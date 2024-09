Ghid complet pentru călătoria cu trenul în Europa. Cum să reduci costurile de vacanță și să vizitezi mai multe țări

În cazul în care te-ai gândit să pleci într-o vacanță cu trenul în Europa, există mai multe variante pentru o excursie idilică pe calea ferată, la prețuri mici.

Dacă nu știi de unde să te apuci atunci când plănuiești o astfel de vacanță, mai jos găsești un ghid complet pentru călătoria cu trenul prin Europa, astfel încât să ai parte de o experiență completă, fără griji și unică.

Avantajele și dezavantajele călătoriei cu trenul prin Europa

Nu este nevoie să închiriezi mașini și să te stresezi în trafic, pentru că sistemul de călătorie cu trenul internațional în Europa este foarte eficient.

Dacă mergi în vacanță prin Europa, probabil vei lua trenuri de mare viteză pentru a te deplasa între orașele principale. În loc să iei un avion sau să conduci ore întregi, trenul de mare viteză îți poate oferi o călătorie mai rapidă și mai confortabilă.

Biletele de tren pot fi rezervate cu două până la șase luni în avans, astfel încât să poți planifica din timp.

Iată o prezentare rapidă a avantajelor și dezavantajelor călătoriei cu trenul în Europa.

Gările sunt accesibile

Ajungi/Pleci din centrul orașului spre deosebire de aeroporturi, gările europene sunt situate în centrul orașului, ceea ce economisește timp și bani. În contrast, călătoria de la aeroport în oraș poate dura între 20-60 de minute și costă între 10 și 60 de euro.

Fără cozi la controlul de securitate și check in

Nu există proceduri lungi de check-in sau screening de securitate pentru majoritatea călătoriilor cu trenul. Trebuie doar să ajungi cu câteva minute înainte de plecarea trenului, să ai un bilet valid și să urci în tren.

Nu ai limită pentru bagaje sau taxe suplimentare

Nu există limite de greutate pentru bagaje sau taxe suplimentare pentru mai multe piese de bagaj — doar asigură-te că te descurci cu bagajele pe care le iei cu tine.

Bilete electronice

Majoritatea trenurilor europene acceptă acum bilete electronice — tot ce trebuie să faci este să arăți controlorului biletul pe telefonul mobil. Asta înseamnă că nu mai trebuie să aștepți la cozi pentru bilete și poți planifica mai ușor călătoriile.

O rețea feroviară vastă și multiple trenuri

Rețeaua feroviară a Europei este extrem de vastă, astfel încât este posibil să călătorești chiar și în orașele mici cu trenul. Majoritatea destinațiilor oferă multiple trenuri pe zi. Rutele cele mai populare au, de obicei, mai multe trenuri pe oră, astfel încât să ajungi unde vrei nu este aproape niciodată dificil.

Poți dormi în tren

Dacă mergi pe distanțe lungi, ia în considerare un tren de noapte. Aceste trenuri au vagoane speciale cu paturi (de obicei camere cu șase paturi sau două paturi). Un pat într-o vagon de dormit va costa aproximativ 50-80 de euro în plus (cam la fel ca o noapte la un hostel), dar nu vei pierde o zi întreagă de călătorie.

Trenurile de noapte au, de asemenea, scaune normale dacă nu vrei să cheltui în plus pentru un pat, dar este cam incomod.

Călătorie spontană

Călătoria cu trenul îți permite să fii spontan, astfel încât poți decide oricând să mergi să vizitezi alt oraș sau altă țară. Pur și simplu ajungi la gară, cumperi un bilet și te urci în tren. Sau poți face acest lucru online, mult mai ușor.

Priveliști frumoase

Europa are multe peisaje frumoase, iar călătoria cu trenul este o modalitate excelentă de a le vedea. În plus, trenul este locul perfect pentru a te relaxa. Poți munci, poți sta pe internet sau poți să îți planifici următorii pași ai vacanței în timp ce te îndrepți spre o nouă destinație. Unele trenuri oferă, de asemenea, vagoane liniștite dacă vrei cu adevărat liniște. În plus, scaunele din tren sunt mai mari și mai confortabile decât cele din avion (mai ales în comparație cu multe companii aeriene low-cost). Poți, de asemenea, să te deplasezi prin tren ori de câte ori vrei.

Multe trenuri au, de asemenea, scaune față în față și o masă între ele — deci este ideal pentru grupuri.

Fiabil și la timp

Trenurile europene sunt punctuale în proporție de peste 90%, dar zborurile respectă programul stabilit doar în jur de 65%.

Reduceri pentru tineri

Multe țări oferă reduceri considerabile pentru persoanele sub 26 de ani, așa că nu uita să verifici aceste reduceri.

Prietenos cu mediul

Trenul este cea mai prietenoasă formă de transport pentru mediu. De fapt, Franța a interzis zborurile pe distanțe scurte pentru a încuraja mai mult călătoriile cu trenul în interiorul Franței.

Dezavantaje

Călătoria cu trenul nu este perfectă, așa că iată câteva lucruri de care trebuie să ții cont:

Costul

Călătoria cu trenul poate fi scumpă — mai ales pe trenurile de mare viteză. În plus, există multe zboruri foarte ieftine în Europa, așa că zborul poate fi adesea mai ieftin. Totuși, poți obține oferte foarte bune dacă rezervi trenuri de mare viteză în avans, dar vei plăti un preț premium dacă rezervi în ultimul moment.

Încet pentru călătorii pe distanțe lungi

Multe trenuri de mare viteză circulă cu viteze între 200 și 280 de km/h, dar distanțele foarte lungi pot dura totuși destul de mult. În plus, unele rute pe distanțe lungi pot necesita utilizarea trenurilor regionale mai lente. De exemplu, călătoria cu trenul de la Paris direct la Budapesta ar dura aproximativ 15 ore, dar doar 2,5 ore cu avionul (plus, zborul ar fi considerabil mai ieftin). Nu uita să adaugi timpul de călătorie către/de la aeroport și timpul pentru check-in și trecerea prin securitate — ceea ce va adăuga aproximativ trei ore la călătorie.

Ușor confuz

Orarul trenurilor poate fi puțin confuz — mai ales pentru începători. Din fericire, există multe aplicații care fac procesul mult mai ușor. Multe orașe au mai multe gări (Parisul are șase). Nu este neobișnuit să ajungi la o gară și să pleci din alta. Este, de asemenea, posibil să schimbi gările în timpul unei singure călătorii. De exemplu, când călătorești de la Londra la Lyon cu Eurostar, Eurostar oprește la gara Paris Nord, dar trebuie să mergi la gara Paris Est pentru a lua trenul de la Paris la Lyon, deoarece nu există trenuri directe de la Londra la Lyon. Acest transfer ar necesita o călătorie ieftină cu metroul.

Greve feroviare

Greva este un obicei național în Europa. Se întâmplă de câteva ori pe an (sau mai des dacă oamenii nu sunt mulțumiți), dar angajații anunță grevele cu mult timp înainte, așa că nu ar trebui să fie o surpriză (doar un inconvenient). Trebuie doar să le faci față dacă se întâmplă.

Ghid complet pentru călătoria cu trenul prin Europa

Există câteva site-uri web excelente care te vor ajuta să îți planifici călătoria cu trenul.

Primul este Rome2Rio — pur și simplu introduci destinațiile și îți va oferi toate rutele trenurilor (precum și rutele cu avionul, autobuzul și mașina cu estimări de costuri și timp de călătorie) pentru călătoria ta.

Rome2Rio este bun pentru compararea diferitelor moduri de transport, dar poți găsi prețuri mai bune la biletele de tren și listări mai complete pe Omio și Trainline.

Site-ul German Railways (Bahn.de) arată programul fiecărui tren din Europa. Este util pentru a pune cap la cap călătorii feroviare complexe. Dar este, de asemenea, bun pentru a vedea care trenuri necesită rezervări și alte informații importante. Din păcate, poți rezerva bilete de tren germane doar pe site, așa că folosește Omio și Trainline pentru a îți rezerva biletele.

Cumpărarea biletelor de tren în Europa poate fi puțin complicată — mai ales când cauți cele mai bune oferte.

Asta pentru că fiecare țară își gestionează propriul serviciu feroviar național (multe țări au și rețele feroviare private separate) și fiecare face lucrurile puțin diferit.

Din fericire, există multe instrumente online pentru a face întregul proces mai ușor.

Există două moduri principale în care sunt stabilite prețurile biletelor de tren — preț fix și preț variabil.

Tarifele de tren cu preț variabil - Tarifele de tren variabile se schimbă mereu în funcție de cerere, ziua săptămânii, perioada anului și distanța până la data plecării. Practic toate trenurile de mare viteză operează pe acest model de prețuri.

Pentru a obține cel mai bun preț la biletele de tren de mare viteză este bine să îți rezervi biletele din timp — de obicei cu câteva săptămâni în avans. În general, prețurile vor continua să crească pe măsură ce se apropie data plecării — vei plăti o avere dacă cumperi în ultimul moment. Desigur, pierzi flexibilitatea când cumperi bilete în avans, deoarece biletele cele mai ieftine sunt de obicei nerambursabile/ne schimbabile.

Tarifele de tren cu preț fix - Cu tarifele de tren cu preț fix, prețul este determinat doar de distanța parcursă. Acest tip de bilet este cel mai comun pe trenurile regionale și mai lente. Cu acest tip de bilet, nu contează când cumperi biletele, deoarece prețul nu se schimbă niciodată.

De unde să cumperi bilete de tren în Europa - Există două moduri principale de a cumpăra bilete de tren în Europa — direct de la fiecare serviciu feroviar național al țării (prin site-ul lor sau la gară) sau printr-un motor de căutare de bilete de tren de terță parte, cum ar fi Omio și Trainline.

Avantajul rezervării pe un astfel de site este că îți permite să rezervi rute complexe. Multe servicii feroviare naționale au dificultăți în a rezerva rute internaționale (de exemplu, călătoria din Franța în Italia) — așa că nu poți găsi întotdeauna cele mai bune oferte sau să arate toate rutele disponibile.

Multe dintre site-urile feroviare naționale din Europa au încă probleme în a procesa carduri de credit străine. În plus, aceste site-uri funcționează mai bine decât cele locale.

În ciuda problemelor lor tehnice, uneori cele mai ieftine bilete pot fi găsite doar rezervând direct cu fiecare serviciu feroviar național al țării. Acest lucru se datorează faptului că uneori există oferte limitate în timp pe care site-urile de rezervare nu au acces. Așadar, nu strică să te uiți ca să compari prețurile.

De ce să ții cont când călătorești cu trenul prin Europa

Eurail Pass - merită sau nu?

Depinde în mare parte de țările pe care le vei vizita în timpul călătoriilor tale. Poți cumpăra abonamente de tren pentru o singură țară specifică. De exemplu, dacă vei călători doar în Franța cu trenul și nicăieri altundeva, atunci optează pentru un France Rail Pass, dar dacă vei acoperi 4 sau 5 țări din Europa, atunci gândește-te să achiziționezi un Eurail Pass.

Aceste abonamente sunt foarte economice termeni de valoare, valabile în 28 de țări și pot fi extinse până la două luni.

Planifică înainte

Deși ideea de a cumpăra spontan bilete de la gară și de a pleca zilnic într-un loc nou poate părea romantică, nu este complet realistă — sau economică. Planificarea înainte ar trebui să înceapă cu stabilirea rutei și a țărilor pe care dorești să le vizitezi.

Achiziționarea abonamentului online îți va economisi bani, timp și, cel mai important, îți va da încrederea că vei ajunge la destinație, în loc să riști să rămâi fără bilete și să nu ai unde să stai peste noapte.

Cunoaște-ți stația

Deși același lucru este valabil pentru aeroporturi și călătoriile urbane în general, când vine vorba de stațiile de tren europene, ai fi surprins cât de ușor este să te pierzi și să ratezi o conexiune.

Cu una dintre cele mai mari densități de stații de tren din lume, este întotdeauna util să plasezi stația pe o hartă pentru a ști ce se află în apropiere dacă dorești să explorezi, sau să fugi la altă stație pentru a prinde următorul tren. De exemplu, Basel din Elveția are două stații cu același nume în locuri complet diferite, așa că întotdeauna ar trebui să știi unde te îndrepți și unde te afli.

Fii atent la bagaje și la hoții de buzunare

Din nou, acest lucru este valabil oriunde în lume, dar cu toată emoția de a prinde trenurile la timp în stațiile aglomerate, este ușor să fii distras și să pierzi din vedere bagajele sau alte obiecte personale. Europa este un loc extrem de civilizat și trenurile în sine sunt foarte sigure, dar este întotdeauna o idee bună să îți supraveghezi bagajele și bunurile.

Nu te încărca cu bagaje inutile

Mobilitatea poate face o mare diferență când călătorești pe rețeaua de trenuri a Europei și călătoriile tale vor fi mai puțin stresante dacă nu te lupți să-ți cari bagajele pe și de pe trenuri necunoscute la fiecare câteva ore.

Împachetând inteligent bagajul pentru vacanță și folosind o valiză de dimensiuni mici până la medii, vei putea să îți depozitezi bagajele pe rafturile de deasupra în trenuri, în loc să le ții capătul vagonului. Într-un tren aglomerat cu o oprire scurtă la o stație, ultimul lucru pe care îl dorești este să fii blocat în timp ce încerci să ajungi la bagajul tău pe partea opusă a vagonului.

Să împachetezi doar strictul necesar înseamnă, de asemenea, că vei avea mai multă libertate de a explora în escalele scurte; fie că este vorba de un sat fermecător sau de un oraș aglomerat, greutatea mai mică înseamnă mai multă flexibilitate.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: