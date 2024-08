ANIMAȚIE GRAFICĂ. Momentul în care fata de 16 ani a fost străpunsă de arcul electric de 27.000 de volți, pe tren

Incidentul se petrece la exact o săptămână după ce un tânăr a fost rănit, în condiţii similare.

Atunci, CFR atrăgea atenţia că astfel de acte teribiliste pot fi fatale. Atenție, urmează imagini și detalii, care vă pot afecta emoțional.

Maia a ajuns cu trotineta în triajul gării din Arad, împreună cu mai multe prietene. Le-ar fi spus fetelor că nu este niciun pericol să se urce pe vagon, cât timp nu este legat la o locomotivă. Complet greșit!

Primejdia vine de la așa-numita „linie de contact” - acele cabluri electrice de deasupra șinelor de cale ferată, care alimentează trenurile electrice. 27.000 de volți trec prin ele și trebuie păstrată o distanță de cel puțin un metru, un metru și jumătate de ele - pentru că altfel se produce o descărcare electrică prin aer.

Un fel de trăsnet care i-a străpuns corpul Maiei.

Martor: „Am strigat la colegele ei să nu se urce sus. Voiau să urce și ele. Eu eram cu pătura la mine, am stins-o urgent și tot ce a fost flacără am dat jos. Uite, m-am și ars la mână și ce am putut, am salvat-o.”

Bărbat: „Ardea tricoul. L-am rupt și n-am mai putut să fac altceva.”

Cătălin Hrenicu, directorul medical al Spitalului Județean Arad: „Arsuri pe întregul corp de peste 80% și o fractură de ram ischiopubia la nivelul bazinului. Este pe suport ventilator.”

Pentru că este în stare gravă, adolescenta de 15 ani a fost transportată cu un elictopter SMURD la un spital din București. Telefonul ei a fost găsit la câţiva metri de locul nenorocirii. Și de această dată, un selfie a îndemnat-o pe copilă să nu țină cont de reguli și de avertismente.

Femeie: „Asta spune că se urcă pe tren. Astelalte spuneau nu te urca, nu te urca, și zice ea fac un seflie și când am auzit bubuitura am fugit și mi-am pus mâinile în cap.”

Incidentul a avut loc la o săptămână după ce conducerea CFR a făcut un apel la tineri să nu se mai urce pe vagoane pentru că pot fi răniți grav prin electrocutare, ori chiar își pot pierde viața. Atunci - filmat și încurajat de prieteni - un tânăr de 19 ani s-a urcat pe un vagon cisternă, tot în Arad, și a fost curentat. Cu arsuri grave pe corp, băiatul a fost operat și este în internat în spital.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: