de șampanie, servite cu artificii, însoțite de propriul „imn”. Dar nici acrobațiile la mare înălțime. În alt club, dansatoarele au purtat costume de carnaval.

Bianca Adăscăliței, reprezentant club: „Sunt mai multe momente artistice. Sunt și dansatori, va fi și o prezentare de modă, vor fi și fete care vor dansa, vor fi mai mulți DJ care vor intra.”

Iar în alt club abia aveai loc să dansezi. După prânz, zona cluburilor s-a animat din nou. Fără grija banilor, tinerii și-au parcat mașinile scumpe rând pe rând și s-a dat startul paradei ținutelor. Alții au preferat să se bucure doar de soare, pe plajă, iar cei curajoși au testat apa mării.

Corespondent Știrile ProTv: „Noaptea este cel mai așteptat moment pentru sutele de tineri, care se adună în cluburile din Mamaia, pregătiți să petreacă până dimineața. Sunt șase cluburi care au organizat petreceri tematice numai în Mamaia Nord și două festivaluri de muzică electronică.

Tinerii au avut doar câteva ore de pauză și sunt hotărâți să se distreze până la răsărit, să danseze și să profite din plin de fiecare moment. Și vor fi multe momente impresionante sâmbătă noapte, pentru că petrecerile sunt, de fapt, spectacole de muzică, lumini și efecte speciale, cu dansatori și acrobați care îi vor ține cu sufletul la gură.

Meniurile sunt și ele sofisticate, cu preparate fresh și elegante, de la sushi și fructe de mare până la cocktailuri și deserturi fine”.