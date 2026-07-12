Gesturi considerate ofensatoare în cultura greacă. Ce trebuie să știe turiștii înainte să ajungă în Grecia

În Grecia, comunicarea nu înseamnă doar cuvinte. O privire, o mișcare a mâinii sau un gest făcut în grabă pot transmite mai mult decât își dă seama un turist.

Unele semne care în România par firești pot fi interpretate diferit de localnici, mai ales atunci când sunt făcute fără să cunoști obiceiurile locului. Gesturile care par normale pentru turiști pot fi înțelese greșit în Grecia. Află ce semne să eviți și cum să comunici mai atent cu localnicii. Gesturi considerate ofensatoare în cultura greacă În Grecia, gesturile au o importanță mai mare decât ar putea crede mulți turiști. Grecii vorbesc des cu mâinile, sunt expresivi, își însoțesc cuvintele cu mișcări ale corpului și, de multe ori, comunicarea pare mai intensă pentru cineva venit din afară. Tocmai de aceea, un semn făcut din obișnuință poate fi înțeles altfel de localnici, chiar dacă intenția turistului nu este deloc una rea. Unul dintre cele mai cunoscute gesturi ofensatoare este „moutza”. Acesta se face cu palma deschisă, cu degetele întinse și îndreptate spre fața unei persoane. Pentru un turist, gestul poate părea ceva complet normal. Poate semăna cu un „stop”, cu un salut făcut în grabă sau cu felul în care arăți cifra cinci. În Grecia, însă, semnul are o cu totul altă încărcătură și este văzut ca unul dintre cele mai jignitoare gesturi, conform Visitgreece.com. Turiștii pot face acest gest fără să își dea seama, mai ales atunci când încearcă să oprească un taxi. Pentru ei, mâna ridicată este doar o formă de a atrage atenția. Pentru greci, însă, palma deschisă îndreptată spre cineva poate fi asociată cu dezaprobarea, disprețul și insulta. De aici apar situațiile stânjenitoare, în care turistul nu înțelege de ce localnicul reacționează rece sau iritat. Citește și Hurghada, paradisul de la Marea Roșie cu plaje incredibile. Cum să planifici o vacanță ideală aici Problema apare tocmai pentru că „moutza” seamănă foarte mult cu gesturi pe care turiștii le folosesc firesc în alte țări. Dacă ridici mâna cu palma spre exterior ca să atragi atenția cuiva, un grec ar putea să nu vadă în asta o cerere de ajutor sau o încercare de a opri pe cineva. Poate interpreta gestul ca pe o ofensă directă, mai ales dacă palma este îndreptată clar spre fața lui.

Cum arăți cifra cinci fără să jignești pe cineva Un alt detaliu important ține de felul în care numeri pe degete. În România, dacă arăți cinci degete cu palma spre persoana din fața ta, gestul nu are nimic agresiv. Poate fi folosit la restaurant, la cumpărături sau într-o discuție obișnuită. În Grecia, însă, aceeași mișcare poate fi confundată cu „moutza”, mai ales dacă palma este orientată direct spre celălalt. Varianta mai sigură este să arăți cifra cinci cu palma întoarsă spre tine, nu spre persoana cu care vorbești. Pare un detaliu mic, dar în Grecia direcția palmei poate schimba complet sensul gestului. De ce arătatul cu degetul poate părea nepoliticos Pe lângă „moutza”, mai există și alte gesturi care pot deranja, chiar dacă nu sunt la fel de grave. Un exemplu este arătatul cu degetul spre o persoană. În multe locuri, oamenii fac acest lucru fără să se gândească prea mult, mai ales când vor să indice pe cineva sau să explice despre cine vorbesc. În Grecia, însă, gestul poate fi considerat lipsit de respect. Indicarea unei persoane cu degetul arătător poate fi percepută ca un gest insultător sau, cel puțin, deranjant. Nu are aceeași forță ofensatoare ca „moutza”, dar poate transmite o lipsă de politețe. De aceea, dacă vrei să te referi la cineva, este mai bine să folosești cuvinte sau un gest mai discret, fără să întinzi degetul direct spre persoana respectivă. Această atenție contează mai ales în interacțiunile cu necunoscuți, cu persoane mai în vârstă sau cu personalul din restaurante și magazine. Chiar dacă tu vrei doar să fii clar, gestul poate părea prea direct. În loc să arăți cu degetul, poți spune „domnul de acolo”, „doamna de la masă” sau poți face o mișcare mai blândă, fără să fixezi persoana cu degetul.

Alte semne care pot fi înțelese greșit de localnici Greek Courses scrie că gestul cu degetul mare ridicat poate părea uneori prea abrupt sau nepoliticos, mai ales în interacțiuni cu persoane mai în vârstă sau cu necunoscuți. Totuși, în rândul tinerilor, acest semn este acceptat mai ușor, mai ales datorită influenței culturii globale. Și felul în care chemi pe cineva poate conta. A chema o persoană cu un singur deget poate fi perceput ca un gest poruncitor, în special față de personalul din restaurante, cafenele sau magazine. Chiar dacă în alte locuri gestul este folosit fără intenție rea, în Grecia poate părea lipsit de respect, ca și cum ai chema pe cineva de sus. O variantă mai potrivită este o mișcare mai blândă a mâinii, cu palma în jos. Aceasta transmite mai puțină presiune și pare mai politicoasă. În general, când nu ești sigur cum va fi înțeles un gest, este mai bine să folosești cuvinte simple, un ton politicos și mișcări cât mai discrete. De ce unele semne făcute cu mâna pot deranja localnicii Gesturile nu deranjează pentru că oamenii sunt prea sensibili, ci pentru că fiecare cultură le dă un sens propriu. În Grecia, palma deschisă îndreptată spre cineva nu este doar o mișcare a mâinii. Este un semn care are o încărcătură istorică și socială, iar localnicii îl recunosc imediat ca pe o insultă. Originea „moutza” este explicată printr-o practică veche de rușine publică, asociată cu perioada bizantină. Oamenii condamnați erau expuși și umiliți, iar gestul cu palma întinsă a rămas, în timp, un semn de dispreț. Chiar dacă astăzi nu toți grecii se gândesc la această origine atunci când văd gestul, sensul ofensator a rămas prezent în viața de zi cu zi. Pentru turiști, dificultatea vine din faptul că semnul seamănă cu gesturi obișnuite și nevinovate. Poți ridica mâna ca să spui „așteaptă”, să chemi un taxi, să saluți de la distanță sau să arăți că sunteți cinci persoane la masă. Într-un alt context cultural, toate acestea sunt normale. În Grecia, însă, dacă palma este orientată direct spre celălalt, gestul poate fi citit ca o insultă. Gesturile pentru „da” și „nu” pot crea confuzii Un alt motiv pentru care apar neînțelegeri este faptul că unele semne nu au același sens nici măcar în țări apropiate. În multe locuri, datul din cap în sus și în jos înseamnă „da”, iar mișcarea capului dintr-o parte în alta înseamnă „nu”. În Grecia, lucrurile pot fi mai nuanțate, iar turiștii pot interpreta greșit reacțiile localnicilor, scrie Greekpood.com. Un „nu” poate fi exprimat prin ridicarea sprâncenelor și o înclinare rapidă a capului pe spate, uneori însoțită de un sunet discret. Pentru cineva care nu cunoaște acest obicei, mișcarea poate părea neclară sau chiar opusă față de ce știe de acasă. De asemenea, turiștii pot rămâne nedumeriți când văd acest fel de a refuza. De aceea, într-o conversație cu localnicii, este bine să fii atent nu doar la cuvinte, ci și la expresia feței, la ton și la context. Dacă nu ai înțeles răspunsul, cel mai simplu este să întrebi politicos încă o dată, în loc să presupui că ai priceput corect. Pentru turiști, regula cea mai simplă este să evite gesturile mari, făcute direct spre fața cuiva. Dacă vrei să oprești un taxi, să chemi un ospătar sau să atragi atenția unei persoane, folosește o mișcare discretă și câteva cuvinte politicoase. În multe situații, un salut, un zâmbet și un „parakaló” sunt mai potrivite decât o palmă ridicată. De asemenea, este bine să eviți să arăți cu degetul spre oameni și să nu chemi pe cineva cu un singur deget. În locul acestor gesturi, poți folosi explicații simple sau mișcări mai blânde ale mâinii. Dacă trebuie să arăți un număr, mai ales cifra cinci, întoarce palma spre tine sau spune numărul cu voce tare.

Diferențe culturale între România și Grecia în limbajul nonverbal Românii și grecii au multe lucruri în comun atunci când vine vorba despre felul în care comunică. În ambele țări, oamenii pot fi calzi, expresivi, direcți și pot vorbi cu multă energie. Uneori, tonul poate părea ridicat, iar gesturile pot însoți aproape fiecare idee, fără ca asta să însemne neapărat o ceartă. Pentru un turist român, Grecia poate părea, din acest punct de vedere, un loc familiar. Totuși, limbajul nonverbal nu funcționează identic în cele două culturi. Unele gesturi care în România sunt normale sau trec neobservate pot avea în Grecia o încărcătură mult mai puternică. Un român poate face un semn din obișnuință, fără nicio intenție rea, iar un localnic îl poate interpreta complet diferit. Grecii folosesc multe gesturi atunci când vorbesc, sunt expresivi în conversație și privesc contactul vizual direct ca pe un semn de sinceritate și onestitate. În România, comunicarea este și ea directă și expresivă, însă oamenii tind, în general, să păstreze mai mult spațiu personal față de necunoscuți. De aici pot apărea mici diferențe care, în vacanță, contează mai mult decât ai crede. Una dintre cele mai clare diferențe dintre România și Grecia apare la gesturile făcute cu mâna. În România, palma ridicată, cu degetele întinse, poate însemna mai multe lucruri simple: „stop”, „așteaptă”, „salut” sau „cinci”. Este un gest folosit des, fără o încărcătură negativă, mai ales în conversații rapide sau în situații de zi cu zi. În Grecia, însă, același gest poate fi citit complet diferit. Dacă palma este orientată spre fața unei persoane, semnul poate fi înțeles ca „moutza”, unul dintre cele mai ofensatoare gesturi din cultura greacă. Pentru localnici, nu este doar o mână ridicată, ci un semn de dispreț sau insultă. Semnele pentru „da” și „nu” pot fi interpretate greșit O altă diferență care poate crea confuzie ține de felul în care oamenii spun „da” și „nu” fără cuvinte. În România, lucrurile sunt destul de clare. Mișcarea capului în jos și în sus înseamnă, de obicei, „da”, iar mișcarea capului dintr-o parte în alta înseamnă „nu”. Grecii, însă, pot indica „nu” printr-o înclinare scurtă a capului spre spate, în timp ce o înclinare ușoară înainte poate însemna „da”. Confuzia poate apărea foarte ușor la restaurant, într-un magazin, la hotel sau pe stradă. Poți întreba dacă o masă este liberă, dacă un produs este disponibil sau dacă un autobuz merge într-o anumită direcție, iar răspunsul nonverbal să nu fie cel pe care îl aștepți. De aceea, când răspunsul contează, este mai sigur să folosești cuvinte simple. Un „yes”, „no”, „parakaló” sau „efharistó” poate evita o neînțelegere. Nu trebuie să vorbești greaca perfect. Mai există o diferență importantă între România și Grecia: distanța dintre oameni. În România, oamenii păstrează, de obicei, peste un braț distanță, mai ales atunci când vorbesc cu persoane necunoscute. Mulți români simt nevoia unei distanțe clare în spațiile publice, la cozi sau în conversații cu oameni pe care nu îi cunosc. În Grecia, distanța poate fi mai mică. Oamenii pot sta mai aproape unii de alții atunci când vorbesc, iar atingerea accidentală în aglomerație, la coadă, în piețe sau în mijloacele de transport nu este neapărat văzută ca lipsă de respect. Reguli simple de comportament pentru turiștii români în Grecia Prima regulă pentru turiștii români care merg în Grecia este să fie atenți la palma deschisă. Dacă vrei să oprești pe cineva, să chemi un taxi sau să arăți că sunteți cinci persoane, evită să întinzi palma spre fața celuilalt. Gestul poate semăna cu „moutza”, iar în cultura greacă este considerat foarte jignitor. O variantă mai sigură este să ții palma ușor întoarsă spre tine sau să folosești un gest mai discret, însoțit de câteva cuvinte. De exemplu, într-un restaurant, în loc să ridici mâna brusc spre chelner, poți face un semn mic și poți spune politicos „parakaló”, adică „vă rog”. În felul acesta, mesajul este clar și nu există riscul ca mâna ta să fie interpretată greșit. A doua regulă este să nu te bazezi doar pe gesturi atunci când ai nevoie de un răspuns important. Dacă întrebi dacă o masă este liberă, dacă un autobuz merge într-o anumită direcție sau dacă un produs este disponibil, cere un răspuns verbal. Mișcările capului pentru „da” și „nu” pot fi diferite față de ce știu românii, iar asta poate duce la confuzii simple, dar neplăcute. În Grecia, o mișcare scurtă a capului spre spate poate însemna „nu”. Dacă nu ești obișnuit cu acest semn, îl poți rata sau îl poți înțelege greșit. Când ai dubii, întreabă încă o dată, calm și politicos. Localnicii nu se supără dacă vrei să înțelegi mai bine, mai ales dacă văd că încerci să comunici respectuos. A treia regulă ține de spațiul personal. În Grecia, oamenii pot sta mai aproape unii de alții decât ești obișnuit în România, mai ales în zone aglomerate, la cozi, în piețe, în porturi sau în mijloacele de transport. Nu orice atingere ușoară este o intruziune și nu orice apropiere înseamnă lipsă de respect. A patra regulă este să folosești formule simple de politețe. În Grecia, ospitalitatea este foarte importantă, iar turiștii sunt de obicei primiți cu deschidere. Tocmai de aceea, un „bună ziua”, un „mulțumesc” sau un „vă rog” spus în greacă poate face o interacțiune mai caldă. „Kalimera” înseamnă „bună dimineața”, „efharistó” înseamnă „mulțumesc”, iar „parakaló” poate fi folosit pentru „vă rog” sau „cu plăcere”. Nu trebuie să vorbești greaca perfect. Chiar și o încercare simplă poate fi apreciată, pentru că arată respect față de locul în care ai ajuns. A cincea regulă ține de felul în care te porți la masă, în taverne sau atunci când ești invitat undeva. Grecii pun mult preț pe ospitalitate, iar refuzul unui lucru oferit poate fi interpretat uneori ca lipsă de apreciere. Nu în toate situațiile, dar suficient cât să fie bine să fii atent la ton. În Grecia există o așteptare culturală ca oamenii să accepte ofertele generoase. Refuzul mâncării poate fi văzut, în unele contexte, ca o lipsă de încredere în gazdă sau în felul în care a gătit. Pentru un turist, acest lucru poate părea surprinzător, mai ales dacă vine dintr-un context în care un „nu, mulțumesc” scurt este considerat suficient. Ca turist, nu trebuie să mănânci ceva ce nu poți sau nu vrei. Totuși, este bine să refuzi blând, cu o explicație simplă și cu mulțumiri. În loc de un „nu” scurt și rece, poți spune că apreciezi gestul, dar nu mai poți mânca sau că ai o restricție alimentară. Tonul face diferența, iar în Grecia acest lucru se simte foarte mult în interacțiunile de zi cu zi.

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